El triunfo del amor por unos colores Los remeros de Mutriku celebran en el muelle donostiarra la victoria lograda el sábado. A la derecha, con gorra, Loren Elezgarai. / O.O.G. Prefirieron recuperar la embarcación del pueblo 16 años después que remar en la ACT o ARC-1, y el sábado dieron al club su primera bandera OSKAR ORTIZ DE GUINEA SAN SEBASTIÁN. Miércoles, 12 julio 2017, 07:37

«Fueron los chavales los que quisieron sacar una trainera en Mutriku. Se juntó un grupo de remeros del pueblo que andaban remando en Zumaia y Ondarroa, y fueron animando a otros que en su día habían remado en bateles y trainerillas en el club pero que ya no remaban», explica Loren Elezgarai 'Txaparro', directivo del club mutrikuarra. «Nos dijeron si les echaríamos una mano, y cómo les íbamos a decir que no».

Loren Elezgarai fue el entrenador los dos veranos (2000 y 2001) en los que Mutriku Arraun Taldea tuvo una trainera. Este año, por tanto, afrontan una nueva etapa, y el sábado lograron su primera victoria, al dar la campanada en la Bandera Donostiarra-Grupo Amenabar, en la sexta jornada de la Liga ARC-2.

LA PLANTILLA Nombre Localidad Edad Mikel Alberdi (c) Mutriku 20 Aritz Alberdi (np) Azkoitia 20 Iñaki Aristi (np) Zumaia 22 Kepa Arrizabalaga (np) Ondarroa 20 Jon Badiola (c) Mutriku 28 Ander Egaña (c) Mutriku 25 Egoitz Elezgarai (c) Mutriku 25 Juan Luis Elezgarai (c) Mutriku 53 Ibon Goenaga (np) Azpeitia 17 Mikel Goenaga (p) Mutriku 24 Ekain Iriondo (c) Mutriku 19 Unai León (np) Ondarroa 19 Artzeiz Lertxundi (p) Ondarroa 24 Josu Marin (c) Mutriku 20 Adrián Nijs (np) Mutriku 24 Nikanor Ortiz de Landaluze (c) Mutriku 40 Fernando Rodríguez (p) Erromo 28 Xabier Urreisti (c) Mutriku 28 Aitor Zabala (np) Berriatua 23 Patrón : Aiert Elezgarai (c) Mutriku 20 Josu Galindo (np) Ondarroa 23 Jenaro Zelaia (c) Mutriku 40 (c) Canterano (p) Propio. (np) No propio

Padre e hijo en el bote

El germen nació en Ondarroa, donde la pasada campaña bogaron los mutrikuarras Mikel Goenaga, Egoitz Elezgarai y Xabier Urreisti, remero y entrenador de Mutriku, donde ya ejercía en bateles y trainerillas. Los dos últimos incluso participaron en el play-off en el que Ondarroa logró subir a la ACT. Pero aún quedan reductos de amor por unos colores. «En lugar de remar en la ACT, prefirieron hacerlo en la ARC-2 con la trainera del pueblo. Es de valorar», explica Jenaro Zelaia, el patrón que el sábado ondeó la histórica bandera. Puestos a involucrar a antiguos remeros, Egoitz Elezgarai requisó a su padre, Juan Luis, «para completar el equipo». A sus 53 años ha remado alguna regata pero en Donostia estuvo en tierra dando ánimos.

«En Mutriku siempre ha habido una tradición en bateles y trainerillas», explica Loren Elezgarai, pero «los que querían seguir en una trainera iban a clubes de la zona como Zumaia, Ondarroa, Isuntza... Tenemos buena relación con ellos, y nos han ayudado a sacar la trainera». Ondarroa les cedió dos hombres -Kepa Arrizabalaga y Unai León- y cogieron aire cuando Zumaia les prestó a Aritz Alberdi, Iñaki Aristi y Adrián Nijs, «Andábamos justitos, pero con esos tres tenemos margen ante lesiones o para hacer cambios». Tienen 19 remeros y tres patrones.

«Para hacer ergómetro o pesas en el local tenemos que sacar la trainera a la calle para hacer sitio»

La añeja embarcación blanca con la que ganaron en Donostia, pertenece a Ondarroa. Es la misma con la que Bizkaia participó en la Liga Euskotren femenina. Antes fue de Isuntza. En invierno, se iniciaron con un bote que les prestó Hondarribia. Era de madera, por lo que el paso a un barco de fibra ya supuso una mejora. Es una Amilibia sin recortar. «En las ciabogas perderemos tres segundos, pero lo importante es que estamos en el agua», subraya Elezgarai. «Ya quisiéramos un platanito -el molde que emplea la gran mayoría de clubes-, pero eso sería un lujo», expone Zelaia. Sus dos juegos de remos son concesiones también de Isuntza y Ondarroa.

El patrón, de 40 años, es el único de la plantilla que estuvo en la otra etapa de la trainera mutrikuarra. Le llamó para la causa el entrenador. «Me dijo que tenía dos patrones muy jóvenes y que le echara una mano. Trato de aportarles lo que sé. Quiero ayudar, aunque sea desde la zódiac, pero el sábado había mala mar y me tocó a mí ondear la bandera».

Su victoria llegó de la mano de un cambio de las condiciones durante la regata, que benefició a su tanda, en la que ganaron a seis traineras. «Sabíamos que en la mar se suelen dar esas cosas. En la ría sería más difícil, porque nos faltan vatios, pero en la mar nos defendemos bien. Hicimos una buena regata y luego nos sonrió la suerte. Cuando sacamos la trainera, nos conformábamos con no ser últimos y estamos en mitad de la tabla. Estamos contentos, aunque no contábamos con la bandera».

En un local municipal

El sábado pasearon por las calles de Mutriku la bandera, que reposa en el escaparate de la tienda Piper Arrantza. El club dispone de una bajera facilitada por el Ayuntamiento que usan como gimnasio o garaje. Ambas funciones a la vez, no. «Para hacer pesas o ergómetro -explica Zelaia- tenemos que sacar la trainera a la calle para hacer sitio. En Mutriku hay mucha actividad deportiva. No da para todo y nos arreglamos así, pero sería ideal tener un local acondicionado para todas las disciplinas acuáticas. Los chavales del pueblo tendrían una referencia porque casi no nos ven. Y si no nos ven, es difícil crear cantera. Este año se ha sacado la trainera. Habrá que ver si hay interés en que esto siga».