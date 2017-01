¿Quién merece el Tambor de Oro?

La elección del Tambor de Oro de este año -se tiene que ratificar la decisión esta mañana en el Pleno del Ayuntamiento- ha dejado un mal sabor de boca en la corporación municipal y en el seno de la sociedad de turismo y ha provocado una fuerte contestación en la calle y, sobre todo en las redes sociales. La polémica acompaña tradicionalmente al premio y en esta ocasión la discusión ha llegado hasta el concepto mismo de la distinción. ¿Qué es el Tambor de Oro?, ¿Quién lo merece?, ¿Cabe interpretar el carácter del galardón? Lo único claro es que Angels Barceló no concita unanimidad en que su perfil encaje en el premio.

¿Qué ha pasado para que las empresas privadas del sector turístico de la ciudad tuvieran claro que Barceló debía ser este año el Tambor de Oro y que la reunión de San Sebastián Turismo terminara como el rosario de la aurora con el alcalde visiblemente molesto? El Ayuntamiento recibió hasta finalizar el plazo ocho propuestas planteadas por la ciudadanía. A última hora solo un grupo municipal (Irabazi) planteó un nuevo nombre: la bailarina Alicia Amatriain. El consejo de administración de San Sebastián Turismo tiene 12 asientos: 5 del sector privado y 7 de los grupos políticos del Ayuntamiento (2 PNV, 2 PSE, 1 EH Bildu, 1 PP y 1 Irabazi). Es el foro que decide el nombre del Tambor de Oro, que tiene un componente de proyección turística como expresa el artículo 33 del Reglamento de Honores y Distinciones del Ayuntamiento (que reproducimos de forma textual en la parte superior de este reportaje), aunque la decisión debe ser ratificada posteriormente por la mayoría absoluta del Pleno del Ayuntamiento.

Los partidos políticos que han gobernado en los últimos años siempre han respetado que sea el sector privado quien lidere esta decisión, aunque han tratado de llegar a un acuerdo de una u otra manera para que el elegido tuviera el visto bueno municipal. En esta ocasión no ha sido así y los candidatos presentados por la ciudadanía no convencían a las empresas turísticas «porque no daban el perfil de lo que es el Tambor de Oro, que es un premio que no reconoce méritos profesionales o deportivos, sino turísticos, de promoción de la ciudad», explicó el representante de los hoteles en el consejo, Fran González. «Si el Ayuntamiento quiere cambiar el carácter del premio puede hacerlo cambiando sus bases», añadió.

El portavoz del PSE, Ernesto Gasco, también insistía en esta idea y recordó que cuando su grupo defendió a un candidato de forma pública -el músico Alberto Iglesias, en noviembre de 2013- se le criticó. «Desde entonces decidimos no presentar candidatos y apoyar los que presentase el sector privado porque el objetivo es que Donostia sea noticia en positivo fuera de aquí, para que el premio sirva de promoción de la ciudad».

Lo que dice la norma «La concesión del Tambor de Oro tendrá por objeto premiar a las personas, físicas o jurídicas, que como consecuencia de su quehacer diario, por su trayectoria y proyección profesional o por cualquier otra razón, hayan contribuido de forma activa y notoria en la consolidación de una imagen externa positiva y atractiva de la ciudad, ampliando su potencial turístico, posibilitando el conocimiento de la misma, reforzando su proyección externa y fomentando los vínculos de conocimiento y amistad con otros países, ciudades, organismos y personas. La distinción podrá otorgarse a título póstumo cuando las circunstancias así lo aconsejen».

La portavoz del PP, Miren Albistur, no ve problemas de interpretación de lo que debe ser el Tambor de Oro -«un embajador de San Sebastián»-, pero entiende que esto se puede lograr con muchos perfiles profesionales. «Y, sobre todo, con propuestas trabajadas. Nosotros cuando queremos que algo se apruebe en el Pleno trabajamos para buscar acuerdos con los demás grupos, pues esto es igual. Hay que reflexionar las propuestas, madurarlas y consensuarlas. Y nada de esto se ha hecho esta vez». Albistur se preguntó «¿qué promoción turística había hecho Cristina Iglesias para ser acreedora del galardón el año pasado? Ninguna, pero se trabajó, se consensuó y se argumentó la propuesta y la ciudadanía lo vio y comprendió. Esto no lo encontramos en Angels Barceló».

En su opinión, a la ciudadanía «no hay que explicarle qué es el Tambor de Oro» sino que lo que hay que hacer es buscar un candidato que «encaje con el premio y con el sentir ciudadano». EH Bildu es de una opinión parecida. «No creemos que haya que cambiar el reglamento del Tambor de Oro, lo que hay que hacer es trabajar las propuestas, documentarlas, argumentarlas, algo que el alcalde no ha hecho en esta ocasión. La gente no ve el nexo de Barceló con esta ciudad. Cristina Iglesias y Joaquín Fuentes no eran conocidos cuando se les concedió el Tambor de Oro, pero se explicaron sus méritos y su vinculación con la ciudad y la ciudadanía los hizo suyos. Esto no se ha hecho en esta ocasión».

Por otra parte, el juntero Jon Albizu (EH-Bildu) formuló una pregunta parlamentaria en Juntas Generales, el pasado 19 de octubre, al diputado foral de Cultura, Denis Itxaso, sobre la concesión de una ayuda de 19.900 euros «a la radio SER por realizar el programa de radio Hora 25 en Tabakalera», conducido por Ángels Barceló. En la respuesta escrita y pública del diputado foral de Cultura a esta cuestión, se afirmaba desconocer «las cuantías destinadas a la promoción y comunicación de Tabakalera más allá de las cantidades que usted menciona en su pregunta».

Irabazi cree que independientemente de lo que diga el reglamento del Tambor de Oro, esta distinción no se puede desligar de lo que los donostiarras piensan que es: «un galardón que se llama Tambor de Oro, que se otorga el Día de San Sebastián, que toca el corazón de los donostiarras, no se debería otorgar solo pensando en términos de la potencial proyección turística de la ciudad», indicó el concejal Loïc Alejandro. Para el edil, el Tambor de Oro es la máxima distinción que la ciudad da a uno de los suyos» y cree que este año era una buena oportunidad para habérselo otorgado a la bailarina Alicia Amatriain tras lograr el premio Benois, considerado el Nobel de la danza.

Una campaña en whatsapp solicita desde hace horas el reenvío de un texto titulado «todavía estamos a tiempo de frenarlo» para que «los políticos no hagan lo que quieran con nuestro premio». Les habrá llegado también a los concejales donostiarras que tienen que ratificar esta mañana en el Pleno el galardón a Angels Barceló.