Tres puntos para suturar una herida

Tras caer ante Orio en La Concha, Urdaibai y Hondarribia se juegan la Liga

Urdaibai y Hondarribia se vuelven a citar un año después en el último fin de semana de la Liga Eusko Label con el título en juego. Si en 2016 los vizcaínos afrontaron los asaltos finales de Bermeo y Portugalete con dos puntos de ventaja, ahora se presentan con tres de renta sobre los bidasotarras. Tres puntos que solo podrán suturar una de las heridas que Orio abrió en ambas tripulaciones con su soberbia remontada hace seis días Bandera de La Concha.

Urdaibai y Hondarribia no han tenido mucho margen para reponerse de su derrota en la bahía donostiarra. En juego está la corona de la ACT, que sería la sexta en el caso de los entrenados por Joseba Fernández y la cuarta en el supuesto de que vencieran los de Mikel Orbañanos.

Participantes Solo remarán las ocho primeras traineras de la Liga, repartidas en dos tandas. HOY Bermeo Hiriko XXXV. Bandera (18.00 horas, ETB-1). Récord del campo 19:16.60, de Hondarribia en 2014. El dato Urdaibai ha ganado su regata en cinco de las últimas diez ediciones, por tres de Hondarribia, una de Castro y otra de Kaiku. MAÑANA XLIII Bandera El Corte Inglés en Portugalete (12.00, ETB1). El dato Kaiku (11 triunfos) y Orio (10) lideran el palmarés por delante de San Pedro, Santurtzi (4) y Castro, Hondarribia y Urdaibai (3). Liga Eusko Label (a falta de dos regatas) 1 Urdaibai-Avia 178 2 Hondarribia 175 3 Orio-Babyauto 160 4 Kaiku-Producha 134 5 Zierbena-Bahías de Bizkaia 113 6 San Juan-Sumelec 100 7 Tirán-Pereira 83 8 Ondarroa-Cikautxo 76 9 San Pedro 74 10 Cabo 71 11 Ares 49 12 Astillero 34

Si hace un año las dos embarcaciones dependían de sí mismas, esta vez la Ama Guadalupekoa precisa de la ayuda de una tercera. No es fácil. Pero se puede dar. Es deporte.

Urdaibai, que ha batido a Hondarribia en 11 de las 16 regatas, solo tiene tres puntos de ventaja

Las cuentas son claras. Urdaibai ha sumado hasta el momento seis victorias, por cinco de Hondarribia. El dato es importante, porque el número de triunfos desharía el posible empate final a puntos. En caso de que ambas traineras acabaran igualadas a seis triunfos -para ello, Hondarribia debería ganar una de las dos regatas y que Bermeo no venciera en ninguna-, el segundo criterio, el de los enfrentamientos directos, es claramente favorable para Urdaibai, que en once de las dieciséis jornadas disputadas se ha clasificado por delante.

Primera remontada

En esas once veces que la Bou Bizkaia ha batido a la Ama Guadalupekoa, nunca una tercera trainera se coló en medio, circunstancia que sí hizo Orio en tres de las cinco victorias de los hondarribiarras. A ello se agarran los verdes para tratar de hacerse con la corona. Y en este sentido, la San Nikolas aparece como el asidero más asequible. Los aguiluchos están 'on fire' tras su épica victoria en La Concha diez años después de la anterior. Pese a los distintos actos y recibimientos en los que han participado esta semana, las declaraciones del entrenador, Jon Salsamendi, y sus remeros durante la semana no revelan una posible relajación. Ahora deben volver a hablar en el agua.

Los precedentes, sin embargo, favorecerían a Urdaibai, dado que nunca antes la trainera que llegó como líder al último fin de semana dejó escapar el título. Además, la Bou Bizkaia ya mostró carácter ganador para retener la corona en los tres finales más ajustados: en 2004 (un punto a Astillero), en 2010 (dos puntos a Orio) y en 2016 con Hondarribia, cuando los entonces entrenados por Salsamendi remataron con victorias en Bermeo y Portugalete.

Gran ola lateral y viento

Estos dos campos complejos volverán a clausurar la Liga Eusko Label. La XXXV Bandera Ciudad de Bermeo pone hoy a prueba la habilidad y capacidad técnica de las tripulaciones. Es lo que exige la característica ola diagonal que tanto dificulta la remada. Además, la mar estará muy exigente, con olas de más de 1,7 metros y un fuerte viento del noroeste de más de 25 km/h, con ráfagas incluso por encima de 30.

Si Hondarribia salva el escollo de hoy, mañana le espera el GP El Corte Inglés, con el sorteo de calles de nuevo crucial en el campo de Portugalete. Pero eso será mañana.