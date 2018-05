Grenoble A rompe el bote pero gana la txapela femenina Domingo, 6 mayo 2018, 11:03

Los dos cuartetos del Aviron Grenoblais coparon la clasificación femenina tras demostrar por qué son las actuales campeonas de Francia de ocho con timonel. Ganó Grenoble A, que venció en las cuatro series tras protagonizar el susto de la tarde. Nada más cruzar la meta por primera vez, dejaron ir unos metros el bote -el cuatro scull no tiene timonel- hasta golpear un machón del puente sobre el Oria. Rompieron la proa, y les prestaron otro bote. En esa serie fue descalificado Grenoble B por estorbar a Labradores, que acabó a solo diez centésimas. Las sevillanas rozaron el triunfo también en la tercera serie, segundas a 78 centésimas. Su buen rendimiento no se vio reflejado en la clasificación final. Les penalizó su último puesto en la segunda manga, en la que debieron dejar de remar al salirse del margen del campo. La organización tomó nota de los problemas de las tripulaciones para dirigir los botes, y para el futuro la regata femenina podría ser también de ochos con timonel. La cuarta plaza fue para Orio, que alineó a Itziar Olasagasti, Udane Hoyos, Leire Arriola y Garazi Oliden. Las aguiluchas batieron a las portuguesas de Caminhense, pero no pudieron con los mejores equipos de móvil de Francia y España.