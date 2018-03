Liga ACT La liga femenina aumenta a 14 citas Las bateleras de San Juan celebran su alirón en Zarautz. Este año tendrán seis regatas más. / JOSÉ MARI LÓPEZ La ACT aprobó ayer su calendario con la novedad del crecimiento de la Liga Euskotren, la doble regata en A Coruña y el paso de la bandera de Orio a la mar | La Liga Eusko Label tendrá 19 regatas y empezará el 24 de junio en Bilbao OSKAR ORTIZ DE GUINEA SAN SEBASTIÁN. Domingo, 25 marzo 2018, 11:06

La ACT aprobó ayer los calendarios de competición del verano. La principal novedad es el aumento de la Liga Euskotren de ocho a catorce jornadas puntuables, respondiendo así a la demanda del remo femenino. Tal como había sucedido en las nueve ediciones previas de la competición, todas las regatas de las mujeres coincidirán con la Liga Eusko Label masculina, que esta temporada volverá a tener diecinueve citas -una más que en 2017-, que era la cifra habitual en las últimas campaña salvo la pasada.

Por segundo año, la ACT no ha podido concertar la regata exterior que había solido abrir la temporada en escenarios como Barcelona, Málaga, Sevilla..., pero no por ello el verano pierde alicientes. La Bandera de Bilbao volverá a dar el pistoletazo inicial el domingo 24 de junio en la ría. En condiciones normales, será la única contrarreloj, dado que esta vez el CRO Orio organizará su regata en la mar y no en el Oria. Se pierde un escenario en el que se congregaba mucho público y, además, podía seguir muy de cerca la evolución de las traineras, pero se gana la espectacularidad de la pugna en la mar.

Otros dos escenarios son noticia. Por un lado, Santurtzi, que albergará la ACT tras el ascenso de la Sotera. Y por otro, A Coruña, que tras estrenarse en el calendario en 2017, repite pero esta vez con una bandera que se disputará a doble jornada, igual que la de Zarautz. Asimismo, la Liga hará escala en agosto en Moaña y Cabo da Cruz, por lo que se mantienen los dos fines de semana en Galicia pese al descenso de Ares.

Gipuzkoa volverán a tener seis pruebas. La primera, la Bandera Donostiarra-Kaiarriba GP Amenabar, el 14 de julio, que ya venía siendo una escala antes del ascenso de la Bantxa. Le sucederán la Bandera Adegi en Pasaia (21 julio), Orioko Estropadak-Orioko Kanpina Bandera (22 julio), Hondarribiko Bandera-GP Mapfre (12 agosto) y Zarauzko Estropadak (18 y 19 de agosto).

Las mujeres, el 30 de junio

La Liga Euskotren se pondrá en marcha el 30 de junio en Portugalete, y a continuación repetirá todo el itinerario de los hombres hasta Zarautz, que bajará el telón el 19 de agosto. Es decir, habrá cinco fines de semana en julio y dos en agosto.

El aumento de regatas venía siendo reclamado últimamente. También se reivindica un incremento del número de traineras participantes, algo que casi nadie pone en duda que terminará llegando. Al pasar de ocho a catorce regatas, la liga femenina da «un salto cualitativo», subraya Borja Rodrigo, presidente de la ACT, que apunta también «el viaje a Galicia», en concreto a A Coruña.

En la junta de ayer en la fábrica de Mahou San Miguel de Burgos, también se nombró al nuevo juez de Disciplina, Tomás González; de Competición, Jose María Redondo; y asesor jurídico, Pedro Olmedillo.

Orio supera a Ondarroa

La suspensión ayer del test de San Pedro por la mala previsión meteorológica, unida al hecho de que cuatro clubes habían programado un entrenamiento matinal en Orio, llevó a que sus delegados y técnicos improvisaran una regata invernal a la antigua usanza: sin apenas público, ni prensa... ni jueces. Ganó Orio A con 20:00.89. Superó en 83 centésimas a Ondarroa, 30.88 a Getaria, 41.96 a Orio B y 1:26.81 a los gallegos de Muros, que estaban albergados en Zarautz para competir en Pasaia. Orio acoge hoy (10.30 horas) la Liga Guipuzcoana de bateles.