El ejecutivo PNV-PSE ciñe la crisis al Tambor de Oro, algo ajeno al acuerdo de gobierno

Los grupos municipales del PNV y del PSE limitaron ayer la crisis por la elección de Tambor de Oro a un asunto que está al margen del programa de gobierno, asumieron que lo sucedido «ha producido un desgaste», pero rechazaron que vaya a condicionar la marcha del pacto político entre ambas formaciones. No lo ve así la oposición (EH Bildu, PP e Irabazi) que cargó contra el «bochornoso espectáculo» ofrecido y denunció la falta de comunicación y de coordinación del gobierno municipal.

Ningún asunto como la elección del Tambor de Oro había mostrado de forma tan descarnada en lo que llevamos de legislatura la falta de sintonía entre los dos socios del gobierno municipal. Hasta la celebración del Pleno de ayer se sabía que los socialistas votaron en el consejo de administración de San Sebastián Turismo a favor de la propuesta de los privados para que el Tambor de Oro recayese en Angels Barceló, algo que los representantes del PNV rechazaron de plano. El propio alcalde anunció en rueda de prensa posterior el nombre de Angels Barceló, una concesión del galardón que debería pasar por el Pleno. Aunque se conocía la resistencia de los jeltzales a otorgar el galardón a la periodista catalana, casi nadie pensaba que se opondrían a ratificar el premio en el Pleno. Por sentido institucional y porque el PNV siempre ha venido respetando y apoyando las decisiones surgidas del consejo de administración de San Sebastián Turismo, donde casi todas las resoluciones tienen el marchamo del sector privado, que tiene 5 representantes de los 12 que componen el órgano. Esta vez no fue así y a la falta de sintonía con la candidatura de Barceló, Goia sumó, antes de romper la baraja, el malestar ciudadano que fue engordando con el paso de las horas. Pero lo que sorprendió a propios y extraños en el Pleno de ayer, a la vista de más medios de comunicación de lo habitual, fue la escenificación de la falta de comunicación entre PNV y PSE. Los socialistas no se enteraron hasta momentos antes de empezar el Pleno que los jeltzales se abstendrían en la votación del Tambor de Oro y, por tanto, impedirían que saliera a delante el galardón para Angels Barceló. Ni el alcalde, ni el PNV sabían nada tampoco de lo que el portavoz del PSE, Ernesto Gasco, declaró en relación a que la periodista renunció la noche anterior al galardón en vista de la falta de consenso. El PNV no solo no sabía esto, sino que el alcalde se opuso a anular la votación, solicitada por el PSE por la renuncia de Barceló, al no tener él constancia de ello. Y para rematar la situación, los servicios de prensa del alcalde fueron un poco más allá y afirmaron que no es que Goia no tuviera constancia de la renuncia de Barceló sino que a San Sebastian Turismo no había llegado ninguna comunicación en este sentido de la candidata al premio.

Los presentes en el Pleno no daban crédito a lo que veían y oían. Por tanto, los dos socios no hablaron ni pactaron un posible candidato al Tambor de Oro en los últimos meses; cada uno actúo al margen del otro; uno de ello se echó las manos a la cabeza cuando salió vencedora la propuesta de Barceló con el apoyo del otro socio; y como guinda se escenifican estas y otras descoordinaciones y falta de comunicaciones delante de todos los medios de comunicación en el Pleno de ratificación del Tambor de Oro. El malestar era evidente en toda la corporación por la imagen ofrecida del Ayuntamiento y del Tambor de Oro, y por el perjuicio causado a la que iba a ser la galardonada y que sin comerlo ni beberlo se ha visto envuelta en una tormenta política y social.

REACCIONES



ENEKO GOIA (PNV) «Prefiero que la imagen del gobierno quede un poco tocada a persistir en el error» ERNESTO GASCO (PSE) «Si todos los problemas son la elección del Tambor de Oro es que la ciudad va bien» AMAIA ALMIRALL (EH BILDU) «Goia no es capaz de garantizar una mínima coordinación del gobierno municipal» MIREN ALBISTUR (PP) «PNV y PSE apuestan por ir cada uno por su lado y eso no es pensar en los ciudadanos» AMAIA MARTIN (IRABAZI) «No había consenso ni entre los socios de gobierno, que han hecho una pésima gestión»

Tras el Pleno, Goia y Gasco hablaron unos minutos sin reproches mutuos y recondujeron la situación. El alcalde dijo ante los medios de comunicación que «si hay que hacer autocrítica se hace» y argumentó que prefirió que la imagen de su gobierno quedara «un poco tocada» a «persistir en el error» de avalar una candidatura que no entendía la ciudadanía.

Ernesto Gasco señaló que en el encuentro Goia reconoció que «tenían que haber hablado» más y le eximió de responsabilidad en lo sucedido. «Yo he sido coherente al decir que apoyaría lo que decidiera el sector privado del consejo». El portavoz socialista minimizó la crisis entre los dos socios señalando que «si el mayor problema que tiene San Sebastián es por la elección del Tambor de Oro es que la ciudad va bien».

No lo ve así la oposición. EH Bildu consideró que se ha escenificado que «hay dos gobiernos, no uno, y el alcalde no es capaz de coordinarlos». La portavoz Amaia Almirall dijo que el Ayuntamiento hizo ayer «un ridículo histórico y el responsable es Goia». Censuró la «falta de respeto» demostrada a «Angels Barceló, al resto de candidatos, al propio galardón y a la ciudadanía». En su opinión, el gobierno municipal ha demostrado «un nefasto funcionamiento».

Para la portavoz del PP, Miren Albistur, lo sucedido revela que «no hay comunicación entre los dos miembros del gobierno porque no la quieren tener. Apuestan por ir cada uno por su lado y eso es no pensar en la ciudadanía. Muy mal debe estar el ejecutivo PNV-PSE si utilizan el Tambor de Oro para airear sus diferencias».

La portavoz de Irabazi, Amaia Martín, señaló que lo ocurrido demuestra «la pésima gestión que el gobierno de PNV y PSE ha llevado a cabo en torno a este galardón, ya que ni siquiera entre el propio gobierno había un consenso al respecto».