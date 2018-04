Desestiman la indemnización de 13,7 millones solicitada por la Sade por el Bellas Artes Edificio Bellas Artes. / Usoz La sentencia de un juzgado donostiarra se produce tras rechazarse hace unos días la reclamación patrimonial de Reparadoras AINGERU MUNGUÍA Martes, 24 abril 2018, 12:51

El edificio Bellas Artes vuelve a la actualidad. Un juzgado donostiarra ha desestimado la pretensión de la Sade de ser indemnizada (13,7 millones de euros) por el Ayuntamiento por las restricciones constructivas impuestas al edificio Bellas Artes. Es la segunda batalla que gana el consistorial en unos días tras rechazarse la reclamación del Instituto Maria Reparadora (36,9 millones de euros) por imponer un uso terciario a la parcela frente al residencial del entorno.

El fallo del Juzgado Contencioso Administrativo número 1 de la capital gipuzcoana desestima el recurso interpuesto por la propietaria del edificio Bellas Artes (Sade) y concluye que «las determinaciones del Plan General de Ordenación Urbana de 2010 y el Plan Especial de Protección del Patrimonio Urbanístico Construido (Peppuc) no lesionan el derecho de propiedad» ya que «no solo no restringen edificabilidad y usos patrimonializados, sino que incrementan edificabilidad y usos». Tampoco aprecia que restrinjan los derechos edificatorios atribuidos a la propiedad por el PGOU de 1995 «sino que los consolidan y/o incrementan ligeramente». La Sade, dice la sentencia, «destinó voluntariamente» el solar a cinematógrafo en 1914. El PGOU de 1995 «cataloga el edificio, consolida su volumetría, posibilita la adición de dos plantas y califica la parcela como de usos terciarios». El PGOU de 2010 «mantiene esas determinaciones catalogando la actual volumetría, posibilitando la adición de dos plantas y calificando la parcela como de uso terciario». «No hay, por ende, restricción a la edificabilidad ni al uso, luego no hay lesión ni daño. Es más, incluso, se incrementa la edificabilidad».

La sentencia no efectúa imposición de costas y puede ser recurrida en apelación en el plazo de 15 días.