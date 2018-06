Remo | Liga femenina San Juan, Orio y... se admiten apuestas San Juan y Orio, el pasado sábado. / Michelena Portugalete y Zierbena repartirán mañana y pasado los cuatro billetes para disputar la Liga Euskotren. Bateleras y aguiluchas acaparan los pronósticos, con Donostia Arraun en un rango inferior pero por encima de un grupo de traineras igualado OSKAR ORTIZ DE GUINEA Viernes, 29 junio 2018, 07:58

Portugalete mañana (18.00 horas) y Zierbena el domingo (11.45) acogerán las dos regatas del playoff de acceso a la Liga Euskotren. Hay cuatro plazas en juego, a las que optan un total de doce embarcaciones: Donostia Arraun Lagunak, Donostiarra, Hernani, Hibaika, Hondarribia, Orio, San Juan y Tolosaldea (Gipuzkoa); Deusto, Kaiku y Lea Artibai (Bizkaia) y Puebla-Cabo (Galicia). Quienes mejor lo tienen son las sanjuandarras, a quienes por su condición de vigentes campeonas les basta con ser quintas en alguna de las dos regatas. Las bateleras y las aguiluchas acaparan todos los pronósticos.

«Queremos por lo menos igualar lo logrado en 2017» ONagore Claramunt (Donostia arraun l.)

Onagore Claramunt (Donostia, 1986) es una habitual en la banda de estribor de Donostia Arraun Lagunak, y es optimista ante las opciones de su trainera de colarse por segundo año seguido en la Liga Euskotren. «Nuestra ilusión es igualar al menos los logros del año pasado», cuando también disputaron la tanda de honor de la Bandera de La Concha. «Todo lo que sea mejorar eso, bienvenido. Pero el gran objetivo es entrar en la Liga Euskotren. Y si lo logramos, intentaremos estar lo más arriba posible».

La donostiarra mira al verano con más luz tras visualizar alguna tiniebla en invierno. «Respecto al año anterior habíamos sufrido nueve bajas, y quieras que no te entra alguna duda. Las que han llegado ya sabían remar, por lo que, aunque medio equipo es nuevo, esperamos mantener el nivel». En sus quinielas para el playoff, da la tercera plaza a su equipo y la cuarta, a «Deusto, aunque hay otros equipos muy igualados, como Hondarribia, que pueden entrar dependiendo del día que tengan unas y otras».

Quienes no se clasifiquen disputarán la nueva Liga ETE, que la valora como «una segunda división en la que los equipos tendrán más opciones de conseguir banderas, lo que es un aliciente para las remeras».

«Tenemos una gran ilusión por seguir progresando» Inder Paredes (Donostiarra)

OTras varias temporadas como patrona de San Juan, Inder Paredes (Pasai Donibane, 1992) ha recalado en Donostiarra, donde por horarios compatibiliza mejor entrenamientos y trabajo. Asume que las ambiciones de su trainera son «distintas» a las de la Batelerak, pero encuentra «una gran ilusión por entrenar para seguir progresando. Somos un equipo relativamente nuevo, pero estamos haciendo las cosas bien y con gran ambiente. La Liga Euskotren igual nos viene algo pronto, pero vamos a intentar clasificarnos sabiendo que la cuarta plaza está difícil», pues también apuesta por la clasificación de San Juan, Orio y Arraun Lagunak. «Deusto también estará en la pelea», advierte.

En una tripulación que trata de ir elevando su listón año a año, Paredes entiende que no entrar en la Liga Euskotren no sería un drama. «Este año todos los equipos que no se clasifiquen tendrán la oportunidad de estar en la Liga ETE, donde el nivel será inferior pero te da la oportunidad de luchar por las banderas en una competición bien estructurada y con regatas cada fin de semana. Aunque no haya televisión y resulte menos mediática, la Liga ETE da otra chispa a las traineras más modestas».

«Estamos a la expectativa de saber dónde estamos» Ainhitze Kalonje (Hernani-Iparragirre)

Sin referencia alguna. Así se halla Hernani. El playoff será su primera regata de la temporada. La Maialen no compite desde el descenso de Orio, en febrero. Solo siguen dos remeras del equipo que bogó en La Concha y no han completado su tripulación hasta ahora debido a estudios y trabajos. «Nos percatamos de la gravedad de la situación al acabar la temporada de bateles. Se hace duro entrenar sin completar la trainera, alternas momentos de dudas con otros más optimistas, pero hemos llegado», afirma Ainhitze Kalonje (Hernani, 1992). Asegura que «tenemos ganas de ver dónde estamos respecto a las demás traineras». Están «a la expectativa» pero convencidas de que «tenemos todo por mejorar».

Hernani dispone de remeras muy jóvenes, así que debería ser una trainera de futuro. Sin embargo, muchas de sus bajas reunían juventud, reflejo de la «dificultad» del remo femenino. Kalonje suspira por «dar la sorpresa» y colarse en la Euskotren, pero ve «bastante fuerte a Arraun» y luego «duda» entre Hibaika, Hondarribia, Donostiarra, Deustu y las gallegas. Entre las no clasificadas ve una alternativa «ilusionante» en la Liga ETE.

«Trabajar con las jóvenes también llena mucho» Eli Pescador (Hibaika-Ancín)

Otra tripulación muy rejuvenecida es la de Hibaika. Solo Eli Pescador y Amaya Gezala siguen del bote que acarició la gloria en la última edición de La Concha. «Está siendo una temporada diferente a la de los últimos años, porque los objetivos son otros, pero también es ilusionante trabajar con las más jóvenes. Es una gozada poder enseñarles y ver la disposición que tienen para aprender y mejorar. Tenemos a cuatro juveniles que ya estaban en 2017. Te hacen llegar su ilusión y también te llena», apunta Pescador (Errenteria, 1982). En las últimas semanas, el club errenteriarra ha sumado media docena de refuerzos pero «llegamos justas al playoff». Intuye que se jugarán una plaza con «Deustu, Hondarribia, Donostiarra, Tolosaldea y Kaiku». Por encima sitúa a Donostia Arraun, además de, como todas, San Juan y Orio.

En invierno vieron con «muchas dudas» la continuidad de la Madalen en el agua. Y «trabajar para asegurar el futuro» es la motivación de Pescador, de 36 años y directiva del club. Si no es en la Euskotren, Hibaika pelearía en la Liga ETE, que ofrece «una competición bien estructurada» que supone «un aliciente para traineras más modestas» al optar a disputar banderas y, sobre todo, «tener una regata cada fin de semana, como sucede en las ligas masculinas. Hemos dado un paso adelante en ese sentido», remarca.

«Entrenamos con mucha motivación y exigencia» Estibaliz Gezala (Hondarribia-Bertako)

Al igual que la remera de Hibaika, Estibaliz Gezala (Hondarribia, 1989) ha visto de primera mano la evolución del remo femenino en la última década. Regresa a Hondarribia tras un año como remera y patrona de Donostiarra, ya que la Ama Guadalupekoa se quedó en la balda el año pasado. «El objetivo es meternos en la Liga Euskotren, y si no lo logramos, el domingo nos llevaremos un disgusto pero pensaremos ya en la Liga ETE con toda la ilusión del mundo por hacerlo lo mejor posible». En el playoff, ve «muy claras» las plazas de sanjuandarras y oriotarras. Luego apuesta por «Hondarribia y, con el corazón, Hibaika», donde boga su hermana Amaya. «La cabeza me dice que estará difícil con las dos donostiarras y Deusto, y creo que aún no hemos visto lo mejor de Tolosaldea, que pueden ser las tapadas».

Tras una trayectoria intermitente, Hondarribia ha vuelto a conseguir tener la trainera en el agua y, con la estabilidad que da tener un nuevo patrocinador para dos años, Ascensores Bertako, apunta una interesante proyección, con una mezcla de remeras de casa, otras de la zona y alguna incorporación como las de Jasone Mitxelena y Natalia Díaz, desde Hibaika. «Hemos trabajado mucho invierno. Iker Cortés (el entrenador) nos ha ayudado mucho a la hora de entrenar, motivarnos y también exigirnos. Hemos alcanzado un nivel bonito, no para ganar banderas en la Liga Euskotren, pero sí para optar a ellas en la Liga ETE en caso de no clasificarnos en el playoff».

«Acercarnos a San Juan y, si se puede, sorprenderlas» Udane Hoyos (Orio-Babyauto)

El peldaño que ha bajado Hibaika intenta subirlo Orio, que poco a poco ha ido dando muestras de la evolución que venía mostrando. Ahí están su título de Euskadi en trainerillas o el triunfo en la apertura de la Liga ETE en Portugalete. «Poco a poco vamos dando pasitos adelante y esta temporada esperamos poder dar otro más. Durante todo el invierno hemos podido trabajar con un equipo amplio, y eso ayuda a mejorar y también es una motivación».

El objetivo prioritario de la Txiki es «meternos en la Liga Euskotren. Si todo va bien, creo que San Juan y nosotras nos clasificaremos. No podemos fallar. Si entramos, ya pensaremos en dar el mejor nivel, tratar de estar más cerca de San Juan y, si podemos, intentar superarlas. Más a medio plazo, la Ikurriña de Zarautz es muy importante para el club, y qué vamos a decir de La Concha. Pero ahora hay que centrarnos en el playoff», antepone Udane Hoyos (Aia, 1998).

En esa lucha por las cuatro plazas en la primera división, da por seguras a San Juan y luego tiene «muchas dudas entre el resto: Arraun Lagunak, Deustu y Hondarribia han demostrado un nivel, Donostiarra también va más... En general, veo la temporada más abierta y con más alicientes, tanto en la Euskotren como en la ETE, que va a tener regatas bien organizadas. La Liga Guipuzcoana estaba bien, pero todo eran contrarrelojes y no había una gran emoción ni resultaban muy atractivas para el público o las remeras».

A su juicio, la nueva competición brinda «una buena competición, sobre todo para los equipos más nuevos. En Orio también empezamos desde abajo y poco a poco hemos ido mejorando. Para esos clubes que arrancan, puede ser una buena liga. Las mejores estarán en la Euskotren y en la segunda división habrá una pelea más abierta».

«La ambición es repetir metas, pero no es fácil» Ane Pescador San Juan-Iberdrola

Ane Pescador (Errenteria, 1992) es una de las remeras que ha disfrutado toda la época gloriosa de San Juan. Durante los cuatro veranos precedentes, las bateleras han doblado éxito tanto en la Liga Euskotren como en la Bandera de La Concha. Completar un lustro inmaculado es el anhelo sanjuandarra.

«En el equipo tenemos la ambición de luchar por conseguir los mismos objetivos, que no es fácil porque las rivales aprietan. Pero primero hay que clasificarse este fin de semana en el playoff. Luego ya vendrán las siguientes regatas. Es cierto que tendríamos que fallar mucho, dar una mala ciaboga o algo así para que no nos clasificáramos, pero también lo queremos hacer bien porque hay puntos en juego para la Liga».

En ese playoff, considera que «Orio es nuestro rival más directo, luego veo a Arraun Lagunak y después Donostiarra, Hondarribia, Hibaika... Cabo tampoco sabemos qué nivel dará. Entre estas puede estar la cuarta plaza».

Aunque con algunas caras nuevas, San Juan mantiene la mayor parte de la tripulación de la pasada temporada, lo que supone una garantía que se ha trasladado al agua durante toda la pretemporada.

«Con 17,8 años de media, somos todo ilusión» Estibalitz Segurola (Tolosaldea)

Junto a Hondarribia, la otra novedad guipuzcoana este verano es Tolosaldea, que ya compitió en 2008 y también lo hizo entre 2009 y 2012 en aquella experiencia mixta Getaria-Tolosa que llegó a adjudicarse la Liga Euskotren en 2011.

Con menos pretensiones que entonces pero «con muchas ganas y por defender los colores de la comarca» se presenta la trainera de Tolosaldea, según Estibalitz Segurola (Tolosa, 1990). Zarautz les ha facilitado una Enbata en la que dan «continuidad al trabajo que estábamos haciendo en bateles y trainerillas. A pesar de ser un equipo nuevo, no somos remeras nuevas, y creo que se está notando con nuestro rendimiento en el agua. Somos conscientes de dónde estamos y el camino que tenemos por delante, porque somos un equipo muy joven. Yo soy la mayor (en agosto cumplirá 28 años) y a la siguiente le saco siete años. Tenemos una media de 17,8 años, así que no somos ni mayores de edad», ríe. Teme que les pueda faltar cuajo para entrar en el playoff, donde ve «por encima a San Juan y Orio, y luego habrá una lucha cerrada entre cuatro o cinco».

Entre las ocho remeras, hay quien apostaría por una única liga, pero en general convienen en que la segunda división «es una iniciativa positiva. A los equipos más débiles les permite una competición más reñida y con más regatas, porque para progresar se necesita competir, sufrir y cometer errores para aprender». En ello están, aunque San Juan y Orio hayan superado ya esa fase. Son favoritos al playoff.