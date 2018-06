Maika Tameron: «Había que forzar un poco la evolución del remo femenino y así surge ETE»

Maika Tameron, directiva de Hibaika, es la primera presidenta de la nueva Asociación de Traineras de Mujeres-Emakumen Traineru Elkartea (ETE) -formada por trece entidades de Gipuzkoa, Bizkaia, Cantabria y Lapurdi-, que el domingo abrirá en Portugalete la Liga ETE, que suple a la Liga Guipuzcoana como una segunda división bajo la Liga Euskotren.

- ¿Por qué nace esta asociación?

- Por la evolución del remo femenino. Cada vez surgían más traineras y en la Liga Guipuzcoana estaban entrando embarcaciones de Bizkaia y Cantabria, los campos de regateo no eran los mejores... Había volumen de botes para hacer algo en condiciones y los clubes que estábamos somos de la ACT y la ARC. Ha habido muchas alternativas, pero al final hemos optado por dos ligas: la Euskotren con cuatro traineras, aunque nosotros queríamos que entrasen al menos seis, y la Liga ETE, con las que no entren en Euskotren.

- ¿Qué clubes integran la ETE?

- Donostia Arraun Lagunak, Donostiarra, Hernani, Hibaika, Hondarribia, Orio, San Juan y Tolosaldea, de Gipuzkoa; Kaiku, Deustu y Lea Artibai, de Bizkaia; Colindres, de Cantabria y Lapurdi, de Iparralde.

- De momento, los clubes han debido poner dinero para arrancar.

- Sí, pero también les cuesta dinero a los hombres. Lo ideal sería encontrar un patrocinador, y por ello vamos a trabajar con miras al año que viene. Pero había que empezar ya y lo hacemos con toda la ilusión.

- Bogarán coincidiendo con la ARC.

- Era absurdo hacer una liga independiente cuando había ya dos estructuras organizadas que las montamos los clubes. De ahí los convenios firmados con la ACT y la ARC.

- ¿Cómo será la normativa?

- Hemos tenido que adaptar la de los chicos a nuestra realidad, que es diferente. Las remeras dejan el remo a los 22, 23 o 24 años, justo lo contrario que los hombres, que empiezan a ser buenos remeros a partir de esas edades. Por ello, por ejemplo, hemos abierto la liga a las juveniles de primer año, cuando en hombres solo dejan a partir del segundo.

- ¿Entrarán a regular el tema de remeras propias y canteranas?

- Poco a poco, sí. Hay que dejar un margen para adecuarnos. Este año no habrá límites, pero desde 2019 el máximo de juveniles inscritas será de diez, ocho en 2020 y seis desde 2021. Y desde 2019, cada trainera deberá alinear un mínimo de siete propias, tres de ellas canteranas.

- Supongo que abrirán una web.

- Sí, en la web de la ARC habrá un apartado para la ETE que a más tardar estará listo la próxima semana.

«En 2019 comenzaremos a regular el tema de remeras propias y canteranas pero había que dejar un margen»

«Hay que darle una vuelta a la campaña de trainerillas en hombres y mujeres; o se hace bien o no la hacemos»

- ¿Cómo serán las regatas?

- Contrarreloj o en línea, como las de los hombres. La normativa la cerramos anoche (por el miércoles).

- Han llegado muy justos...

- Hemos ido contrarreloj, la verdad.

- ¿Dudó de si llegarían a tiempo?

- No. Empezamos a reunirnos en octubre cada quince días y desde abril he tenido claro que esta liga iba a salir sí o sí. Para mí esta historia ha sido superbonita, porque todo lo hemos decidido por consenso, algo muy difícil de lograr en el remo. Creo que no hemos tenido que votar nada, sino que lo íbamos hablando. Aún hay muchas cosas que mejorar, pero acabamos de nacer. Poco a poco.

- ¿Tenían claro que debían actuar al margen de las federaciones?

- Igual habría sido más lógico que lo hubieran cogido las federaciones. Pero, ¿cuál?, ¿la Vasca? ¿Y qué hacemos, dejamos fuera a los cántabros? Y la Española no lo iba a hacer... En la liga de la Guipuzcoana había cántabras y vizcaínas. Era raro.

- Y apostaron por la ARC...

- Hay un convenio con la ARC y otro con la ACT, porque no podíamos perder la oportunidad de la televisión en la Liga Euskotren. Hemos hecho lo mejor para el remo femenino.

- ¿Cómo ve su salud, donde hay estructuras muy justas? Zumaia por ejemplo pasó de tener un bote ganador a desaparecer ese año. Hasta Hibaika ha tenido problemas...

- La realidad es esa, pero había que darle una vuelta. Aún hay varias traineras que no sabemos si el año que viene estarán en el agua. Sabemos que hay mucha diferencia entre la primera y la trece, como vimos en Lekeitio. Nadie sabe cómo va a evolucionar esto. Igual en cinco años hacemos una liga única. Ya se verá.

- ¿Qué le parece que en Ondarroa remaran siete traineras femeninas y al día siguiente solo hubiera tres clubes en el Campeonato de Euskadi de trainerillas, uno de ellos el suyo y por compromiso?

- Uff (sonríe). Te doy mi opinión personal porque el miércoles tras la reunión de la ETE nos reunimos con la Federación Vasca, y en el turno de ruegos y preguntas comenté que había que dar una vuelta a las ligas territoriales de trainerillas y a los campeonatos, porque no estábamos dando una buena imagen. Pero no es algo solo de las trainerillas femeninas, porque es similar con los hombres. El problema es que las traineras cada vez empiezan antes y hay más regatas de pretemporada. O hacemos bien una temporada de trainerillas o no la hacemos.

- Desde su etapa de remera, ¿cómo ha visto evolucionar al remo?

- Empecé en 1994. Al principio avanzó muy lento, pero 2008 supuso una explosión: fuimos con la ACT a remar en Zaragoza con dos traineras femeninas de Gipuzkoa y Bizkaia y se hizo la primera edición de la Bandera de La Concha. Luego todo ha ido muy rápido, pero quizá había que forzar un poco y así surge ETE.