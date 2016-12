Consejos para evitar accidentes pirotécnicos en Nochevieja

Sentido común. Solo eso. El concejal delegado de Seguridad Ciudadana y Protección Civil, Martín Ibabe (PNV), es lo que le pide al inicio del 2017. Porque será eso, el sentido común, lo que marque la diferencia entre tener una Nochevieja de celebraciones o una velada que puede tornarse en tragedia por hacer un uso indebido de los cohetes, bengalas o petardos.

recomendaciones 1 No bolsillos: Se aconseja que en caso de portar material pirotécnico no se guarde en los bolsillos. 2 No manipularlos: No manipule sus componentes ni extraiga su contenido. 3 No lanzar: Está prohibido el lanzamiento de cualquier tipo de petardo contra personas o animales. 4 Cuidado con las manos: Sitúe siempre el artículo pirotécnico en el suelo y encienda la mecha por el extremo. De esta manera, le dará tiempo a retirarse. 5 Material inflamable: Antes de encender la pirotecnia vigile que no haya artefactos o líquidos inflamables a su alrededor. 6 Cuidado con la metralla: No sitúen nunca los petardos dentro de ladrillos, botellas, etc. Al explotar producirían metralla. 7 Comercios autorizados: Adquiera los artículos pirotécnicos solo a comerciantes y profesionales autorizados para ello. 8 En caso de fallo: Si un petardo no se enciende correctamente, no intenten encenderlo de nuevo en el mismo instante. No lo toquen hasta pasada media hora. 9 Zonas despejadas: Los cohetes solo pueden utilizarse en zonas despejadas en las que la trayectoria del mismo no pueda incidir en edificios ni en zonas de vegetación.

El lanzamiento de estos artefactos pirotécnicos después de las uvas es una celebración clásica para festejar la entrada en el nuevo año, pero lo que muchos no saben es que la utilización de este material en la vía pública está terminantemente prohibida. Ahora bien, dado que lo que recoge la normativa dista de la realidad que se vive cada 31 de diciembre y que su control exhaustivo es prácticamente imposible, el edil llama a la responsabilidad de los donostiarras. «Pedimos que se utilicen con sentido común. Se trata de que la última noche del año sea de celebración y no haya que lamentar incidentes», agregó en referencia al incendio de un edificio en Trintxerpe en 2013.

El año pasado se registraron incidentes de menor grado, como el incendio de un armario en un balcón en Larratxo, «pero los sustos pueden ir a más y suceder quemaduras serias o incluso la pérdida de una falange», ejemplificó el edil, quien advirtió de que «estas cosas pasan, por mucho que pensemos que solo les ocurren a otros».

Es por ello que, un año más, volvió a hacer hincapié en una serie de consejos de cara a la utilización del material pirotécnico como, por ejemplo, no guardar ningún artículo en los bolsillos, no manipular sus componentes ni extraer su contenido o no situar «nunca» los petardos dentro de ladrillos o botellas, «porque al explotar producirán metralla». Además, recomendó no lanzar ningún petardo con la mano y subrayó que es «preferible» situar el material en el suelo y encender la mecha por el extremo, porque «de esta forma dará tiempo a retirarse».

Asimismo, advirtió de que si un petardo no se enciende bien, «no debe tocarse hasta pasada media hora» y que aquellos artículos pirotécnicos que se adquieran sean «solo» a comerciantes y profesionales autorizados, «no a vendedores ambulantes». El edil jeltzale aclaró que pese a la prohibición de utilizar estos artefactos en la vía pública, hay establecimientos que tienen autorizada su venta. «Dichos comercios cuentan con un permiso expreso que deben mostrarlo en todo momento y deben atenerse a los siguientes requisitos: la unidad de venta es el envase y, por tanto, no se podrán vender unidades sueltas; deberán respetar las edades mínimas para la comercialización de los artefactos pirotécnicos; los productos que vendan deberán poseer el correspondiente marcado CE y estar catalogados; y queda, por tanto, expresamente prohibida la venta ambulante de artículos pirotécnicos».

Hasta 200 euros de multa

La prohibición del uso de estos artefactos en la vía pública viene recogida en el artículo 12.2 de la ordenanza sobre el civismo. Las sanciones, recogidas en el artículo 49, son clasificadas como leves y pueden suponer una multa que oscile entre los 50 y los 200 euros.

Asimismo, se recoge en el artículo 8 del Real Decreto 563/2010 que queda prohibido a los menores de 12 años el uso de artificios de pirotecnia de «muy baja peligrosidad y nivel de ruido insignificante» usados dentro de edificios residenciales (Categoría 1). El material referido a la 'Categoría 2' destinado a ser utilizado en zonas delimitadas al aire libre solo podrá ser utilizado por aquellos que superen los 16 años, y será necesario tener cumplida la mayoría de edad para manipular pirotecnia de peligrosidad media (Categoría 3) «destinada a utilizarse al aire libre en zonas de gran superficie». Por ultimo, se establece una cuarta categoría para material de «alta peligrosidad» y con uso exclusivo por parte de expertos que deberán presentar un «certificado concreto».

«Hemos visto tirar bengalas hacia balcones con ropa», señaló Martín Ibabe, quien volvió a exponer consideraciones lógicas que, pese a la reiterada explicación año tras año, son un claro ejemplo de que no siempre se tienen en cuenta. Así, hizo especial hincapié en la prohibición de lanzar petardos contra personas o animales; vigilar que no haya artefactos o líquidos inflamables a su alrededor o tener la precaución de que los cohetes «solo» se usen en zonas despejadas en las que la trayectoria del mismo no pueda incidir en edificios ni zonas de vegetación.

Respecto a la utilización de estos artefactos por menores de edad recordó que aquellos que no vayan acompañados de un adulto y porten bengalas, cohetes o petardos, «serán sancionados y se decomisará el material». Una situación similar se dará, aunque el ciudadano sea mayor de edad, siempre que la detonación simultánea del material suponga «un riesgo para las personas».