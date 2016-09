Salsamendi: «No tengo sensación de despedida, pero quiero tranquilidad para decidir el futuro»

Antes de volver ayer a Bermeo con sus remeros, Jon Salsamendi y su presidente, Agustín Aranburu, hicieron una parada en el domicilio de José Antonio Allika, uno de los eslabones sobre los que creció Urdaibai para «dedicarle» la victoria. El oriotarra se reúne hoy con Aranburu, quien desea su renovación.

- La Liga no ha podido acabar mejor, con dos nuevas victorias tras conquistar La Concha.

- Ves que todo ha salido... Es como preparar el fin de curso y te dan la matricula de honor.

- Han vuelto a dominar la regata.

-El río tiene sus caprichos pero estamos muy sólidos en el agua, muy constantes, con un rendimiento muy alto. La semana había sido fantástica entrenando. Después de La Concha, el entrenamiento del lunes fue prefecto, lo que ayuda a terminar muy bien. Teniendo esa capacidad que tenemos ahora, sí te deja un mínimo margen para manejar algo la regata sin que te condicione lo que hace tu rival.

- Sus equipos siempre acaban bien.

- Siempre planteo que estemos bien en septiembre, pero en el Nervión no se puede especular y aunque sabía que en agosto y septiembre estaríamos mejor, era necesario estar bien en julio. Por eso le doy tanto mérito a haber sabido estar ahí detrás de Hondarribia sin ganar banderas. Con estos remeros, relativizar el hacer segundo es difícil.

- Nnca perdieron la fe en julio para remontar después a Hondarribia.

- Veíamos que Hondarribia nos ganaba pero estábamos muy cerca, como en Sevilla, Astillero o en Zierbena, donde les ganamos la tanda de honor -San Juan se llevó la bandera-. En la quincena intermedia de julio sí fueron superiores a nosotros pero supimos acumular puntos. Nunca perdimos la fe en poder estar bien en verano, porque los datos que teníamos en primavera respecto a otros años decían que estábamos mejor o podíamos estarlo.

- ¿Es el momento de festejar la temporada tras la celebración contenida de La Concha?

- La Concha la celebramos de tripas para adentro. Estábamos felices y agradecidos al cariño recibido, pero contuvimos la euforia porque era importante para afrontar este fin de semana con garantías. Preparamos toda la semana sobre todo la regata de Bermeo, y esta tarde será difícil controlar a estos.

- No ganaba la Liga desde 2010. ¿Se han quitado un peso?

- En mi caso, es mi primera Liga, pero la Corona no la siento como mía, sino que soy parte de ella. Me acuerdo de los entrenadores que han conseguido ganar las cuatro ligas: Patxi Bilbao, que es del pueblo y ganó las dos primeras, luego llegaron las de Aizperro y José Manuel Francisco. Soy una quinta parte de la Corona y protagonista de la de este año.

- Se habla del posible fin de ciclo de Urdaibai, ¿lo siente así?

- En 1999 comenzó Urdaibai y cada dos o tres años he escuchado lo de un final de ciclo, y ahora celebramos la quinta Liga, la Corona y con una cuadrilla de mucho valor. Las renovaciones o cambios que puede haber de año a año siempre vienen bien. Ahora los habrá, no sé cuántos, si seré entrenador o no, ni cuántos remeros. Puede que sea un cambio de ciclo pero no un final de nada. Esto va a seguir, seguro.

- Supongo que estará preparado para estar en la diana de muchos rumores sobre su futuro.

- Es normal que se comente y se especule. Salsamendi no engaña a nadie. Los siete años que estuve en Astillero y los cuatro que llevo en Bermeo siempre he ido de año en año. El remo no es como el fútbol, en el que lo profesional acapara todo lo que te supone a ti la vida. El remo solo es una parte de nuestras vidas, y hay que tenerlo todo bien atado. Yo voy año a año porque estoy fuera de casa. Es cierto que la gente se interesa por mí, pero de ahí a que haya concretado las cosas... Por mi bien y el de los clubes, hay que tener paciencia. Quiero tranquilidad para decidir. No hay que planificar el año 2017 el día 19 de septiembre.

- ¿Ha tenido sensación de despedida en la celebración?

- No, más bien de descanso. Ha sido agotador a la vez que alegre y motivante. Ahora es bonito, pero para tener organizados a estos caballos salvajes hay que trabajar mucho.