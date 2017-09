Hondarribia tampoco pudo pelear la Liga

Si Urdaibai ganó este domingo la Liga Eusko Label fue porque ha sido la mejor de las doce traineras participantes. Al menos, la más regular a lo largo de las 18 jornadas, que ha liderado desde el primer día, cuando venció en Bilbao. Sus siete victorias, once segundos puestos y tres terceros lo atestiguan. Pese a este bagaje, llegó a la última cita del verano con solo dos puntos de ventaja sobre Hondarribia y cruzando los dedos antes del sorteo de calles en Portugalete. Más de uno este domingo tuvo la sensación de que el título liguero iba a ser un cara o cruz. Seguramente no lo fue, porque terminó ganando la tripulación que ha permanecido siempre al frente de la clasificación general, pero tampoco habría que haber puesto demasiados reparos a un hipotético triunfo de la Ama Guadalupekoa, que venía de ganar tres de las cuatro regatas ligueras anteriores.

Entre medias, la debacle de La Concha, precipitada también por el capricho de la diosa Fortuna, inmisericorde en la segunda jornada con los hondarribiarras al mandarles también a las galeras de la calle uno. El balance del debe y el haber en la Liga se puede equilibrar con las victorias de la Ama Guadalupekoa en Getxo y en Moaña, donde se llevó la bandera por solo 3 y 22 centésimas respecto a Orio. Seguramente entonces medió una pizca de suerte, algo fundamental en el deporte y en la vida. Algo que no tuvieron en los dos momentos claves del verano.

De nada vale lamentarse porque la Liga haya tenido que decidirse en Portugalete, ya que los puntos se los juegan los clubes, que son los que aprueban el calendario. Los puristas critican que se aluda a la lotería del campo de regateo jarrillero. Pero lo cierto es que es un escenario tan precioso como previsible. Con la marea subiendo, ir por las calles tres y cuatro o hacerlo por la uno es como la noche y el día. A Urdaibai le tocó la tres, el tendido sol, y a Hondarribia la oscuridad bajo el paseo de la Canilla. «Si nos llega a haber tocado al revés...», planteó tras la regata Jon Unanue, canterano de la Bou Bizkaia.

¿Una crono para acabar?

El azkoitiarra coincidió con el hondarribiarra Gonzalo Carrión –y otros remeros– en que quizá fuera «más justo que la última regata de Portugalete fuera contrarreloj en el caso de que dos traineras estuvieran jugándose el título en uno o dos puntos». Este debate es viejo. Ya se votó en 2010, entonces con Urdaibai y Orio en la pelea liguera, y solo dos clubes se mostraron a favor de la propuesta.

«Me pongo en el lugar de Hondarribia, y tiene que ser muy duro verte sin opciones antes de salir», reconoció Agustín Aranburu, presidente de Urdaibai. «Nos podría haber sucedido a nosotros», añadió. «Solo pedía un poco de suerte en el sorteo. El sábado en Bermeo no la tuvimos cuando a Hondarribia le tocó la calle uno, que era la mejor».

este domingo, en cambio, ese andén fue una lija que se pulió las esperanzas de la Ama Guadalupekoa antes de partir. A los 30 segundos de regata ya cedía tres segundos sobre Orio, que se deslizó por una calle cuatro de seda para salir, al poder eludir la corriente en contra.

En la primera tanda, Tirán se había dejado media vida por la calle uno al pegarse a la pared de babor, una maniobra lógica. Con este precedente, Hondarribia se tiró a estribor con la complicidad de Kaiku, que hizo lo mismo y le dejó hueco en su calle. De poco sirvió. A los dos minutos, los de Mikel Orbañanos ya cedían siete segundos a Orio, aunque solo eran cuatro con Urdaibai y dos con Kaiku.

Jon Salsamendi introdujo a cinco de los seis remeros que no remaron ni en La Concha ni en Bermeo. Exprimieron el jugo de su calle en el primer largo –cuatro segundos de ventaja–, conscientes de que a la vuelta Urdaibai tendría las de ganar, y neutralizaría su desventaja. La lucha por la calle –que son más estrechas de lo reglamentario– es tan cruel como espectacular en Bermeo. Y en esta lid, Gorka Aranberri recibió dos avisos al arrimarse al pasillo de Urdaibai para montarse sobre los últimos resquicios de corriente.

Hondarribia, con seis cambios en un bote con once canteranos este domingo, ya se dejaba 12 segundos. A esas alturas, la única preocupación de Urdaibai era ya no dejarse la última baliza por estribor. Que a veces pasa. Que se lo digan si no a la Jarrillera, que en su campo y en el reciente play-off de la ARC se comió la boya. Pero la Bou Bizkaia se lanzó a por la bandera con la misma determinación que los clientes de El Corte Inglés el primer día de rebajas.

El triunfo pasaba por aguantar a Orio en el tercer largo. No era fácil, y lo lograron. Los aguiluchos solo llegaron a distanciarse dos segundos, pero viraron casi a la par y a la vuelta la corriente empujó a una tripulación txo que tampoco necesita grandes ayudas.

A 27 segundos acabó Hondarribia, que al menos contribuyó a que Ioseba Amunarriz amarrara el premio al mejor patrón del verano. Es el primero que lo logra tres veces, tras los de 2009 y 2012. Ha totalizado 18 puntos, por 16 Iñigo Larrañaga (Ondarroa), que este domingo sumó tres por dos del hondarribiarra.

Zierbena, en la primera tanda

Zierbena se hizo con la quinta plaza de la regata al ganar una primera tanda plena de alternativas gracias a la mayor fuerza de la corriente. Así, San Juan sacó partido a la calle cuatro en el primer largo, amasó siete segundos de ventaja y los perdió después. Los de Juan Mari Etxabe recuperaron la primera plaza en el tercer largo, pero a la vuelta fueron superados por Zierbena y Ondarroa.

Además, la Erreka recibió una sanción de tres segundos cuando Endika Pérez se acercó a la calle de la Antiguako Ama en el último largo. No quedaba otra para resultar competitivos. Es lo que tiene Portugalete, que fulminó a Hondarribia antes de salir para hacer justicia con Bermeo.

Recibimiento en Hondarribia

La tripulación hondarribiarra será recibida este domingo por sus aficionados a las 20:00 horas para celebrar su triunfo el sábado en Bermeo, el sexto de la temporada.