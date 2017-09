Etxabe: «El equipo dio un paso adelante y el bote ha sido tan veloz como en 2016»

Tras tres años de éxitos entrenando a las Batelerak, el oiartzuarra ha regresado con la Erreka sanjuandarra al remo masculino, donde ya entrenó antes a Catro (2006-2009), Santurtzi (2011) y Urdaibai (2012).

- ¿Qué balance hace del año?

- Con todos los cambios habidos, de entrenador, remeros, incluidos cinco debutantes en la ACT, y nuevos sistemas de entrenamiento, el balance es bueno. Al principio no tuvimos mucha suerte. Debutamos siendo sextos en Bilbao, luego fuimos octavos en Portugalete ganando la segunda tanda, cuando lo normal sería ser quintos, pero el viento y la marea nos perjudicaron. En Galicia tampoco nos fue bien. En Ares quedamos a medio minuto del tercero y fuimos últimos. No es que surgieran dudas, pero sí nos pesó. En agosto ya hemos sido sextos claros, ganando a veces a Zierbena y con cierta holgura sobre los de atrás.

- Tenían bajas importantes...

- Uno fue a Hondarribia, otro a San Pedro, dos a Urdaibai..., lo que quiere decir que eran remeros importantes. Pero los chavales han dado un paso adelante y el bote ha sido tan rápido como en 2016. De nota le daría un ocho. Al final en La Concha y Bermeo dimos muy buena imagen.

- Desde 2012 con Urdaibai no había estado en la ACT. ¿Ha percibido diferencias de nivel?

- El nivel sigue siendo muy alto. Se vio en La Concha, con dos botes por debajo de 19 minutos y otros dos, cerca. Nosotros hicimos 19:32, un tiempazo, y solo fuimos séptimos. Evidentemente, para batir un récord se tienen que dar las condiciones. Creo que fueron mejores que cuando el récord de Castro, donde me tocó remar. Va a costar encontrar una mar como la de la primera jornada de La Concha, que incluso fue mejor en la segunda tanda.

- ¿Comparte la opinión de Joseba Fernández, que opinaba que la clase media ha estado más lejos de los tres primeros que el año pasado?

- La diferencia ha sido similar. Al menos no tan abismal como para decirlo tan abierto. ¿Cinco segundos peor? Tal vez. Salvo Orio y Zierbena, que han subido, el resto hemos estado similar. Donostiarra también nos ha apretado, pero pienso que es más mérito suyo que por falta de nivel en esa clase media. En La Concha hicimos el tercer mejor tiempo de la historia de San Juan, que creo es un dato significativo.

- Tampoco han sido muchas las regatas en las que la segunda tanda pudo tener mejores condiciones...

- Esa sensación tengo. Pero si lo digo yo puede sonar a excusa. Incluso la primera tanda ha tenido más suerte, como en Portugalete, Ares...

- Seguirá en 2018, ¿verdad?

- Sí. Sigo teniendo ilusión y ganas, y la plantilla parece que ha quedado contenta. A ver si no sufrimos muchas bajas porque tenemos margen de progresión. Somos un club humilde y siempre están los trabajos, las familias... pero esperamos dar continuidad al bloque. La idea es tratar de mejorar lo de este año.

- San Juan B estará en la ARC-1...

- Eso es bueno porque es una competición más dura, la exigencia es mayor y la ACT queda más cerca. Pero como les ha pasado a Hondarribia y Orio con sus segundas traineras, sabemos que algún año volveremos a la ARC-2. Es muy difícil tener dos traineras en lo más alto.

- Un directivo apuntó hace poco que la ACT es cruel por el hecho de que hay clubes que en una década no ganarán una sola bandera...

- La Liga ha elevado el nivel, pero en el remo siempre ha habido ciclos. San Pedro y San Juan ya dominaron unos años antes de la Liga, luego llegaron Astillero y Castro, ahora Urdaibai y Hondarribia, Orio está ahí... Quizá el remo se ha estancado algo en los últimos años, en los que el remero no ha sido tan protagonista. Pero todos queremos estar en la ACT. Cada uno debe pelear con sus armas. No podemos ir derrotados a las regatas pensando que otros tienen más dinero o mejores remeros. Es como en el fútbol, el Real Madrid tendrá diez veces más presupuesto que la Real pero la Real saldrá a competir.

- ¿Donostiarra y Santurtzi subirán el nivel de la Liga Eusko Label?

- Las dos confrontaciones que hemos tenido en septiembre con Donostiarra, por mucho o por poco, han estado por detrás. A ver cómo se adaptan a la ACT, una competición muy dura. Ambos clubes están apostando fuerte por el remo pero no nos tenemos que asustar. Habrá otros que a lo mejor van para atrás. Igual somos nosotros. Aún es pronto...

- Nadie es imprescindible, pero deberán sobreponerse a la importante baja del patrón, Endika Pérez...

- Sí. Es algo que puede pasar a cualquiera, como a Urdaibai este año. Pero pienso que si los chavales que han subido este año han dado un salto adelante y el bloque se lo ha creído, ¿por qué el siguiente patrón no va a ser competitivo? Yo confío en ello, y que el equipo le ayude. Habrá que hacer también un trabajo psicológico para dar confianza.

- En San Juan B hay dos patrones.

- La idea es tirar del B. No vamos a fichar. Otra cosa es que alguien quiera venir. Confío en la gente de casa.

- ¿Se ha ofrecido alguien?

- Siempre se ofrece gente a San Juan. Pero quien viene ya sabe que aquí no podemos pagar sueldos...

- ¿Cómo se ha sentido en su primer año fuera de las Batelerak?

- Muy bien. Aunque no he ido al balcón a ondear banderas, he disfrutado mucho con ellas. Maialen (Arrazola) ha hecho un gran trabajo con Anartz (Gereño) y las chavalas han hecho otra gran temporada. Antes estaba yo tras las remeras, ahora está Maialen, pero hay que valorar mucho la labor de la directiva y toda la gente que está trabajando por el club y apenas tiene reconocimiento.