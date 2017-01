La carta de todos los donostiarras

Los Reyes Magos pasaron ayer por todos los hogares donostiarras repartiendo ilusión y regalos y durante su recorrido pudieron recoger algunas peticiones de última hora. Son las de los ciudadanos que demandan mejoras colectivas y soluciones a los problemas de la capital guipuzcoana. La movilidad, el turismo y la convivencia centran los deseos de la carta que los vecinos de San Sebastián escriben este año a Sus Majestades de Oriente.

Maite Agirre y Paola

«Un mercado de Navidad y más animación callejera»

Maite es de Lizartza y vive «desde hace poquito» en el Centro. A los Reyes Magos les pide «un buen mercado de Navidad». «Es algo que echo de menos. Solemos ir mucho a Madrid y el ambiente de la plaza Mayor es increíble: puedes comprar las figuritas del Belén, los adornos del árbol... El mercadillo que han puesto este año junto al río Urumea no nos ha convencido», confiesa. Su hija Paola tiene cuatro años. Pensando en ella, incluye en la carta a los magos de Oriente actividades pensadas para los más pequeños. «A los niños les encantan los personajes de Disney, la Patrulla Canina... En otras ciudades son protagonistas y hay mucha animación». Como residente de una de las zonas más congestionadas del municipio, no se olvida de pedir más plazas para aparcar. «Es imposible. He llegado a estar hora y media dando vueltas. A veces esto te limita el fin de semana: no puedes irte porque no sabes dónde vas a estacionar el coche a la vuelta. Y no todos los vecinos podemos permitirnos alquilar un garaje», subraya.

Cristopher Corsitto

«Que no quemen motos, que no quemen coches»

Cristopher reside en Nueva York y visita con regularidad Donostia, donde ha vivido algunos años y se siente «casi adoptado». Por eso, aunque le separen miles de kilómetros de La Concha, sigue al día la actualidad de cuanto aquí acontece. Con su primera petición a los Reyes Magos demuestra estar al tanto de las noticias y problemas que nos afectan. «Les pediría que no quemen motos, que no quemen coches, que solo quemen velas románticas», enfatiza en referencia a los incendios provocados de los últimos meses. También ha notado, «aunque resulte raro que lo diga un extranjero», el incremento de turistas en las calles, sobre todo en las zonas de mayor interés como la Parte Vieja o el Boulevard. «He estado fuera cuatro años y al regresar me he encontrado un panorama abrumador, una invasión masiva de visitantes. Vivo en Nueva York y no voy a quejarme de masificación, pero este siempre ha sido un lugar tranquilo y acogedor. Antes podía ser un destino un poco recóndito, pero una vez apareces en 'The New York Times' eso es imposible. He notado el cambio y yo salgo corriendo cuando veo las masas», afirma.

Mari Coro Sáenz y Joaquín Rico

«Menos ruido para que podamos descansar»

Mari Coro y Joaquín se definen como donostiarras de pura cepa y admiten que es difícil pedir algo a los Reyes Magos porque no han visto una ciudad más bella que esta. Y lo dicen con conocimiento de causa porque «ahora los jubilados viajamos -ellos estuvieron en Moscú en septiembre- y vemos cómo vivimos aquí y cómo se vive en otros sitios». Sí tienen una queja: el ruido que impide descansar a los vecinos, en especial en la Parte Vieja, de donde se marcharon por las molestias que genera la concentración de bares. «Hemos vivido toda la vida en la plaza de la Constitución y ahora que nos hemos trasladado al otro lado del Boulevard, parece otra ciudad. En la Parte Vieja la gente se pone a cantar en plena siesta y por las noches el escándalo es tremendo. Todo el mundo tiene derecho a descansar y eso debe respetarse». Advierten de que este problema «no es una broma» y recuerdan lo «muchísimo» que ellos han soportado durante años. También piden a los Reyes Magos más hoteles «porque contribuyen a crear puestos de trabajo, que no sobran», si bien reclaman un mayor control de los pisos turísticos, fenómeno en auge.

Koldo Díaz y Sergio García

«Más aparcamientos, que a veces es imposible»

Sergio trabaja en hostelería y también estaría encantado de que el Ayuntamiento incrementase el número de plazas hoteleras. «Más camas traen más turistas, más consumo y más trabajo para nosotros», argumenta. Como visitante habitual, Koldo añade a la lista más aparcamientos. «Hay fechas en que es imposible entrar. O vienes en moto o no hay forma. Cada vez hay más coches y el número de plazas no crece», se lamenta. Para que Sus Majestades lo tengan más fácil, plantea una posible solución. «Una buena opción sería hacer algún parking en las afueras y poner autobuses lanzadera gratuitos para venir al Centro. Así no se colapsaría de coches y podría haber más calles peatonales, que es lo que al final da vida a las ciudades».

Amanda Giraldés

«Necesitamos más líneas de transporte público»

Amanda es de Lezo y trabaja en San Sebastián, por lo que también sufre en sus propias carnes los problemas de aparcamiento de la ciudad. Antes siempre venía en coche y lo dejaba en Federico García Lorca «a un precio muy barato», pero con la apertura de la estación de autobuses de Atotxa han eliminado tanto el pequeño parking en superficie como las plazas que había en paralelo a las vías del tren y se ha visto obligada a modificar sus horarios y rutinas. «Ahora vengo en autobús, que pasa cada 25 minutos. Y al salir tardo mucho tiempo en llegar a casa, por lo que puedo estar menos que antes con las niñas», explica señalando a sus hijas Martina y Lucía, de 7 y 9 años, en presencia de la abuela María. Además de más plazas para coches, como nueva usuaria del transporte público tienen algunas reivindicaciones. «En general está muy bien porque tenemos Topo y tenemos autobuses, pero necesitamos más líneas y frecuencias».

Miquel Oliver

«Que el turismo no desnaturalice la ciudad»

Miquel es de Barcelona, estudió en Pamplona, su mujer es donostiarra y desde hace dos décadas visita la capital guipuzcoana de forma regular para ver a la familia política. En este tiempo ha constatado cambios en la ciudad que no terminan de convencerle, por lo que abre su carta a los Reyes Magos con el siguiente deseo: «Me gustaría que volviéramos a lo que había antes, cuando todo era más rústico, más vasco, más auténtico... Ahora todo está más globalizado, orientado a los guiris, los pintxos son mucho más caros». En sus palabras se esconde una reflexión que quizás debieran hacer los gobernantes municipales. «La ciudad es más fría porque todo está montado para vender, vender y vender. La Parte Vieja se ha desnaturalizado. Pero esto pasa en todas partes, también en Barcelona», asegura. Como conocedor de la experiencia barcelonesa, donde la llegada masiva de visitantes está provocando serios problemas, advierte de que «cuando recibes a más gente de la que puedes absorber no das el servicio que debes». «Puede que esta fórmula funcione para los de fuera, porque al turista le vale con un pintxo, que ven como algo diferente. Pero deja un poco de desear y es una pena. A los Reyes Magos le pediría eso, que se vuelva a lo de antes y que dejen de pensar solo en ganar dinero. Al final en todos los bares te ofrecen lo mismo, no siempre de la mejor calidad y a precios desorbitados».

Alicia Martínez

«Apoyo a la moda local y a la mujer emprendedora»

Alicia acaba de abrir su tienda Magnolia en la calle Etxaide y tiene claros sus deseos. «A los Reyes Magos les pido más apoyo a la mujer emprendedora y que se le dé más valor a lo hecho aquí, al 'Made in San Sebastián'. Que se valore más, que se aprecie más la moda local». Esta joven diseñadora agradece las ayudas al comercio y confía en que no falten, si bien su petición apunta a otro objetivo: que el público también se beneficie de la acción institucional. «Al final se trata de que haya mayor interacción entre el comercio y el público. Y sobre todo comunicar las nuevas iniciativas comerciales, las nuevas tiendas que son diferentes a las que había antes...» Alicia considera que San Sebastián no es un escenario fácil para un pequeño diseñador, pero a lo largo de estos años sí ha notado «una mayor concienciación» de los consumidores. «Se nos empieza a visibilizar y ya existimos. Pero son necesarias acciones para acercarnos al público», concluye.

Noelia Rebé

«Más aparcabicis y que baje el precio del autobús»

Noelia es donostiarra y se mueve en bicicleta por la ciudad. Como usuaria de la red de bidegorris, pide a Sus Majestades «más aparcabicis y que los existentes se controlen mejor, porque hay muchas bicicletas abandonadas y los que nos movemos con ella a diario lo tenemos complicado para estacionar». «Hay muchísimas bicis abandonadas, que se ven que llevan años ahí tiradas y les faltan la mitad de las piezas», protesta. En cuanto a la educación vial de los usuarios de los bidegorris, no tiene queja porque «creo que nos comportamos bastante bien. Además, con la infraestructura que tenemos es fácil. Con un poco de civismo es suficiente para que no haya mayores problemas». Cuando se baja de la bicicleta, sube al transporte público, donde encuentra otro deseo que plasmar en su carta. «Que bajen las tarifas del autobús, que está muy caro».