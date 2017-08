Remo Con catorce remeros del pueblo La Antiguako Ama afronta los primeros metros de su regata en Ondarroa, con San Juan y Zierbena al fondo. / LUIS ÁNGEL GÓMEZ Ondarroa iguala a San Pedro al remar con una tripulación toda canterana OSKAR ORTIZ DE GUINEA SAN SEBASTIÁN. Martes, 15 agosto 2017, 09:00

El domingo, poco antes de la regata, el presidente de Ondarroa-Cikautxo, Gorka Elordi, supo que su entrenador, el también remero Jon Iriondo, iba a subir a catorce remeros canteranos y del pueblo en la regata de casa. «Me lo comentó el delegado, cuando Jon le pasó la alineación. Fue cosa suya, aunque Gotzon (Arrasate), otro remero que ejerce de ayudante, también sabía algo. No fue iniciativa o deseo del club, pero es algo que queda ahí», subraya el directivo.

Ondarroa cuenta con 16 remeros y dos patrones canteranos, además de cuatro bogadores forjados en otros clubes. «Lógicamente, para el club todos los remeros son iguales independientemente de si se han formado con nosotros o no. Pero Ondarroa es un pueblo pequeño, no somos ninguna capital, y hace ilusión haber podido remar y ser competitivos con catorce de casa en nuestro primer año en la ACT. En casi todas las regatas alineamos un mínimo de once o doce canteranos, y supongo que el entrenador tuvo en cuenta lo duro que es para un remero quedarse fuera en la regata del pueblo». Esa ilusión les pudo pesar «porque salieron con tantas ganas, que al final lo acusaron. Pero es normal».

Primer caso tras San Pedro

Esos detalles suman y se agradecen. Y más en un deporte en el que le remero está lejos de hacerse millonario. Ondarroa es el segundo club que alinea una tripulación con catorce canteranos. El anterior fue San Pedro, que lo logró en 2007 -coincidiendo también con su regreso a la ACT de la mano de Aitor Balda, según certifica Eugenio Fernández desde el comité técnico-, y también en 2012, en la Bandera El Corte Inglés que cerró el verano.

«Tener tantos canteranos ahora es fruto de una labor de muchos años y de haber mantenido a los chavales» Gorka Elordi, Presidente de Ondarroa

De algún modo, aquella regata de Portugalete fue una recompensa a los canteranos que preparaba Ixi Sistiaga en San Pedro B. El técnico del primer equipo era Gabi Larrinaga, que recuerda que «teníamos varios remeros con doble ficha del primer y segundo equipo, y a alguno le había prometido que remaría en la ACT, que es un aliciente». Así, aquel día bogaron en la Libia cuatro remeros que habían estado en la Liga ARC-2: Ioritz Etxeberria, Jon Ander Martin, Iñigo Lois y Aitor Zabala, algo más veterano. Acabaron cuartos tras batir en su tanda a Castro.

«Si ahora tenemos tantos canteranos -explica Elordi- es fruto del trabajo de muchos años, y de haber podido mantener a los chavales. Somos conscientes de nuestras limitaciones, no podemos andar fichando y hay que trabajar con la base». Pero no es fácil. «Ahora tenemos una laguna en las categorías inferiores, con un solo juvenil, pero la plantilla es joven y confiamos aguantar a la espera de que el tirón de la ACT lleve a más jóvenes al club».

En este sentido, Gabi Larrinaga alaba la perspectiva al menos a medio plazo. «En el remo hay dos formas de trabajar: la del entrenador que busca resultados inmediatos y la del que piensa también en crear una estructura. Jon Iriondo, por ejemplo, es de los segundos, y hay que reconocer el mérito de su trabajo. Ahora se habla mucho también de los triunfos de Hondarribia, pero detrás hay mucho trabajo en Hondarribia B y en el banco móvil. Y también mucha paciencia. Para que te salga un Iker Marizkurrena, por ejemplo, alguien ha tenido que trabajar con él antes».

«Hay dos tipos de técnicos: el que busca resultados inmediatos y el que piensa en crear estructura de club» Gabi Larrinaga, Exentrenador de San Pedro

«No podemos relajarnos»

«Más tranquilo» tras organizar el domingo la regata de Ondarroa, Gorka Elordi mira ya hacia adelante: «En la Liga queremos mantener al menos el octavo puesto, para poder remar las dos últimas regatas. San Juan se ha escapado en la sexta plaza, pero tenemos la séptima de Tirán a dos puntos. Sin embargo, no podemos relajarnos porque San Pedro y Cabo también aprietan».

Ondarroa es uno de esos clubes que sueña con acertar el día D, el jueves 31, y colarse en La Concha. «Los cinco primeros de la Liga están por encima. San Juan también ha dado un salto, pero estamos un grupo que hemos demostrado que si lo hacemos bien, podemos ser sextos o séptimos. Lograrlo sería redondear un gran año» para la trainera con más canteranos.