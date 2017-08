Remo Arraun Lagunak critica que se les desvincule de la trainera unificada Donostiarra La trainera femenina de Arraun Lagunak / Sara Santos El club carga contra el proyecto respaldado por el Ayuntamiento donostiarra. Asegura que su trainera femenina competirá para estar en La Concha JUANMA VELASCO Jueves, 24 agosto 2017, 15:39

Las aguas bajan revueltas en el remo donostiarra en vísperas de la Bandera de La Concha. Arraun Lagunak ha hecho oficial su desvinculación de la trainera unificada Donostiarra, en la que ha participado desde su creación cediendo remeros junto a Ur Kirolak. Además, critica duramente el proyecto respaldado por el Ayuntamiento Donostiarra.

En un extenso comunicado hecho público esta mañana, Arraun Lagunak explican que el proyecto de la trainera unificada Donostiarra nació en 2007 de la mano de dos clubes de remo de Donostia, Ur-kirolak y Arraun Lagunak, junto con el apoyo del Ayuntamiento de San Sebastián. Proyecto al que se sumaron posteriormente otros clubes como el Fortuna. “El objetivo del proyecto consistía en unificar remeros masculinos senior en una trainera que pudiera ser más competitiva. Unir remeros de los distintos clubes donostiarras solamente para competir en trainera. Una especie de selección de remeros donostiarras. Los clubes Arraun Lagunak y Ur-Kirolak conseguíamos de esta manera respaldo económico para trabajar con la cantera de remeros donostiarras”, aseguran.

Se creó un nuevo club con su propia directiva, llamado Kaiarriba, “quedando Ur-kirolak y Arraun Lagunak, como clubes convenidos”. En el año 2009 se firmó un convenio de colaboración entre Kaiarriba, Ur-kirolak y Arraun Lagunak para esta trainera masculina. “La trainera unificada Donostiarra ocupó la plaza que Arraun Lagunak tenía en aquel entonces en la ARC 1. Plaza que Arraun Lagunak tuvo que mantener asumiendo la deuda correspondiente”.

“Incumplimientos”

Arraun Lagunak denuncia que a los pocos años de la unificación hubo incumplimientos de convenio. “Digamos que el tercer club formado, Kaiarriba, comenzó poco a poco a coger entidad propia y a trabajar de manera independiente de los dos clubes originarios. A comprar embarcaciones para ellos, a no destinar el dinero que correspondía a los clubes, etc. En definitiva, a tomar decisiones que se alejaban considerablemente de lo pactado inicialmente entre los clubes y el Ayuntamiento”, recuerdan en el comunicado. En Arraun Lagunak aseguran que, a pesar de esos incumplimientos, siguieron apoyando el proyecto “descuidando, muy probablemente, los intereses de nuestro propio club”. Desde Arraun Lagunak “hacemos autocrítica a día de hoy, y reconocemos que no debimos permitir que el proyecto de trainera unificada Donostiarra se desviara de esa manera del proyecto original”.

Arraun Lagunak critica que los desencuentros salieron a la luz cuando el club decidió sacar una trainera femenina. “Desde entonces, Kaiarriba se ha creído con el derecho de interferir en el trabajo de Arraun Lagunak, acusando al club de actuar de manera unilateral y de querer romper la unificación” con la trainera femenina. Sin embargo, “la realidad es que nunca ha existido ningún acuerdo para unificar la trainera femenina. Por tanto, Arraun Lagunak siempre ha sido plenamente libre para formarla".

El comunicado de Arraun Lagunak continúa diciendo que en el caso de la trainera masculina, “hemos intentado reconducir la situación en estos últimos años, y que esto no ha sido posible, según Kaiarriba, debido a que teníamos una trainera femenina en el agua. Aun así, desde Arraun Lagunak Donostia hemos seguido cediendo a nuestros remeros masculinos hasta la presente temporada incluida, a cambio de nada”.

“Para nuestra sorpresa, en junio del presente año la directiva de Kaiarriba nos ha comunicado que la relación entre Kaiarriba “Donostiarra” y Arraun Lagunak Donostia dejó de existir legalmente desde el 31 de Diciembre de 2011, cuando caducó el único convenio. Esto lo podemos hacer público ahora que tenemos la confirmación por su parte. Ha sido una sorpresa para nosotros ya que como hemos dicho, hasta día de hoy, seguíamos cediéndoles a nuestros remeros”, aseguran.

Además, recuerdan que por problemas internos con la ACT, Kaiarriba ha tenido que decantarse recientemente por tener un solo club afín, y no dos. Este club afín será Ur-Kirolak. “Estos dos hechos, nos apartan definitivamente del proyecto, y dejan claro que a día de hoy no existe un proyecto de trainera unificada Donostiarra. Sino que existe un nuevo club, Kaiarriba que se hace llamar “Donostiarra”, adueñándose de este término como si fuera el único club que hay en la ciudad”.

Trainera femenina

Arraun Lagunak trató de reconducir este proyecto de trainera Donostiarra, ofreciendo la trainera femenina recién creada a la directiva de Karraiba en 2014. “Dicha directiva no mostró interés alguno en un primer momento, y si posteriormente, cuando la trainera funcionó. Sin embargo, el intento de acercamiento ha sido infructuoso", añaden.

“Somos el primer club donostiarra que ha conseguido sacar la primera trainera femenina competitiva para la ciudad, en la temporada 2014-2015. Hemos conseguido ser la primera trainera femenina en conseguir una bandera para la ciudad en 2016, y ésta presente temporada, hemos conseguido entrar en la máxima categoría del remo femenino, la champions league del remo, la ACT femenina, la liga Euskotren. Donde solo las 4 mejores traineras del cantábrico compiten. Hemos hecho historia consiguiendo ser la primera trainera donostiarra, tanto masculina como femenina en conseguir esto”, añaden.

El comunicado de Arraun Lagunak señala además que “recientemente las remeras de nuestra trainera, dolidas con la resolución del Ayuntamiento sobre las Regatas de la Concha, han emitido un comunicado en el que han querido plasmar su descontento con dicha resolución. El Ayuntamiento ha decidido darle el pase directo a la Concha a la recientemente creada trainera femenina de Kaiarriba-Donostiarra, aun sabiendo que en féminas no existía unificación de trainera alguna y que a día de hoy hay 2 traineras en el agua. Las razones del ejecutivo para hacer esto parece ser la enorme cantidad de dinero que han invertido en estos 10 años en el proyecto de Kaiarriba”.

Desde Arraun Lagunak aseguran que respetan esta decisión, pero no la comparten. “Hemos pedido encarecidamente al Ayuntamiento que habiendo invertido tanto dinero y recursos, podrían implicarse más en la problemática que ha generado la gestión de Kaiarriba, y controlar lo que esta entidad está haciendo. En cualquier caso, si esto no es posible, entendemos que el Ayuntamiento debe de velar por todos los donostiarras y clubes, entidades, etc. y no decantarse por unos sí y por otros no. Si bien la directiva de Arraun Lagunak ha mostrado directamente al Ayto. su disconformidad con esta decisión, queremos trasladar a toda la ciudadanía de San Sebastián que si las remeras de Arraun Lagunak, siendo la primera trainera femenina de Donosti, tienen que ir a la clasificatoria de la Concha, pues irán y competirán. Irán y competirán por conseguir su plaza por méritos propios, como lo han conseguido todo hasta ahora”.

En Arraun Lagunak quieren lanzar un mensaje de optimismo. “Queremos transmitir a la sociedad donostiarra que llevamos 52 años trabajando en favor del remo de Donostia y que así lo seguiremos haciendo esperemos que por mucho tiempo”.