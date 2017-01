«Me obligó a clavar el autobús, me escupió, me agarró y, si no es por los viajeros, me golpea»

Casado, dos hijos, siete años como conductor en Donostibus y otros cinco transportando escolares. El día de Santo Tomas, Patxi Martín entró a trabajar a las cinco de la mañana y poco antes del mediodía sufrió una agresión por parte de un motorista por un incidente de tráfico que estuvo a punto de terminar en un grave accidente provocado. Pide sanciones ejemplarizantes para los agresores y quiere volver pronto a trabajar aunque no sabe si la ansiedad le podrá al volante.

Es una de las últimas víctimas del comportamiento lamentable de algunos conductores. Patxi Martín conducía un autobús de la línea 13 (Altza) en dirección al Boulevard. Tras salir de la parada junto a la gasolinera de la avenida de Navarra, el conductor adelantó a unos coches que esperaban el paso de peatones para dirigirse a Sagüés y, una vez efectuada esta maniobra, volvió al carril derecho en la curva de entrada a la avenida de la Zurriola. En ese momento, un motorista intentó adelantarle por la derecha, «pero tuvo que frenar y, como no le gustó, fue a por mí». La moto, que llevaba a otro ocupante en la parte trasera, pasó entonces al carril izquierdo y antes de llegar a la parada del Kursaal «se me cruzó en mi carril y me obligó bruscamente a clavar (frenar) el autobús». «Los viajeros decían 'está loco'. Menos mal que yo aminoré la velocidad del autobús al ver que venía a por mí, porque si llego a ir a velocidad normal le paso por encima».

Martín explica que el motorista se bajó de la moto «dejando a su novia sentada detrás» y se fue a por él. «Yo tenía la ventanilla un poco abierta. Me escupió, me agarró del cuello y me amenazó. 'Si le pasa algo a mi novia te mato', decía. Llega a estar la ventana un poco más abierta y me pega un puñetazo. Los pasajeros me ayudaron muchísimo. Ellos fueron quienes lograron quitarle la mano de mi cuello, ellos fueron quienes anotaron su matrícula y se me ofrecieron como testigos del incidente», añade agradecido.

El conductor agredido estaba «muy nervioso» tras lo sucedido, pero los pasajeros «me animaron a llegar hasta mi destino, el Boulevard». Martín vio como el motorista, que portaba un llamativo casco amarillo, se dirigió con su novia hacia el paseo de Salamanca. Una vez finalizado su trayecto, comunicó desde el Boulevard con la central de Donostibus para informar de lo sucedido. Mientras el mando de control comunicaba con un inspector, el conductor vio que había uno en el Boulevard y lo llamó. El inspector pidió a dos agentes de movilidad que había por la zona que se acercaran, mientras la Guardia Municipal era informada de lo sucedido y Dbus dejaba el vehículo fuera de servicio. Un guardia municipal le tomó declaración y en ese momento Martín vio al motorista andando con su novia por el Boulevard, lo que permitió su detención e identificación por parte de la Policía local. Horas más tarde, el chófer de Dbus presentaría una denuncia ante la Guardia Municipal.

Martín explica que la semana posterior al incidente «fue muy dura». «Mi hija me decía que no fuera a trabajar. He hablado con ella para que entienda que fue un incidente aislado». El conductor se queja del escaso castigo que se da a este tipo de conductas y pide sanciones «ejemplarizantes» que disuadan a futuros agresores. Ve con buenos ojos que se realice una campaña de concienciación sobre el trabajo de los conductores. Patxi Martín quiere volver en unos días a su puesto. «Física y psicológicamente estoy bien. Confío en que no me dé ansiedad al volver a sentarme al volante».