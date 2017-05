Adegi y San Juan reman juntos en la trainera

La trainera representaba ya la Nueva Cultura de Empresa que viene impulsando la Asociación de Empresas de Gipuzkoa (Adegi). El emblema reunía toda la simbología: «Proyecto compartido, trabajo en equipo, comunicación, confianza en el compañero, compromiso, adaptación a las circunstancias, pasión, arraigo...», explica Josemi Ayerza, director general de Adegi.

Para que el símbolo fuera redondo, a la agrupación de empresas le quedaba dar el salto a la tosta. Y es lo que ha hecho. Primero, con el patrocinio de la regata de la ACT_que los clubes de San Juan y San Pedro organizarán el domingo 23 de julio –la prueba femenina seguirá siendo Bandera Diputación de Gipuzkoa–, pero también con el acuerdo de colaboración a través del cual los empresarios podrán «realizar dinámicas de entrenamiento, mejora y cohesión de equipos en las instalaciones de Koxtape», expone Pello Guibelalde, presidente de Adegi.

«San Juan no vino a pedir dinero, sino con una propuesta de colaboración», valora Ayerza. El presidente del club, Xabier Arraras, desarrolla que «Iberdrola nos venía recortando su aportación, y este año ya solo patrocina a la trainera femenina, mientras que las masculinas irán con Sumelec. No es fácil lograr patrocinios, y una de las puertas que tocamos fue Adegi. Hablamos con San Pedro sobre la opción de patrocinar la regata, y no nos puso problema alguno».

La oportunidad la olió el patrón, Endika Pérez, apunta Arraras. «El año pasado Adegi dio un premio a la primera trainera guipuzcoana en la Bandera de La Concha. Su emblema además es la trainera, por lo que a Endika se le ocurrió plantearles una colaboración. Tenemos claro que las puertas del club deben estar abiertas a todo el mundo». «A nosotros –añade Ayerza– nos permite también llegar a la sociedad de una manera más informal de lo que podemos estar acostumbrados».

Adegi lleva ya una década desarrollando estrategias de alto rendimiento deportivo aplicadas a la mejora de sus equipos. Hoy, impulsa la Nueva Cultura de Empresa, que incide en engrasar las lógicas fricciones y tiranteces dentro y fuera de una empresa con el fin de que fluya el trabajo en equipo. Es lo que simboliza la trainera, entendida como «metáfora de la empresa», subraya Ayerza. «Nosotros hablamos del paso de la sokatira, en la que cada uno tira para un lado, a la trainera, en la que sus integrantes hacen grupo y van en la misma dirección en busca del bien común».

Empresarios en la trainera

La semana pasada, el comité ejecutivo de Adegi vivió de primera mano la experiencia piloto de este convenio «para un año», pero con visos de prolongarse en el tiempo. La conclusión fue «muy positiva», afirma Ayerza, y las próximas semanas se irán sucediendo distintas empresas.

En las instalaciones de Koxtape, los empresarios se familiarizaron con el remo en el foso antes de subir a la trainera. «La primera decisión ya es cómo nos distribuimos en las tostas. Por ejemplo, el ankeko debe ser alguien con liderazgo, que marque el ritmo y no falle, porque haría fallar al resto. O cómo meter el remo de forma sincronizada. O si alguien se lesiona, cómo deben actuar los demás para que el bote no se detenga, como sucedería en una empresa. Bogamos hasta puntas y entonces debimos tomar otra decisión: ¿vamos hasta la boya exterior o no? Hubo un debate, y decidimos volver y no correr riesgos. En el mundo empresarial la toma de decisiones es constante», resalta Ayerza.

Al final de la sesión, se fija un tiempo para reflexionar y extraer conclusiones, «y ves que has aprendido, que la trainera te aportado».