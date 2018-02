El descenso de traineras del Bidasoa reúne este sábado a 23 botes

Es una de las citas que todos los clubes tienen marcada con una equis en el calendario invernal. No deja de ser un entrenamiento. No hay premios ni dietas, pero quien cumple con un buen resultado refuerza su estado de forma y, por contra, el que termina atrás comienza su particular rompecabezas. El XVIII Descenso de traineras de Hondarribia se disputa este sábado a las 17.00 horas con la participación de 23 botes, cinco de ellos de la ACT: San Pedro, San Juan, Donostiarra, Ondarroa y Hondarribia.

En esta ocasión, debido al mal tiempo y al fuerte oleaje previsto, el descenso se traslada al recorrido originario en el río Bidasoa. La salida y llegada se situarán en el paseo Bidasoa frente a los jardines de Javier Ugarte. La última ocasión en que se utilizó este recorrido fue en la edición de 2016 cuando la ganadora, Hondarribia, invirtió un tiempo de 21:14.

Los sénior tendrán que tomar dos ciabogas, una tras pasar el puente internacional de Santiago y la segunda un poco más abajo de la salida, tras la cual les quedará aproximadamente un minuto para cruzar la meta. Por su parte, los veteranos y féminas solo realizarán una ciaboga a la finalización de la recta del aeropuerto y volverán a la línea de meta.

En las diecisiete ediciones anteriores, Hondarribia es el club con más victorias, seis, seguido por Orio y Bermeo (cuatro). El palmarés se completa con Astillero (dos) y San Pedro (una). El año pasado ganó Urdaibai.

A las cinco saldrán los veteranos de Hibaika y después partirán el resto cada minuto, con el siguiente orden: veteranos de Zarautz, Zumaia, Fortuna; y las féminas de Lea-Artibau, Donostiarra, Orio, San Juan y Hondarribia. Por último entrarán en liza las tripulaciones masculinas: Isuntza B, San Pedro B, Donostiarra B, San Juan B, Hondarribia B, Portugalete, Zarautz, Getaria, Isuntza, Donostiarra, San Pedro, Ondarroa, San Juan y Hondarribia.