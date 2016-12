Frenesí en la asociación belenista

Quieren acabar con la sensación de precariedad que tienen desde que abandonaron el local que les cedía Kutxa en la calle Arrasate y que fue sustituido el pasado año por una amplia (200 metros cuadrados) aunque destartalada sede en Loiola. Son la Asociación Belenista de Gipuzkoa, que reúne a 300 socios y fue fundada en 1947. Afirman que desde la Diócesis de San Sebastián, propietaria de los locales que ocupan no les aseguran la permamencia, a pesar de que este año han comenzado a pagar un donativo al mes en concepto de uso del local. Querían firmar un contrato con la Diócesis, sobre todo porque expira el contrato de un local anexo, que ocupa un supermercado, y que pertenece al mismo propietario. Tienen miedo de que ese cambio les 'eche' una vez más de los locales que ocupan. Esperan una respuesta que les de seguridad desde la parroquia de Loiola, que es quien gestiona la cuestión de los locales. «Después de muchos años de pertenecer a la Obra Social de Kutxa, esta entidad nos comunicó en 2014 que dejaba de hacerse cargo de la asociación y que debíamos de dejar el local que era de su propiedad», explica la presidenta, Maite de Diego. «Tras meses de incertidumbre, llamamos al obispo de San Sebastián, Jose Ignacio Munilla, quien al igual que su hermano Esteban, párroco de Loiola, nos lo pusieron sencillo, lo que es de agradecer. Nos cedían el local por dos años. Transcurrido este tiempo, las cosas han cambiado para nosotros».

Para desarrollar sus proyectos necesitan tener la certeza de que al año que viene podrán seguir en el local, explica De Diego. «Vivimos con la inseguridad de no saber hasta cuándo vamos a poder estar en Loiola. Al pricipio el Obispado nos cedió el local a cambio de pagar los gastos. Ahora seguiremos pagando los gastos, pero para intentar afianzar esa permanencia hemos entrado en una fase en la que pagamos una especie de donativo al mes. Pero la situación no nos da toda la tranquilidad que necesitamos. Nosotros funcionamos de un año para otro. Cuando retiremos los belenes de aquí y los llevemos al almacén que el Ayuntamiento nos cede en Zuatsu, necesitaríamos saber si vamos a seguir en Loiola la Navidad siguiente o no. Porque si no tenemos local es como hacerse socio de un gimnasio sin saber dónde vas a entrenar. Puedes tener 300 socios pero si la gente no puede ir a ejercitarse es como no tener a nadie».

Obras de acondicionamiento

La asociación data de 1947 y este año es una de las candidatas a la Medalla al Mérito



«Trabajar de forma manual hace que la mente se evada; es una especie de terapia»

Son numerosas las obras que han hecho en el local. «Un socio muy amable nos apareció una tarde con un somier que había recogido de la basura y nos construyó la barandilla de un altillo que hemos habilitado en el local, ya que los techos son muy altos», afirma De Diego. «Los peldaños de la escalera también nos los hizo él. Cada peldaño es de un color por los trozos de madera que fuimos encontrando. Hemos cambiado toda la instalación eléctrica. Hemos renovado los baños. Hemos puesto un calentador de agua y una fregadera y hemos pintado todas las paredes».

La Diócesis de San Sebastián les cedió el local en octubre de 2013 y lo ocupan desde marzo de 2014. La inauguración de la sede se hizo al año siguiente.

Actualmente y para cuadrar sus cuentas cuentan con algunos ingresos provenientes de belenes o dioramas (instalaciones de belenes en las que cuenta la perspectiva) que colocan en determinadas sedes o incluso venden, pero sobre todo, insiste la presidenta, «hemos ahorrado gastos».

Les cuesta recibir subvenciones de las instituciones, «porque nos dicen que es un tema religioso, aunque para muchos de nosotros la afición de belenistas es sobre todo una cuestión artística o artesanal».

Tradicionalmente se ocupan del belén instalado en la plaza de Gipuzkoa. «Hemos paliado los gastos que nos origina, gracias a la publicidad del Super Amara. Además el Ayuntamiento se ha implicado en el transporte de las figuras, que hay que traer y llevar cuando terminan las navidades al almacén municipal de Zuatsu».

Limacos y arañas

Cuando se retira el belén de la plaza de Gipuzkoa el trabajo es grande. Como primer paso, las figuras se llevan al local de Loiola para su restauración. «Se queda todo invadido porque son ciento y pico», explica Maite de Diego. «Hay que quitarles la ropa y te encuentras limacos, arañas y todo tipo de porquería. Se repone lo que falta y se 'curan' los daños. A algunos igual les falta el dedo, o la cabeza... Se restauran. Nos llevamos la ropa a casa y la lavamos en la lavadora. La arreglamos, la volvemos a coser y las figuras, ya restauradas, se llevan al almacén de Zuatsu, donde se guardan para el año siguiente. Menos mal que ahora el Ayuntamiento ahora nos está ayudando con el transporte».

Aunque la asociación cuenta con 300 socios, solo suelen tomar parte activa en los eventos que se organizan unos 12 ó 14. La media de edad es muy alta, aunque en los últimos años ha entrado gente joven. «Suelo decir que soy de los más jóvenes de la asociación y voy a hacer 73 años», bromea Hans Linder Domínguez.

Exposición en San Martín

Entre las numerosas actividades que organizan, estos días puede visitarse la exposición y venta de belenes en el centro Uhain, en la calle San Martín, número 50. Antes se hacía en el Boulevard. «Viene ya bastante gente, porque ya se ha empezado a saber que ahora estamos ahí», afirman. «El primer año intentamos darle más publcidad pero aparecía la gente por casualidad. Ahora los ciudadanos se han acostumbrado».

La exposición de Uhain se puede visitar de 11 a 13.30 y de 17 a 20 horas todos los días de la semana menos los de Navidad y Año Nuevo, hasta el día 5 de enero.

En estas últimas semanas la actividad es vertiginosa. «Este mes estamos a tope. La semana pasada estuvimos en el centro cultural Amaia de Irun desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde montando la exposición que hacemos todos los años. Se ofrecen 9 dioramas, un par de belenes, y un belén popular más un árbol. Nos encargamos de esa decocración. Este año hemos conseguido también montar un belén grande en el Super Amara de Riberas de Loiola, a base de Pitufos. En Garbera hemos participado en lo que se ha llamado el 'belén de los diseñadores', a partir de un concurso con Fomento San Sebastián. Solemos exponer en la iglesia de los Capuchinos y a veces también en alguna residencia de mayores».

El belén del Aquarium está también en el listado de sus actividades. «Este año ha sido un belén sumergido en una de las peceras».

Los dioramas y belenes que fabrican se guardan en el local municipal de Zuatsu, «porque en Loiola no nos entran», dice la presidenta. «Con el tiempo se van estropeando. Este año hemos recuperado unos cuantos. Lo que estaba servible lo hemos cortado y aprovechado para hacer instalaciones más pequeñas. Lo hemos acondicionado y vendemos todo lo que podemos. Necesitamos esos ingresos».

Están muy orgullosos de haber prestado belenes a una oenegé francesa cercana a Lourdes. «El año pasado visitaron nuestra exposición de San Sebastián y les encantó. Descubrieron el poliespán, un material que ellos no utilizaban y les convenció. Vendrán el día 5 de enero. Les vamos a hacer una visita guiada por los belenes que montamos».

También se encuentran muy orgullosos de que este año la asociación sea candidata a Medalla al Mérito Ciudadano.

María lleva 3 años formando parte de la asociación. Es de Madrid y lleva 4 años viviendo en San Sebastián. «Al llegar aquí no conocía a nadie pero me enteré que existía la asociación, me apunté a un cursillo y... hasta hoy», explica. «Me gusta mucho venir a hacer los belenes en Loiola. Vienes aquí y la mente se evade. Es una sensación muy buena la de crear algo, una especie de terapia. El problema de la asociación es que la gente se va haciendo mayor y nos gustaría que se apuntara gente joven. Hay veces que hay conversaciones y risas y otras en las que cada uno está en su mundo, pero se está muy a gusto aquí. Unas veces te sale mejor y otras peor, pero se disfruta mucho». Profesionalmente María se ha dedicado a temas de atrezzo en un teatro de Madrid. «Ahora que estoy en un retiro forzoso disfruto de esta actividad», dice.

Los cursillos, que sirven para dar a conocer a la asociación, suelen celebrarse en primavera. Suelen durar cinco días durante tres horas al día. «Por ejemplo si empieza un martes, continúa los 4 martes siguientes», explican. «Suele haber sesiones de mañana y tarde y también los sábados». Más información en la web asociacionbelenista.com.