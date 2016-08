Amunarriz: «Llegamos en el mejor momento a la parte decisiva de la temporada»

Con la misma naturalidad con la que se enfundaba el maillot amarillo, Ioseba Amunarriz encaja su pérdida, en parte por la mala suerte de Hondarribia en el sorteo de calles del domingo.

- ¿Qué tal durmió tras la regata?

- Bien, tranquilo. Hicimos dos buenas regatas pero otros fueron mejores, quizá con algo de suerte también. Pero somos conscientes de que el bote va rápido y que nosotros también llegamos en el mejor momento a la parte final de la temporada.

- Llamó la atención la tranquilidad con la que asumieron la derrota.

- Es que sabemos lo que pasa en esa ría. Siempre hay una calle o algo que te pone en riesgo de perder puntos. Pero en la cabeza tenemos el convencimiento de que salvamos bien la regata del domingo, porque desde que conocimos que nos tocaba la calle dos sabíamos que corríamos el riesgo de perder muchos puntos.

- ¿Qué pensó cuando supo que les tocaba remar por la calle dos?

- Que nos teníamos que adaptar a esa calle, tratar de ir lo más rápido posible, ir de un lado al otro y tratar de meter el morro a Urdaibai. Sabíamos que era difícil pero nos centramos en trabajar nuestra remada y en dar el 100% de nosotros. En ese sentido acabamos contentos.

- Viendo lo que sufrieron otros por esa calle dos, debieron de realizar un gran esfuerzo para aguantar a Urdaibai en el primer largo.

- Sí. Sin hacer muchas cosas el barco fue bien por esa calle. ¿Que igual dimos algo más del 100% para ir con ellos y luego lo pagamos? Puede ser. Pero remamos bien, con sentido.

- Izortz Zabala, expatrón y actual delegado de Urdaibai, opinó que le parecía una falta de respeto hacia el remero que una liga se pueda decidir en un sorteo de calles.

- Ya sabemos de siempre qué tipo de regata era esta. Lo que pasa es que esta vez dos botes nos metimos igualados en un sitio pequeño y con diferencias en sus calles. Muchas veces estas regatas se han disputado al principio y ahí también tienes que tener suerte. Ahora, al estar en pocos puntos y jugarse tres regatas al final de la liga, parece todavía más exagerado. Pero aún quedan dos regatas bonitas por delante y dos puntos es muy poca diferencia.

- Sobre todo pensando que la última cita será en Portugalete...

- Tanto esa como la de Bermeo van a ser dos finales. Y el que mejor lo haga se llevará la liga a casa.

- El punto que les birló Orio el domingo es menos importante de lo que pudiera parecer al principio.

- Así es. Aunque hubiéramos sido segundos, también deberíamos ganar las dos regatas que quedan. Porque venciendo en Bermeo estaríamos empatados y en Portugalete les tendríamos que volver a ganar.

- Se le ve tranquilo, confiado.

- Es que sabemos que el bote va rápido y son pequeños detalles puntuales los que deciden las victorias para Bermeo o para nosotros. Pero estamos preparados para pelear. Si no ganamos la liga, ellos van a tener que remar mucho para ganarla.

- ¿Qué les dijo Mikel Orbañanos cuando les juntó tras la regata?

- Que quedan regatas importantes, estamos ahí y debemos aprovecharlo. Vamos a intentar darle la vuelta, pelear y ponérselo difícil al rival.

- La Concha llega en un momento en el que Urdaibai se ha crecido.

- Ellos igual han cogido más moral por coger el liderato y ganar dos regatas. Irán animados. Pero sin descartar a nadie, ni a Kaiku, ni a Orio, ni a San Juan, que también van rápido, sabemos que estamos en poco tiempo y eso nos da confianza en nuestras opciones. El que mejor lo haga y tenga más suerte, se llevará La Concha a casa. Y en la liga, igual.

- Tras el verano que llevan, con nueve banderas en la liga y los tres campeonatos, ¿sienten la necesidad de ganar la Liga o La Concha para que el año no resulte agridulce?

- Más que necesidad tenemos la ilusión de ganar tanto la liga como La Concha. Creo que vamos a estar en la pelea. Esa ilusión nos va a hacer ser un equipo más importante y aún más grande.

- ¿Cómo están los remeros?

- Muy bien. Todo el grupo, el entrenador, los delegados, el club, estamos muy unidos e ilusionados. Sabemos que el bote va rápido como lo hemos demostrado todo el verano, preparados para intentar ganar.

- Su confianza no es una pose.

- Es que llevamos todo el verano ahí. E n pocos puntos y en poco tiempo. En la regata del domingo habríamos estado cerca de ellos. No sé quién habría ganado, pero con la regata que hicimos habríamos estado ahí. Si damos nuestro 100%, estaremos contentos. Y si ellos nos ganan, les felicitaremos. Pero sabemos que debemos dar el 100% para estar ahí.

- No ha debido hacer de psicólogo.

- No, no, no. No ha hecho falta.

- Imagino la respuesta, pero si tuviera que apostar, seguiría haciéndolo por Hondarribia.

- Sí, sí, sí. A favor nuestro. Los dos vamos a estar ahí, pero apostaría por nosotros. Estamos contentos y convencidos del trabajo hecho. Con un poco de suerte, estaremos ahí.

- ¿Ha tenido ocasión de pulsar el ánimo entre los aficionados?

- Sí, la gente está animada, con ganas. No sé hasta qué punto, pero con ganas. Tenemos el caramelo muy cerca y, aunque luego no ganemos, el pueblo va a estar muy encima.

- Viendo la dinámica, más de uno dará el favoritismo a Urdaibai.

- Después de haber ganado las dos últimas regatas, es normal, no solo para ellos, sino para más gente. Llevan todo el verano ahí, pero nosotros también. El sábado estuvimos los dos muy poco tiempo y cualquiera pudo haber ganado. Quién sabe si no ganará algún otro La Concha.

- Urdaibai tampoco habría podido hacer mucho más por la calle dos...

- (Sonríe) No creo, no creo. Estamos b ien, de verdad.