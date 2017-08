Remo «Veo muy difícil que el Campeonato de España se dispute» Hondarribia y Orio, dos de los clubes que acudirían al campeonato, en acción el domingo en la regata de Zierbena. / JORDI ALEMANY Iñigo Alkain, presidente de la Federación Vasca, entiende que el estatal está cada minuto más cerca de su suspensión OSKAR ORTIZ DE GUINEA SAN SEBASTIÁN. Martes, 1 agosto 2017, 10:40

Hay voluntad para organizarlo y también para disputarlo este fin de semana, días 5 y 6, tal como estaba previsto, pero cada hora que pasa el Campeonato de España se acerca más al abismo por falta de una garantía económica por parte de la Federación Español y, también, de tiempo material para llevar a cabo todos los permisos y trámites burocráticos que exigiría montar el certamen.

Desde que el pasado viernes se tuvo conocimiento de que la Federación Cántabra no aceptaba la propuesta de la Española para organizar la regata en Castro Urdiales, tal como fue aprobado en asamblea el pasado 18 de junio, las llamadas y mensajes telefónicos se vienen sucediendo constantemente. Algunas, para cancelar las reservas hoteleras en Castro.

Durante el fin de semana, las gestiones realizadas por la Asociación de Clubes de Traineras (ACT), personalizada mayormente en su presidente, Borja Rodrigo, y la Federación Vasca para tratar de salvar el campeonato, desencadenaron el domingo al mediodía en la alternativa de Mundaka. Se trataba, sobre todo, de evitar que todos los clubes de la ACT tuvieran un fin de semana sin regatas, toda vez que la Liga Eusko Label libera estas fechas del calendario para la disputa del Campeonato de España.

El domingo por la tarde todo volvió a complicarse cuando la Española envió a la Vasca las condiciones del convenio para organizar el entorchado. «Nosotros estamos dispuestos a organizarlo, pero no podemos asumir todo el gasto económico que exige la Española», explica a este periódico Iñigo Alkain, presidente de la Vasca. «Entendemos que ante las circunstancias que se dan debería haber un acuerdo de mínimos para llevarlo a cabo y que los clubes no se queden sin competir. Pero veo muy difícil que el campeonato pueda disputarse porque no quedan ya casi días», añade.

El convenio recoge una serie de gastos -balizaje, dietas de desplazamiento de jueces y federativos, alojamiento y manutención para esta decena de personas, megafonía...- que la Vasca ni puede ni está dispuesta a asumir. Una situación similar a la que llevó a la Federación Cántabra a rechazar el convenio, aunque oficialmente no haya renunciado a organizar la cita.

El presidente cántabro, Víctor Canal Bedia, aclaró ayer que «nosotros no hemos renunciado a organizar el campeonato, pero no tenemos noticias de la Española». Recuerda que el ente que preside Luis Miguel Oliver «se comprometió a transferirnos quince días antes del campeonato 3.500 euros para el balizaje, y no lo ha hecho». En sus cálculos, la organización del campeonato la presupuesta en «un mínimo de 6.000 euros, y de ahí para arriba todo lo que quieras subir». En este sentido, según fuentes consultadas, en el caso de que la regata se trasladara a Mundaka, la Vasca también exige una garantía económica a la Española, que por el momento habría dado promesas pero ninguna certeza.

Hoy, la comisión delegada

Como la sede de Castro Urdiales para el Campeonato de España fue aprobada en asamblea, el traslado del certamen a otra localidad requeriría el visto bueno de la comisión delegada, convocada con carácter de urgencia. En principio, la Española espera que esta comisión emita una resolución hoy mismo, pero, al parecer, tampoco está tan claro que esta vaya a ser favorable, dada la disparidad de opiniones entre algunos de sus integrantes, que no todos son afines al presidente actual, Luis Miguel Oliver. Así, Canal Bedia insiste en que «la única sede que aún veo posible es Castro Urdiales. Tenemos todos los permisos concedidos, pero todo está parado porque la Federación Española no responde».

«No podemos asumir todo el gasto que exige la Española para organizar el campeonato en Mundaka» Iñigo Alkain, Presidente de la FedERACIÓN Vasca

«La única sede aún posible es Castro Urdiales; tenemos todos los permisos pero no la garantía de la Española» Víctor Canal Bedia, Presidente Federación Cántabra

«Cada año hay problemas con el campeonato; no es normal que todavía no sepamos si habrá regata» Agustín Aranburu, Presidente de Urdaibai

Mientras los entrenadores planifican la semana pensando en que el sábado será la clasificatoria del Campeonato y el domingo, la final; las probabilidades de que la cita se organice decaen cada minuto.

Zierbena fue una de las localidades a las que se ofreció el campeonato tras el rechazo de Castro Urdiales, pero de entrada «hay unos trámites burocráticos y de permisos que hay que formalizar y no hay tiempo material. Sabemos el trabajo que supone organizar nuestra regata», asegura el presidente galipo, José Luis Herrerías. Su homólogo en Bermeo, Agustín Aranburu, lamenta que «no es algo nuevo. Cada año hay problemas con el campeonato. No es normal que aún no sepamos si va a haber regata. Al final lo terminamos salvando los clubes, pero quizá alguna vez tendríamos que plantarnos».