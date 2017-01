«Dicen que vamos a pasarlas canutas»

Los vecinos de Txomin Enea se preparan resignados para vivir varios años entre obras. El desarrollo urbanístico de la ciudad les toca de lleno y la tranquila existencia de la que disfrutaban hasta ahora ha desaparecido para siempre. Porque cuando las excavadoras y hormigoneras callen y los peones se marchen, algo que ocurrirá dentro de mucho tiempo, serán miles las familias que se instalen aquí.

«Ya nos dijeron que las vamos a pasar canutas», cuenta una mujer con las bolsas de la compra en la mano y que prefiere no identificarse. Ella es una de las desplazadas provisionalmente a Morlans que esperan recibir su vivienda de estreno a mediados de 2018, siempre que las previsiones del Ayuntamiento se cumplan.

Y es que, como recuerda, esta no es la primera fecha que se fija para el retorno del «exilio», como lo define. «Los pisos de realojo iban a entregarse en 2009, luego en 2010, más tarde en 2012, después en 2014 y ahora, en 2018. El Ayuntamiento ya hasta nos pide perdón por tanto retraso», asegura.

Junto a ella está otra vecina de Txomin Enea, Mariasun Escudero, quien advierte de las incomodidades que sufren a diario. El polvo, los camiones, las vallas y los conos que obstaculizan el paso no son agradables, pero lo peor a su juicio es el ruido que generan las obras.

Advierte de que «las casas están movidas desde que metieron por debajo una tubería grande y salieron grietas en las paredes». Por eso, cuando escucha un estruendo más fuerte que el resto, no puede evitar sobresaltarse. «Cuando oigo un ruido, me echo a temblar. Abro la venta y salgo a comprobar que está todo bien, que no han aparecido más grietas o que no se ha roto algo. Y eso que ahora ya solo estamos mi marido y yo».

A pesar de los problemas e inconvenientes, estas vecinas no pierden el sentido del humor. «Entre que las obras van con tanto retraso y nosotras somos ya muy mayores, no sé si llegaremos a ver esto terminado», comentan entre risas.

EL DATO 2018 Las primeras viviendas del nuevo Txomin Enea estarán terminadas dentro de dieciocho meses, según las previsiones que maneja el Ayuntamiento. Las últimas, en 2019. Y después vendrá la segunda fase de la promoción, cuando se complete el traslado de la cárcel de Martutene a Zubieta.

En Txomin Enea, pocos dudan de que la construcción de casi 1.500 pisos supondrá el renacer de un barrio castigado por las crecidas del Urumea. La cota de todo el ámbito se elevará 3,5 metros para evitar precisamente el riesgo de inundación. Episodios pasados dejaron bajo las aguas los portales y plantas bajas de los edificios, por lo que en el vecindario se consideran «curados de espanto».

«El cambio será a mejor»

«El cambio va a ser a mejor, al 100%. Es cuestión de aguantar unos años malos y luego podremos disfrutar», aventuran, al tiempo que demandan viviendas con materiales de calidad. «A ver cómo las hacen, porque a veces las paredes parecen papel de fumar. Y con ascensor, no como las que tenemos ahora, que están mal hechas desde el principio y todos los mayores sin poder salir», se lamentan.

Otra ventaja del futuro Txomin Enea es la diversidad de servicios que ofrecerá. «Aquí no hay nada. Para hacer cualquier compra o gestión tienes que ir a Loiola. Esperamos que en el nuevo barrio haya de todo», subrayan.

El cronograma de la ejecución de la obra que sigue la promotora prevé entregar al Ayuntamiento los 95 pisos de realojo en mayo de 2018, en el segundo semestre de ese año se entregarán las llaves de las 171 viviendas libres ya vendidas y las 162 VPO municipales, y en el primer semestre de 2019 estarán construidas las otras 71 viviendas libres y las 109 tasadas.

Cuando se complete el traslado de la cárcel de Martutene a Zubieta, será el turno de la segunda fase de la operación, en la que se prevén otros 400 pisos. Además, el ámbito contará con una gran plaza central -donde esta semana se procede al derribo del antiguo centro de arte contemporáneo Arteleku- dentro de un entorno natural transformado junto al futuro parque fluvial del Urumea. La demolición no ha gustado a todos, pero mantener la vieja fábrica bajo la nueva cota habría costado dos millones de euros.

El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) incluye asimismo un ambulatorio y un centro deportivo y cultural en lo que es la mayor operación urbanística impulsada en las últimas décadas en la capital guipuzcoana.