Joseba Fernández: «El récord con Castro llegó con una ola espectacular»

El pasaitarra rememora el 19:19.69 que Castro estableció en Zarautz, a dos días de defender el liderato de la Liga Eusko Label.

- Recibe la estatuilla al líder de la Liga a falta de seis regatas...

«Hondarribia y Orio nos van a atacar en Zarautz y para nosotros va a ser un fin de semana difícil»

- El premio pone en valor el trabajo hecho hasta ahora. Es, por cierto, un trofeo muy bonito y a todos nos gusta que nos reconozcan, por lo que se agradece la iniciativa del Ayuntamiento de Zarautz. Aunque lo que queremos es ganar la Liga al final.

- ¿Tiene la sensación de que les acompaña la suerte del campeón, en el sentido de que los finales apretados caen para Urdaibai?

- Ya he oído eso también por ahí, pero no lo veo así. Cuando hemos ganado ha sido cuando hemos estado acertados. Y cuando no lo hemos estado, no hemos ganado. Esta Liga nos está haciendo reaccionar dentro de la propia regata. A veces no sirve la estrategia previa y hay que decidir sobre la marcha. Por ejemplo, en Getxo Orio se fue a la calle cinco y acertó aunque se quedó a tres centésimas de la victoria. Cuando Orio se enganchó el domingo, acertamos al irnos a la calle 3-4 y eso nos permitió ganar. Es eso lo que nos hace ganar finales ajustados.

- Tenía respeto al pasado fin de semana y lo salvaron con nota...

- En mi cabeza sí estaba que podía ser el fin de semana que decantara la balanza. Hemos tenido la suerte y el acierto de ganar las dos regatas, lo que nos da un margen de error que no tiene Hondarribia. Lo que es importante a falta de seis regatas, pero somos muy conscientes de que no hemos ganado. No podemos perder la perspectiva, porque Hondarribia tiene menos victorias pero su nivel es casi clavado al nuestro.

- ¿Qué sensación tiene para la doble cita en Zarautz?

- De que va a ser un fin de semana complicado para nosotros. Tanto Orio como Hondarribia, sobre todo Orio, históricamente siempre ha sido un equipo al que le gusta andar bien en Zarautz, y sé que van a llegar bien a Zarautz. Hondarribia, de cara a poder tener más opciones de ganar la Liga, es el fin de semana en el que puede recortar puntos, y nos van a atacar. Nuestro objetivo es ganar la Liga. Nunca firmo nada en el deporte, pero me gustaría al menos mantener la ventaja. Esto significa que podríamos ganar la regata de Zarautz o no. Es una cita marcada en rojo junto a otras cuatro fechas, unas más importantes que otras, y trataremos de ganarla, pero teniendo la cabeza en la Liga por encima de todo.

- ¿Cómo está viviendo el verano, remando menos que otros años?

- Estoy limitado físicamente -recorre con su mano derecha todo el brazo izquierdo, desde los dedos hasta el hombro- y me está impidiendo remar. Pero estoy sintiendo que aporto muchas cosas cuando no remo. Los patrones están notando el aporte mío cuando estoy fuera de la trainera, algo que hemos mejorado respecto a julio. Ese mes yo remaba una por semana y posiblemente el hecho de no tener una referencia tan clara, y unido a que es nuestro primer año y todo estaba un poco verde, nos hizo cometer más fallos. Todo eso lo hemos pulido, aunque me da una pena terrible no poder remar. Tengo unas peleas tremendas con la almohada, pero estoy limitado físicamente y no me permite estar al nivel que me permitiría mejorar al equipo. Si pudiera mejorarlo, montaría. Pero no es el caso.

«Físicamente estoy limitado, así que tengo unas peleas tremendas con la almohada»

- ¿Cuántas veces ganó en Zarautz?

- Dos, ambas con Castro. He sido también segundo con Pedreña, segundo con Donibaneko, pero ganar, con Castro, en 2008 y 2009.

- En 2008 acabaron con el récord de San Pedro de 1992 (19:24.21).

- El récord nos lo dio una última ola espectacular. Estábamos haciendo una regata como para hacer 19:25 o 19:26. En la última ciaboga llevamos seis o siete segundos sobre Urdaibai (eran nueve) y en el último largo estábamos manteniendo la misma progresión. Pero la ola que viene de amura la ves muy bien y le dijimos al patrón, Iker Gimeno, que pusiera la popa a estribor, y de pronto cogimos una ola que nos permitió dar 20 o 25 paladas sobre ellas. El año que San Pedro hizo el récord, yo fui segundo con Donibaneko. Aquel día no estaba para hacerse 19:24. Hacer 19:24 hoy, cuesta. ¡Y hay que hacerlo con remos y botes de madera!