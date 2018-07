Remo Un tren con cuatro locomotoras Las remeras de Hondarribia serán las únicas debutantes en la Liga Euskotren, a la que acceden tras un año de la Ama Guadalupekoa en el dique seco. / LUIS MICHELENA San Juan, Orio, Arraun y Hondarribia velan armas para el viaje a Galicia | Será la cuarta vez que cuatro botes de Gipuzkoa disputarán la máxima liga femenina, con el aliciente de haber subido de ocho a catorce jornadas OSKAR ORTIZ DE GUINEA SAN SEBASTIÁN. Martes, 3 julio 2018, 09:29

Como en 2013, 2015 y 2017, la Liga Euskotren contará con cuatro clubes de Gipuzkoa. San Juan, Orio, Donostia Arraun Lagunak y, la única novedad, Hondarribia. Tras superar la criba inicial, el fin de semana viajarán a Galicia, donde les aguarda un territorio desconocido en el remo femenino. «Habrá mar, viento... pero las remeras desean disputar ese tipo de regatas», confiesa más de un técnico.

«En invierno no contábamos con esto, pero no es sorpresa» Iker Cortes Entrenador Hondarribia

Hondarribia-Bertako se ha convertido en el décimo club en disputar al menos una edición de la Liga Euskotren. Lo ha logrado después de que el año pasado no pudieran completar una tripulación, lo que subraya el mérito hondarribiarra. «Siendo sincero, estoy orgulloso del trabajo, que ha dado un fruto con el que no contábamos cuando empezamos a entrenar. El mérito es de las remeras, que han trabajado mucho, con muchas ganas de aprender y una evolución enorme», valora Iker Cortés. El técnico vizcaíno afincado en Irun vive su primer año en la Ama Guadalupekoa, a la que llegó con el bagaje de su notable etapa en Hibaika. «En Hibaika también empezamos de cero. El único objetivo era tener la trainera en el agua y trabajar para que tuviera una continuidad». Con esa ambición inicial, parece una proeza estar en la Liga Euskotren. «Debo agradecer la ayuda de algunas remeras que el verano pasado no pudieron sacar trainera y que se sumaron para completar los entrenamientos». Con ellas, algunas jóvenes y otras más experimentadas como Jasone Mitxelena o Natalia Díaz, Hondarribia no se marca límites. «Viendo nuestra trayectoria, no creo que hayamos sido tanta sorpresa. Quizá sí lo fue que el sábado estuviéramos tan cerca de Orio y a la par de Arraun. Ahora buscaremos el tercer puesto e intentar sorprender alguna vez a Orio. San Juan es intocable para nosotras».

«Tras sufrir doce bajas no era fácil mantener el nivel» Patxi Olabe Entrenador Arraun Lag.

«Cuando un año te metes en la Liga Euskotren y en la tanda de honor de la Bandera de La Concha, parece que lo mínimo que tienes que hacer es repetir», señala Patxi Olabe al recordar que el punto de partida de GU Arraun no era ese, sino las doce bajas sufridas que les sumieron en «un invierno duro para completar el equipo, pero entre todas le hemos dado la vuelta». Con todo, la Lugañene -la Iriyarena por ahora la han usado en pretemporada- sigue en la élite. «No era fácil mantener el nivel, pero teníamos confianza de clasificarnos. Lo contrario habría sido un palo no solo deportivo, sino también institucional, porque lo que tira de nuestro club a diferencia de otros es la trainera». Asume que «San Juan está un puntito por encima de Orio y nosotras otro puntito por debajo», pero intentarán «meter la proa» si la Txiki tiene un mal día». Sin embargo, su pelea será «el tercer puesto para evitar el playoff». En su debut en 2017, percibió «un punto de relajación o tranquilidad al haber logrado el objetivo de clasificarnos. Este año nos jugamos evitar el playoff».

«Las remeras van a más y desean seguir progresando» Xanti Zabaleta Entrenador Orio

Orio-Babyauto afronta su quinto verano en la Liga Euskotren, cuarto seguido. Empata en presencias con Zumaia e Hibaika, y solo tiene por delante a San Juan, con ocho. Pero su técnico, Xanti Zabaleta, no tomaba el playoff como un trámite. «Hay que remar. Son dos regatas en las que hay mucho que perder si das una mala ciaboga o sufres una avería. Pero se logró el objetivo y, una vez dentro, el equipo está dispuesto a trabajar y pelear. Tenemos los pies en el suelo y sabemos dónde está San Juan, pero año a año vamos dando pasitos. El año pasado estábamos un peldaño por debajo, e intentaremos que ahora sea solo medio escalón». El favoritismo sanjuandarra no parece hacer mella en la ambición 'aguilucha'. «Las ganas y la ilusión son máximas. Las remeras saben que es difícil, pero tienen interiorizado que van a más y buscan seguir progresando. Este año la Liga aún es más atractiva con seis regatas más. Quedan doce, y por qué no poder ganar alguna. Ya lo hemos hecho en pretemporada y en trainerillas». Sería la primera victoria de Orio en la Liga Euskotren.

«El mayor peligro es pensar que está todo hecho y será fácil» Anartz Gereño Entrenador San Juan

San Juan-Iberdrola lidera todos los pronósticos para sumar su quinta Liga Euskotren y su quinta Bandera de La Concha. «Nadie nos va a regalar nada», advierte su preparador, Anartz Gereño, que este verano no tiene en la trainera a Maialen Arrazola, con quien formó tándem en 2017. Las bateleras mantienen su bloque, si no lo han reforzado incluso. Pero el sanjuandarra rehuye de posibles excesos de confianza. «El mayor peligro somos nosotras. Cuando repites victorias, sigues queriendo ganar pero pierdes el hambre que tienen los que vienen apretando, Orio, Arraun y Hondarribia. No podemos pensar que está todo hecho y que será fácil volver a ganar». Pero lejos de ver a su equipo acomodado, lo ve con ansias de mantenerse en lo más alto. «El sábado quisieron hacer diferencias cuanto antes, y fueron precipitadas. El domingo fueron más asentadas, mucho mejor». Su principal rival, Orio, acabó a 8 segundos. «El año pasado si ganábamos a Hibaika por cinco, parecían muchos. Ahora ocho parecen pocos... Lo importante es ganar, aunque sea por uno. Porque aquí nadie perdona». Porque el tren del remo femenino está en marcha y cuenta con cuatro locomotoras guipuzcoanas.