A por la décima El 'ocho' de veteranos de Arraun Lagunak afronta este sábado el que podría ser su décimo título en el Campeonato de España consecutivo en Banyoles El 'ocho' con timonel de Arraun Lagunak entrenando en aguas del río Oria. / LOBO ALTUNA IÑIGO PUERTA San Sebastián Viernes, 22 junio 2018, 16:30

Además de remeros reconocidos, son una cuadrilla de amigos que ha dominado durante una década las regatas de veteranos en la categoría reina del banco móvil. Jóvenes de mente y físicamente impecables. En la tripulación se enumeran arraunlaris de élite de los 80 y 90. Aglutinan siete Banderas de La Concha y seis medallas en Mundiales de banco móvil entre otros logros. Tras ganar el décimo campeonato de Euskadi, preparan el asalto a 'La décima' de España. Un hito. «Habla con el jefe... ¡A ver 'Pikua', vente para aquí!», le gritan varios miembros a Joxeba Higos. «Es nuestro relaciones públicas», explican jocosos. «¡Y el que más estudios tiene!».

El proel del 'Kañete' se remonta diez años atrás. «Todo nació a raíz de una comida de homenaje del Arraun Lagunak a Benito y Eulogio, por el oro que ganaron en 1983 en Alemania. Se cumplían 25 años de aquello. En la charla salió el tema de que había competiciones para veteranos. Empezamos y ganamos con sorpresa el primer campeonato. Al año siguiente dijimos, 'esto tiene que ser un poquito más serio', y se formó el grupo que sigue hoy».

El bote que ha perpetuado la dinastía del Arraun Lagunak en las regatas de veteranos de España durante una década, registra una media de 57 años de edad. «Estamos en tres años de diferencia, menos el 'niño' de 40 -Higos señala a Borja de Pablos-. Lo ponemos en popa y tratamos de seguirle el ritmo».

Amigos desde chavales

El núcleo de este 'ocho' se formó prácticamente desde cadetes. «Somos un equipo de club. De chavales remábamos en categorías distintas por edad pero coincidimos en el sénior, donde estuvimos 4 o 5 años a buen nivel». Tras dos subcampeonatos de España, varios tripulantes se pasaron al banco fijo con la trainera de Pasaia San Pedro, a la que catapultaron a una época dorada. Tras unas carreras que se bifurcaron, «somos el ocho senior de hace 35 años, salvo Joxan Jauregi que ha seguido en el remo, pero entrenando».

La vuelta al agua no fue tan dura como podría parecer. El espíritu deportista seguía latiendo en ellos. «Yo llevaba sin remar unos 25 años», admite Imanol Arruti. «En general todos hemos seguido haciendo bici, corriendo o haciendo ergómetro», añade Eulogio Génova. «Cuando dejas la competición, lo normal es no volver. Juntar un 'ocho' del mismo nivel a estas edades es muy difícil y este es el décimo año». El porqué de competir, más allá de entrenar, lo explica Higos en una secuencia. «A estas edades lo primero es estar bien. Luego hacer lo que te gusta, remar. Para disfrutar, tienes que andar bien, no volcar. Para andar bien, entrenas. Al final, solo te falta competir... y ese aliciente te lo dan las regatas».

Al agua, en serio

Desde la segunda temporada, Benito Elizalde lleva la planificación como entrenador. Su base de operaciones es el Club de Remo de Zarautz, cuya salida al agua, curiosamente, se hace desde territorio de Aia, y tras pasar un puente, pasan a Orio para entrenar. «Hacemos cuatro sesiones por semana. Alternamos agua con gimnasio. Hasta Semana Santa cogemos fondo y solo saltamos al agua los fines de semana, por la falta de luz. Ahora que se acerca el verano aprovechamos más», explica Elizalde.

Ocho remos y el 'garrote' de Martín El cocinero donostiarra Martín Berasategui fue miembro de esta tripulación de Arraun Lagunak en sus años de cadete. Con el tiempo cambió las tibortas por las asas de las cazuelas y dejó el agua para patronear entre fogones. Aún así, boga con ellos virtualmente. «Martín siempre se ha portado muy bien. Nos echa una mano con el patrocinio y si ganamos, nos invita a comer».

No se rigen por preparaciones de última generación. «Seguimos remando en las mismas posiciones de hace 35 años y usamos el mismo criterio. Lo que funcionaba antes funciona ahora». La evolución más visible «ha sido la tecnología. Materiales más ligeros y el ergómetro, que antes ni había», apunta Elizalde. «Mira a Eulogio, con lo tirillas que era, ahora parece un hombre que asusta», bromea Higos. «Nada, nada... ahora con la edad se pierde masa muscular y con mantenernos estamos contentos», sentencia Elizalde.

En una tripulación justa en número, pero «hemos tenido suerte con las lesiones. No hemos tenido que tirar de más gente. Siempre lo hemos salvado. No es fácil», admite Arruti. En el ámbito laboral «de vez en cuando puede surgir algún compromiso, pero trabajamos por las mañanas y a la tarde aquí estamos».

Triunfo internacional

Algunos de los mejores recuerdos de estos arraunlaris se ubican en el río Támesis, donde «hemos remado cuatro años en el 'Head of the River Race', en Londres. Es una regata internacional muy bonita que replica el recorrido de la 'Oxford-Cambridge' en sentido contrario», explica Higos. «Una vez competimos contra 200 'ochos' veteranos de todo el mundo. Aquello era una gozada. Estaba muy bien organizado. Remaban botes hasta de EEUU», destaca Elizalde. «Aquí, en una regata con veinte embarcaciones ya se lía», compara Borda. «En 2010 ganamos la prueba. Una pasada. Queremos volver», remarca Higos. «En cuanto a los Mundiales y otras competiciones internacionales, «el problema es que si vamos, sería para competir al máximo. Al ser en verano ya entra en conflicto con vacaciones y compromisos familiares... pero algún año estaría bien».

José Manuel Cañete, el amigo sevillano El nombre del bote 'Kañete' rinde homenaje al remero sevillano campeón del mundo en 1983 junto a Elizalde y Génova, que falleció hace diez años de forma inesperada, tras una intervención quirúrgica. 'Kañete' sigue vivo en el recuerdo de Arraun Lagunak y «cada vez que vamos por Sevilla le visitamos en el Campo Santo y le llevamos flores». Grabado en la proa de la embarcación, es el décimo hombre en el agua. De hecho, por tradición, Joxeba Higos siempre le dedica unas palabras al bote antes de cada competición. Un ritual que siempre les ha dado suerte.

Los sevillanos en mente

En los últimos años, la embarcación sevillana del Real Círculo de Labradores ha discutido el dominio de Arraun Lagunak hasta el límite. «Es un pique a cara de perro. Una vez les ganamos por un segundo. El año pasado por 26 centésimas», recuerda Higos. «Son unos 12 o 15 años más jóvenes que nosotros», recuerda Elizalde. «En veteranos hay hándicaps y compensaciones en función de la edad. Se dan distintas salidas y el que llega antes gana. En los primeros años nos tocaba salir más tarde y pillar a botes más veteranos. Ahora nos toca salir antes y aguantar», explica Higos.

Toca echar al agua al 'Kañete', la marea baja rápido en el Oria. Antes de despedirse desvelan su secreto, «la cervecita de después de entrenar», pero no sueltan prenda sobre sus anécdotas más divertidas. «Las nuestras no se pueden contar», se despiden entre risas.