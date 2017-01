El Ayuntamiento busca fecha en marzo para acoger la visita del alcalde de Versalles

La visita oficial del alcalde de Versalles, François de Mazières, lleva pendiente desde mayo, fecha en la que una comitiva donostiarra fue invitada a la localidad francesa para estudiar la posibilidad de hermanar las dos ciudades. De Mazières propuso llegar a la capital guipuzcoana el 20 de enero, obviamente ignorando la fecha de la que se trataba, por lo que el gobierno municipal se vio en la obligación de invitarle a retrasar la cita que parece se producirá definitivamente en marzo.

El interés de Versalles por estrechar lazos con Donostia nació después de que el alcalde galo conociera la ciudad en un viaje de ocio con su mujer. A su regreso a Francia no tardó en escribir una carta al alcalde, Eneko Goia, transmitiendo el «enamoramiento» que había sentido, quedando «profundamente seducido por su belleza geográfica, pero todavía más por su vitalidad serena y la armonía de su arquitectura, que mezcla los siglos de forma brillante».

No obstante, la de François de Mazières no ha sido la única propuesta de hermanamiento que ha recibido la ciudad el último año. En octubre, llegó otra proposición procedente del otro lado del charco, de La Cañada Flintbridge, una localidad situada en el distrito de Los Ángeles (California), conocida por haber sido la residencia de actores como Kevin Costner o de la cantante Miley Cyrus y su padre, Billy Ray Cyrus. Pero si por algo puede ser conocido el pequeño municipio, es por ser la sede del Jet Propulsion Laboratory de la NASA. Es decir, el emplazamiento desde donde se han enviado misiones no tripuladas a cada planeta del sistema solar, así como la misión a Júpiter Galileo y los Rovers de Marte.

En el escrito, el alcalde David A. Spence transmitió a Goia su interés por el intercambio cultural, pero fundamentalmente manifestó su apuesta por «afianzar relaciones en materia de investigación, desarrollo y tecnología a través del intercambio de estudiantes». Un curriculum que, sin duda, despierta cierto interés, pero que será tratado a su debido tiempo.

Comisión Técnica

Y para tomar estas decisiones el equipo de gobierno creó una Comisión No Permanente de Hermanamiento, encargada de analizar «con criterios objetivos» el interés de las nuevas propuestas que se van recibiendo, así como la «necesidad de expansión, de dar a conocer Donostia y promocionar la ciudad».

En la misma línea, y con el objetivo de «favorecer la participación de la sociedad civil en este proyecto para fortalecer los lazos entre las personas de las ciudades hermanadas o con aquellas con las que se pueda llegar a algún tipo de acuerdo», la Junta de Gobierno Local aprobará hoy la creación de una Comisión Técnica.

Este grupo de trabajo se encargará, por tanto, de «facilitar los informes» a la Comisión No Permanente y será la responsable de «facilitar la coordinación interdepartamental, contribuir a la participación activa de la estructura municipal así como de la ciudadanía donostiarra».

Entre los requisitos para su formación se encuentra que deberá estar integrada por representantes de las entidades de Donostia Kultura, Festak, Plan Estratégico, Fomento, Juventud y Turismo, aunque no se descarta la incorporación de otros departamentos o asociaciones en función de las iniciativas que se vayan desarrollando.

Dicha Comisión Técnica seguirá la estela marcada en dos experiencias previas que también se han valido de este sistema de coordinación y control del trabajo interdepartamental. Así, exponen el desarrollo de proyectos de «cierta envergadura» como es el caso del Bicentenario o el dedicado a la Capitalidad. Es por ello, que la Junta de Gobierno Local aprobará hoy la creación de este grupo de trabajo y asignará el cargo de coordinadora a Txuri Aranburu, actual Jefa del Servicio de Educación y Promoción Social.