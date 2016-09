Son al menos dos autores los responsables de la quema de motos

Han sido 38 motos las incendiadas en seis ataques cometidos desde el pasado mes de abril, la mayoría de ellos en Gros. La Guardia Municipal y la Ertzaintza creen que hay al menos dos implicados en estos actos que tienen en alerta a ambos cuerpos policiales. Algunas investigaciones están «muy avanzadas», según declaró ayer el concejal de Seguridad, Martín Ibabe, en la Comisión de Espacio Público, y «todos los medios humanos y técnicos» están puestos al servicio de atrapar a los autores de estos hechos.

Los grupos PP, EH Bildu e Irabazi realizaron preguntas sobre el asunto en la comisión previa al Pleno de la semana que viene. Ibabe excusó su contención en las respuestas para no revelar datos que pudieran perjudicar la marcha de las investigaciones. Señaló que el trabajo para esclarecer estos hechos se lleva a cabo de forma coordinada por Guardia Municipal y Ertzaintza que tienen «todo los medios humanos y técnicos» puestos al servicio de estos casos. El concejal señaló que una de las investigaciones «está en fase muy avanzada», y apuntó que la Policía puede afirmar que «al menos hay dos autores» de estos ataques, aunque pudieran ser más. Guardia Municipal y Ertzaintza necesitan la prueba definitiva de coger al 'enemigo de las motos' in fraganti para que el juez lo ponga fuera de circulación. Y esto es difícil de conseguir. «Quien actúa lo hace de una forma muy eficaz y corriendo muy pocos riesgos para su persona, lo que casi nos obliga a cogerle in situ cuando esté cometiendo una acción», explicó. La dificultad además deriva de que no se sabe dónde actuará la próxima vez. «Puede ser en Gros, en Amara o en Añorga», indicó Ibabe.

El concejal explicó que las motos incendiadas de uno de los ataques permanecieron días en la calle sin retirar debido a que había que esperar los resultados de unos análisis antes de limpiar definitivamente el escenario.