Mundaiz marca pauta en hockey

El colegio del Sagrado Corazón de Mundaiz fue pionero en el juego del hockey sobre patines en Gipuzkoa y, de hecho, sigue siendo el único club en la provincia y para poder competir lo hace en la liga vizcaína, donde sus equipos de base obtienen excelente resultados. El coordinador de la sección es Dani Alonso que hace este balance del 2016 que se acaba de ir: «Hablar de años en deporte es complicado, es más fácil hablar de temporadas. Si hablamos de la temporada 15-16 ha sido increíble, con grandes éxitos en todas las categorías bases e incluso participando en el campeonato de España. Si hablamos del inicio de la temporada 16-17 se puede volver a decir que está siendo muy bueno en las bases (estamos en la cabeza o zona alta) pero en el caso de los mayores, los senior, pues no sabría cómo calificarlo... Por un lado, decepcionante por la mala posición en la que nos encontramos en la tabla, y por otro, satisfechos porque pese a las derrotas a casi nadie le ha sido fácil arrancarnos los puntos en los partidos. En una palabra, es una sensación agridulce».

Juegan en muchas categorías: «Esta temporada contamos con dos equipos benjamines, otros dos alevines, un infantil, un cadete, un juvenil y el senior. Todos los escolares compiten en la Liga Escolar Vizcaína, el Juvenil en la Liga Vasca y el senior en la Liga Norte. En casi todas las competiciones escolares estamos en la pole de la clasificación o luchando por estar en la cabeza. Con los juveniles en el último partido de la primera vuelta pinchamos pasando a un tercer puesto. Ahora nos toca estar concentrados en todos los partidos y no volver a fallar».

El senior ha marrado muchas ocasiones y eso lo notan los resultados: «Es cierto, fallamos demasiado de cara a portería y ese es posiblemente el mayor lastre del equipo, motivo por el cual sin duda no ganamos más encuentros. Pero también falla en varios jugadores el aspecto psicológico, creer en uno mismo y en los compañeros y no sólo aspirar a hacer un un buen partido, sino buscar triunfos también».

«La pasada fue una gran temporada en todas las categorías de base; seguimos el buen camino»

El equipo juvenil lleva una buena trayectoria en la Liga vizcaína: «El pinchazo de la última jornada de la primera vuelta nos ha dejado un poco tocados, pero aún tengo confianza en mis jugadores. Aún queda mucha competición en juego y lo mismo que nosotros hemos pinchado los demás también pueden hacerlo. Además los rivales más fuertes vienen a jugar a Donostia, y el factor cancha es importante».

El club mueve alrededor de un centenar de jugadores, con chavales muy jóvenes que también aprenden a patinar antes de dedicarse al hockey: «Me gusta mencionar el esfuerzo que hacen todos los padres, jugadores y entrenadores para que este deporte siga creciendo, también a las empresas que nos ayudan como Pinturas Jusa, Kopyleku o La Esmeralda. Y, cómo no, al Patronato de Deportes de Donostia y a la Diputación. Y aunque no me atrevo a reclamar, si pediría al Patronato, si fuera posible, más horas los sábados por la mañana para poder jugar los partidos escolares también en el Gasca, asegurándonos el poder jugarlos en buenas condiciones, sea cual sea el tiempo que haga».