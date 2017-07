Remo | Liga ARC 1 Santurtzi agua la fiesta a Donostiarra La Bantxa, este sábado en el Oria, donde acabó a diez segundos de Santurtzi. / ETXEBERRIA La Sotera evita la sexta victoria de la Bantxa, que acabó a diez segundos en el Oria por delante de Zumaia y Zarautz OSKAR ORTIZ DE GUINEA Sábado, 15 julio 2017, 23:06

La fiesta no ha podido completarse este sábado noche en la plaza de la Constitución de San Sebastián. Al recibimiento que quedó pendiente el pasado domingo tras pescar en el embalse de Alloz su quinta bandera consecutiva, la tripulación de Donostiarra no pudo añadir este sábado su sexta muesca en la Liga ARC-1. La Bantxa, que venía de ser tercera tres días antes en el Campeonato de Gipuzkoas solo por detrás de Orio y Hondarribia, esta vez no pudo con Santurtzi en Orio.

Los hombres de Iker Zabala fueron nítidamente superiores en el Oria. Se amoldaron mejor a las exigencias de la ría y terminaron con un triunfo de los que elevan la moral y la confianza a cualquiera. Porque distanciar en diez segundos a esta Donostiarra no es fácil, y menor en una contrarreloj en el río.

La renta de este sábado no fue solo de vatios, sino de atinar también con la enfilación en los distintos recovecos de un Oria que brindó las mejores condiciones a la segunda de las dos tandas. Getaria, que ganó la primera, acabó a 36 segundos de la Sotera. Un mundo en la ría.

Zumaia y Zarautz, notables

Santurtzi marcó siempre las mejores referencias. Bogó un minuto antes que Donostiarra, que, sin embargo, esta vez no pudo voltear la regata a su favor. En el primer largo cedió un segundo y otros dos más en el segundo. Fue en el tercero en el que los morados pusieron la directa con la corriente favorable. Viraron ya con siete segundos de ventaja y no dejaron escapar su segunda victoria del año.

Zumaia confirmó la regularidad que venía mostrando con un tercer puesto a 19 segundos, y asciende a esa plaza en la general. La Telmo Deun asciente a esa posición en la general, trasvolvió a batir a Zarautz, que sin embargo firmó un cuarto puesto de enorme mérito. La Enbata sigue con una confianza a prueba de bomba y este sábado le sonrieron las centésimas con Deusto y Lekittarra.