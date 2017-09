Remo Donostiarra, a dos pasos del ascenso Sara Santos La Bantxa se mide este fin de semana con Ares, Samertolameu, Puebla y Santurtzi en busca de las dos plazas en la ACT O.O.G. SAN SEBASTIÁN. Sábado, 16 septiembre 2017, 08:57

Donostiarra parte como favorita para lograr una de las dos plazas de ascenso a la ACT que se pondrán en juego este fin de semana en el play-off que se disputa en Bermeo y Portugalete. Ambas regatas se disputarán en formato contrarreloj como antesala a las dos últimas jornadas de la Liga Eusko Label.

Además de la trainera campeona de la Liga ARC-1, también participarán la subcampeona (Santurtzi), las dos mejores de la Liga Galega (Samertolameu y Puebla) y también la penúltima de la Liga Eusko Label (Ares), que defenderá su plaza en la máxima categoría. Por el contrario, Astillero, colista, ha descendido directamente a la ARC-1.

Las dos regatas Hoy en Bermeo (18.00 horas) y mañana en Portugalete (12.00). Ambas en ETB-1. Participantes Ares (11ª en la ACT), Donostiarra y Santurtzi (1ª y 2ª en la ARC-1) y Samertolameu y Puebla (las mejores en la Liga Galega). Samertolameu, 7º play-off La trainera de Meira es la más experimentada en play-offs, dado que ha disputado seis, de los que solo dos resolvió con éxito al subir en 2008 y 2014. Santurzi cayó en 2010 y 2012 y Donostiarra en 2016, cuando subió Ares. Puebla debuta.

En su comparecencia del martes, Igor Makazaga, entrenador de Donostiarra, no quiso asumir el papel de favorito que el mundo del remo otorga a su equipo. «En un play-off no hay favoritos. A veces no se dan los resultados esperados. Nosotros lo único que podemos garantizar es que vamos a tratar de dar nuestro 100%. Si lo hacemos, sabemos que vamos a complicar las cosas a los demás. Ese es nuestro objetivo».

Donostiarra afronta su segunda participación en el play-off con más poso que en 2016. Si el año pasado solo ganó una regata liguera, este verano ha ganado trece de las quince jornadas de la ARC-1. Las otras dos las conquistó Santurtzi.

Además de la solvencia demostrada durante el calendario liguero, Makazaga asegura que su tripulación llega a este fin de semana «en el mejor momento de la temporada», circunstancia acreditada en la pasada edición de la Bandera de La Concha. La Bantxa acabó en la séptima plaza de la clasificación final, aunque en la segunda jornada fue sexta. Bogó por la peor calle, la uno y tras descolgarse en el primer cuarto de la regata, logró remontar primero a Tirán y después a Zierbena, para ser sexta no muy lejos de San Juan, que ganó bien la tanda.

Los entrenadores de las cuatro embarcaciones rivales, Agustín Fernández (Ares), Dani Pérez (Samertolameu), José Parada (Puebla) e Iker Zabala (Santurtzi) han coincidido esta semana en dar su favoritismo a los donostiarras.

Makazaga considera que «la regata más importante» es la de hoy en Bermeo -donde han realizado dos entrenamientos en las últimas tres semanas-, porque «puede deparar unas diferencias mayores que la de Portugalete». Donostiarra busca el que sería su primer ascenso, al igual que Santurtzi y Puebla.