La consulta ciudadana sobre los toros en San Sebastián se celebrará en febrero

n el l tema de los toros deberia intervenir la UE. Un tema que tiene visos de no respetar algunas normas del derecho de los animales. Con todo, sin posicionarme a favor o en contra de lostoros, loq ue no es aceptable es que se subvenciones estos espectaculos en el que se ve matar a un ser vivo como festejo. Ni subvenciones de la UE, ni del los gobiernos, ni de los consistorios, ni de nadie que tenga cargo publico y con dinero publico. De momento, si privadamente se quiere explotar esta actividad, que se la paguen ellos o los aficionados. Empezar por este punto y quizas, no haga falta mucho más. El festejo mortal morira por falta de liquidez.



Me parece que no has leido ni oido la entrevista a Pablo Chopera. Preguntale si les subvencionan o no!!!

Y me parece, me parece, que esta consulta es sólo eso, una consulta, el resultado no va a hacer que la ley los prohiba.



Por cierto.... Toros no sólo en Donosti???? A nadie le he oido protestar por Azpeitia, Deba, Zestoa, etc., etc. Ya vale, el que quiera que vaya y el que no.....

Esto no es ningún sarao, el tinglado medieval es el que hay en las plazas de toros, listo



ZEZENKETARIK EZ!!



Así me gusta, ganarán los ciudadanos.