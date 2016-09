Extremadura se da cita en Donostia

El Centro Cultural Extremeño de San Sebastián cuenta actualmente con medio millar de socios. La gran mayoría vio hace ya muchos años la necesidad de emigrar de su Extremadura querida para buscar en otros territorios una vida mejor. Y aquí en Donostia -y en los pueblos de alrededor- han ido creciendo desde entonces nuevas generaciones a las que han ido transmitiendo el amor por aquella tierra que les vio nacer. Con el fin de conservar as costumbres culturales y gastronómicas del pueblo extremeño, vieron la necesidad de crear esta asociación cultural. En sus comienzos, el centro ha vivido momentos duros, afrontando dificultades de todo tipo que han ido superando gracias al tesón y al declarado amor por su tierra. La próxima semana, con el objetivo firme de dar a conocer su cultura evitando así que ellos mimos olviden sus raíces, el centro de Intxaurrondo organiza un amplio programa festivo con la puesta en marcha de las XXXVII Jornadas Culturales Extremeñas. Organizadas con mucho cariño y tesón, están abiertas a todos los socios y simpatizantes.

El lunes la actividad se iniciará a las 18 horas con la inauguración de la exposición de trabajos manuales que los socios han elaborado para la ocasión. La agrupación extremeña de teatro Jarancio representará a las 19.30 horas la obra 'Alacrán o la ceremonia'. Al día siguiente, y no apto para supersticiosos, martes y 13, el concurso '¿Qué sabe usted de Extremadura?' pondrá a prueba los conocimientos de los socios (18.30 h.). Las risas y el buen ambiente están asegurados. Los más cocinillas tendrán después la oportunidad de demostrar que entre fogones no hay quién les supere, por lo que tendrán que convencer al jurado que su totilla de patatas es la mejor de entre todas las presentadas. Y es que en esto de las tortillas, ya se sabe, no hay dos iguales y las opiniones -con cebolla, con pimiento, muy hecha, casi sin cocer, con mucho huevo, con nata...- siempre son discrepantes. Los más golosos podrán poner la guinda al concurso llevando a las mesas un flan.

El miércoles y jueves, todos los socios y simpatizantes tendrán la oportunidad de tomar la escena y demostrar que el extremeño tiene un ácido sentido del humor. Los más pequeños serán protagonistas del viernes. Para aligerar la siempre 'dura' vuelta al colegio, disfrutarán de numerosos juegos populares y la siempre agradecida merendola.

El fin de semana, y coincidiendo con el fin de fiesta, los socios podrán disfrutar de la charla que Jesús Mari García abordará en torno a la pesca en Gipuzkoa (sábado a las 19 horas). El domingo, y desde las 12 de la mañana, vivirán su gran día con la celebración de la misa extremeña cantada por el coro Virgen de Guadalupe, con baile y exhibición de la bandera de la Comunidad. La fiesta continuará con un aperitivo, juegos populares como la rana, el bote y la toca donde todos los interesados en participar pondrán a prueba sus habilidades. Ya por la tarde, a las 19 horas, el centro extremeño pondrá el broche de oro a las jornadas con música y los esperados bailables.