Àngels Barceló: «Soy súper fan de Donostia, una ciudad que siento muy mía»

Àngels Barceló no tardó en expresar en su cuenta de Twitter su alegría por la concesión del Tambor de Oro. A los pocos minutos de conocerse la noticia, la periodista escribió «No me puede hacer más ilusión. Mil gracias». Horas más tarde, su nombre era tendencia en la red social. Y no precisamente en sentido positivo.

- Enhorabuena. ¿Contenta?

- Muchas gracias. Muy, pero que muy contenta. Y lo digo de verdad. Hay otras cosas que te dan más igual, pero no sé por qué yo siempre le he tenido mucha simpatía a este premio y me hace muchísima ilusión.

- Ahora tendrá uno en la estantería de casa, algo de lo que pocas personas pueden presumir...

- ¡Exacto! Y me encanta.

- Cuando le llamaron para saber si estaría dispuesta a venir a San Sebastián el día 20, su respuesta fue entusiasta.

- Yo soy súper fan de vuestra ciudad. Voy mucho por trabajo y también mucho sin trabajo. Es una ciudad que me gusta, una ciudad en la que tengo muchísimos amigos y sin duda una de las ciudades más seductoras que existen. Ya les dije que lo anulaba todo para no faltar a la cita, incluso 'Hora 25'. Sin ningún problema.

- ¿No hará el programa ese día?

- ¡No! Estaré allí con todos vosotros. Ya digo que me gusta ir por trabajo, pero sobre todo me gusta ir de visita. En cuanto tengo dos o tres días libres, es uno de los lugares a los que suelo escaparme.

Sus datos Nació en Barcelona el 7 de septiembre de 1963. Tiene 53 años. Trayectoria profesional. Inició su carrera con veinte años en Catalunya Radio. En 1997 dio el salto a Telecinco y en estos años ha trabajado en diferentes cadenas como Cuatro o Canal+. En 2005 regresó a la radio, donde dirige el programa 'Hora 25' en la Ser. Premios. En 2010 recibió el Micrófono de Oro.

- El Tambor de Oro se creó para premiar a aquellas personas que en el desarrollo de su labor promocionan o proyectan una imagen positiva de la ciudad en el exterior... ¿Es usted una de ellas?

- Soy de las que vendo San Sebastián en cuanto tengo ocasión, sí. Cuando en las entrevistas me preguntan por una ciudad para vivir, viajar, desconectar o comer, siempre digo San Sebastián y Girona, que son las dos que más me gustan.

- ¿Se siente ahora un poquito más donostiarra?

- Donostia es una ciudad que me acoge y yo la siento muy mía. Tengo amigos allí y siempre me encuentro muy bien con la gente. No es un lugar inhóspito o en el que te puedas aburrir.

- ¿Conoce la Tamborrada?

- Ahí voy a tener que aplicarme. Es una fiesta que he seguido porque algunos amigos han sido Tambor de Oro, entre ellos Iñaki Gabilondo. También he informado sobre ella, pero nunca la he vivido en primera persona. Es algo que me hace una ilusión enorme.

- Además lo hará como protagonista absoluta.

- Casi nada. Muchísimas gracias a San Sebastián. No sé qué más podré hacer por esta ciudad, pero voy a darlo todo. A partir de ahora, a vender más ciudad todavía. No os quepa la menor duda.

- ¿Quién le comunicó la noticia?

- El alcalde, Eneko Goia.

- ¿Y qué le dijo?

- Que la decisión tiene que pasar aún por el Pleno.

- Será un trámite...

- Supongo. Estuve con él hace pocos días en Madrid, en un acto de 'Cambio 16' con Gorka Landaburu, y coincidimos en la misma mesa, casualmente. Así que ya nos conocemos.