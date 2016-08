Intxausti: «Unas alpargatas pintadas cuestan menos que un Van Gogh»

Volvimos al Amuna Beach Bar, el chiringuito con Chupachups, Calippos y ropa india diseñada en el Muelle, porque sabíamos que Maritxu, que dio en estudiar Bellas Artes cuando ya era una dama de treinta años (más, menos), había quedado allá con Bárbara para pintar a mano en vivo y en directo unos cuantos pares de alpargatas, de esos cuya venta marcha viento en popa y cuyos colores impactan a los paseantes orientales. Esas alpargatas que también pinta, también a mano, otra pintora alpargatera, Nerea Urdangarain. Esas alpargatas que el otro día sacaron de un buen apuro a una mujer a la que se le rompió un tacón camino del Bokado.

- Ya.

- Ya ¿qué?

- Ya sabemos que unas alpargatas por muy pintadas a mano que estén siempre serán más baratas que un Van Gogh. Un Chillida, un Zumeta, un Rothko o un Goenaga.

- Y yo sé, perfectamente, que vosotros sabéis eso, pero lo que quiero decir es, sencillamente, que el que no puedas comprarte un buen cuadro cotizado al alza en galerías o casas de subastas no tiene por qué significar que debas privarte de poseer una obra única, creada por un artista. Te diré más, quien se compra un cuadro de esos que baten récords o aunque sea solo una acuarela de un autor aplaudido en exposiciones hechas en bares o locales, solo puede colgarlo en la pared y mirarlo de vez en cuando mientras que...

- Adelante.

- Si compras o te regalan unas alpargatas pintadas por dos pintoras alpargateras como podemos ser, y de hecho somos a pesar de nuestras licenciaturas en Bellas Artes, Nerea y yo, te concederás el lujazo de llevar arte en tus pies. Obra irrepetible creada a veces a borbotones de pincel y pintura y otras buscando el trazado, la (a)simetría, la forma.

- Buena defensa. ¿Qué pintura se usa en la tela de esas alpargatas?

- Pintura textil, sin más secretos. Pintura que agarre bien, no salte y no se vaya con los lavados.

- Las alpargatas las compraréis en La Rioja, seguro que sí.

- ¿Dónde si no? A Ramón. En Cervera del Río Alhama.

- ¿En Alhama? Entonces son las Ramoncinas, famosas en el mundo entero.

- Y si Ramón, el gran maestro alpargatero dice (y lo dice) que una buena alpargata, pintada o no, puede lavarse en lavadora, será verdad.

- Será. Yo, al menos, no discutiría con Ramón de alpargatas.

- Yo tampoco y mira que llevo años pintándolas. Me acuerdo cuando mi hijo era pequeño y me ponía a pintarlas y venderlas en un tenderete de Vitoria, allá por la plaza de la Virgen Blanca. Entonces, las compraba mayormente en tiendas de Logroño. Por cierto, déjame comentarte que aparte de llevar arte en los pies, resulta que es arte saludable.

- Dependerá de si utilizas pintura con pigmentos tóxicos, claro.

- Para nada, pero es que además tú y yo sabemos que el esparto es fibra más que natural y que la presión-masaje que ejerce sobre la planta de tus pies es relajante y, al mismo tiempo, energizante.

- Nunca me habría imaginado que por unos cuantos euros tendría arte en mis pies y, además, sesión continua de masajes.

- Maravillas de mezclar pintoras con maestros esparteros en chiringuitos donde se guardaban redes.

- Aunque digas que no es difícil pintarlas, seguro que tendrás tus trucos. ¿Compartes alguno?

- Pero no todos, ¿eh? Por ejemplo, me gusta utilizar el blanco crudo. O el blanco roto pero no el blanco total, ese blanco lejía. Y me gusta el crudo porque en él la pintura no solo luce muchísimo sino que además basta con unas gotas. Sin embargo, si trabajas con alpargatas oscuras...

- ¿Qué?

- Colores como el negro, el gris rata o el marrón chupan mucha pintura. Demasiada antes de que tu dibujo o tu trazo se agarren. Y, claro, esto es, también, una forma de financiación así que no puedes gastarte dos tubos de pintura en cada alpargata. O deberías subir el precio de venta, lo que tampoco nos parecería muy legal después de haber estado hablando de la posibilidad de que todos tengamos el arte (en nuestros pies).

- ¡La financiación! Olvidaba que estas alpargatas soñadas en el Muelle sirven para financiar... ¿qué?

- Somos tres amigos. En realidad, cuatro, pero Karina vive en Bilbao y tampoco hay plata para que venga de continuo a pintar juntos al aire libre por donde el caserío Lete. Presentamos un proyecto para Tabakalera en el que proponíamos un baile de estilos y pinceles sobre telas inmensas. No nos lo aceptaron, pero decidimos seguir adelante porque nos proporciona mucha felicidad. Pero, claro, hasta la felicidad se paga. Así que una manera de financiar nuestro proyecto gigante es pintar y vender... alpargatas. Mismamente, las de bebé, que se venden maravillosamente.

- Bebés que financian a licenciadas en Bellas Artes....

- No suena nada mal, ¿verdad?