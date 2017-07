Remo «Hay que entender el contexto histórico» El historiador Xabier Alberdi posa ayer en la casa de cultura de Orio, donde explicó las conclusiones de su investigación. / ARIZMENDI Alberdi estima que sin la regata de 1939 «posiblemente no se habría recuperado La Concha» OSKAR ORTIZ DE GUINEA San sebastián. Viernes, 7 julio 2017, 06:53

«Mi abuelo siempre nos habló de aquella regata del 39 como que era de La Concha. Nos contó cosas de la guerra, del hambre la época, de cómo en esas fechas estaban en la campaña de la sardina y se les llamó a disputar la regata de San Sebastián -Donostiako estropada-. 'Pues habrá que ir a remar', dijeron. Con eso hemos vivido en Orio», recuerda José Ramón Garate, nieto de Ramón Solabarrieta, uno de los remeros que aquel 10 de abril de 1939 ganó la regata organizada de forma apresurada para conmemorar la reciente victoria del bando franquista en la Guerra Civil. A sus 35 años, 'Erramunlino' era junto a Inazio Manterola 'Txokolate' el más veterano de la tripulación.

El formato de aquella regata -fuera de septiembre, sobre milla y media, la mitad de distancia de lo habitual, una sola tanda...- ya levantaron controversia previamente (sobre todo en 2001), pero ninguna ampolla se abrió tanto como cuando el pasado agosto la organización de la Bandera de La Concha, el departamento de Festak del Ayuntamiento, la eliminó del palmarés y decretó que la de 2016 era la edición 120.

«En Orio dolió que 80 años después nos quitaran el triunfo. Hay que entender que el remo, y en especial La Concha, significan mucho y mucha gente ha llorado», recuerda su alcalde, Joxe Angel Zaldua. Por su despacho ha desfilado «bastante gente» buscando un consuelo.

Este ha llegado ahora, cuando tras un laborioso proceso de búsqueda y recopilación de datos, Orio ha recuperado su bandera. Para ello creó una comisión de seis personas -incluido el alcalde-, que desde octubre se fue reuniendo cada martes para poner en común los avances dados. Solicitaron documentación a distintos historiadores. Uno de ellos, Ángel Obregón, insistió ayer que «al menos se han disputado una o dos banderas más de La Concha, pero no parece haber interés en analizarlo». Otro de ellos, Xabier Alberdi, director del departamento de Investigación de Albaola, «ha sido clave», resalta Zaldua. «Cuando decidimos recurrir a Xabier, insistí en que deberíamos acatar su resultado, tanto si nos era favorable como si no».

«Yo no he juzgado nada. Me he limitado a investigar y poner en contexto aquella regata», señala Alberdi, que ayer explicó el desarrollo de su trabajo a la afición de Orio. Aceptó el reto en octubre porque «me motivaba ver que una investigación histórica servía para algo práctico».

Ha buceado en hemerotecas, en los archivos municipales de Donostia, Orio, Hondarribia y Getaria, en el de la Diputación... «Aunque fuera con prisas y en abril, la convocatoria a la regata se hizo igual que en 1935, la anterior que se pudo disputar», asegura Alberdi. Las actas de Orio desaparecieron en el incendio de su casa consistorial en 1965, pero encontró las de Getaria, que acabó segunda. «Fuenterrabía intentó reunir una cuadrilla, pero no lo logró».

En verano, la prensa de la época publicó algún suelto como que Orio o Getaria estaban entrenando con mira a las regatas de septiembre. «En realidad, se intentaba incentivar al Ayuntamiento a que las organizara, pero no tuvo ninguna intención de hacerlo más allá de la regata de abril», resuelve Alberdi. Incluso, el 16 de agosto de 1939, Unidad, periódico falangista, «publicó un artículo muy duro en el que amenazaba al Ayuntamiento con incurrir en lexa patria si no organizaba la regata», añade. Ese mismo día, el pleno municipal se reunió de urgencia para confirmar que no haría más regatas.

Alberdi resalta la importancia «del contexto histórico. Tras la guerra, Franco se dio prisa en organizar actos para dar sensación de normalidad. La de Donostia fue la primera regata tras la guerra, pero dado su éxito de público, organizó más en Bilbao, Santander, Vigo o Ferrol. Todo se hacía con prisas, a veces con formatos extraordinarios, como los Carnavales de Tolosa o las Fiestas Vascas de Zarautz. Pero si no se hubieran hecho aquel año, posiblemente no se habrían recuperado nunca».

A requerimiento del Ayuntamiento donostiarra, la documentación aportada por Orio fue examinada por Aranzadi, que destacó el estudio «inédito» de Alberdi y concluyó que la del 1939 «no solo es una más dentro del palmarés de las regatas de La Concha, sino que su celebración marca el inicio de una nueva fase en esta competición». La organización aún no ha actualizado el palmarés en la web, pero Alfonso Gurpegui, concejal de Festak, afirmó ayer que «está previsto mencionarlo en la presentación de la próxima edición», al «acatar» la resolución de Aranzadi.