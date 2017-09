Remo | Liga Eusko Label Hondarribia vence en Bermeo y se pone a dos puntos de Urdaibai La tripulación de Hondarribia posa con la bandera lograda hoy. / @HondarribiaAE La trainera guipuzcoana se haría con el título de la Liga Eusko Label si mañana recorta dos puntos a la Bou Bizkaia OSKAR ORTIZ DE GUINEA Sábado, 16 septiembre 2017, 20:41

Hondarribia ha ganado esta tarde la XXXIV Bandera Ciudad de Bermeo y a punto ha estado de recortar dos puntos en la clasificación general a Urdaibai, que ha ocupado la segunda plaza a 7.52 de los hondarribiarras, aunque con solo 48 centésimas sobre Orio-Babyauto, que se ha hecho con la tercera posición con la misma tripulación que ganó la Bandera de La Concha. En el caso de que los aguiluchos hubieran batido a los vizcaínos, los remeros de Hondarribia y Urdaibai llegarían a la regata de mañana dependiendo de sí mismos para conquistar la corona.

San Juan-Sumelec, por su lado, ha terminado en la quinta posición, tras dominar desde el primer largo la primera tanda.

La Liga Eusko Label finaliza mañana en Portugalete (12.00 horas), con la corona en juego entre Bermeo y Hondarribia, separadas por dos puntos. Para conquistar el título, los entrenados por Mikel Orbañanos necesitan ganar la regata y que la Bou Bizkaia no sea segunda. En caso de que los bidasotarras no logren la victoria, precisarían que la tripulación de Joseba Fernández no supere el cuarto puesto.

Clasificación Bermeo Hiriko Bandera Posición Trainera Tiempo A favor 1 Hondarribia 19.44,32 2 Urdaibai 19:51,84 07.52 3 Orio 19:52,32 08.00 4 Kaiku 20:07,34 23.02 5 San Juan 20:27,38 43.06 6 Ondarroa 20:45,22 54.90 7 Zierbena 20:45,18 01:00.86 8 Tirán 20:47,36 01:03.04

Clasificación Liga ACT Posición Trainera Puntos 1 Urdaibai 189 2 Hondarribia 187 3 Orio 170 4 Kaiku 143 5 Zierbena 119 6 San Juan 108 7 Tirán 88 8 Ondarroa 83 9 San Pedro 74 10 Cabo 71 11 Ares 49 12 Astillero 34