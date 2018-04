Remo Centenaria captura de Hondarribia Los remeros de Hondarribia Gonzalo Carrión y Beñat Egiazu sostienen la bandera que les fue entregada en tierra. / PEDRO MARTÍNEZ La Ama Guadalupekoa se hace con la bandera del 100 aniversario de la federación de cofradías al batir a Orio y San Pedro OSKAR ORTIZ DE GUINEA SAN SEBASTIÁN. Domingo, 15 abril 2018, 10:45

En la vida todo es relativo. Sucede en el trabajo y en la familia. En el ocio y en la obligación. También en la pesca o en el remo. La satisfacción interior depende mucho de las expectativas con las que uno zarpe en pos de un sueño. La tripulación de Hondarribia, el barco que más y mejores aparejos y ambiciones parecía presentar en la salida de la Bandera del 100 aniversario de la Federación de Cofradías de Pescadores de Gipuzkoa, regresó a su puerto satisfecha por conquistar el trofeo. No habrá otro en al menos cien años, según aseguró el presidente federativo, Eugenio Elduayen, hermano de Joxepi, presidente del club bidasotarra. «Nos hacía ilusión ganar esta bandera», aseguraron en Hondarribia, un aval de éxito esta pretemporada.

Otra embarcación de gran tonelaje ayer en Donostia como la de Orio, dejó a medias su despensa, pero la veían medio llena, a 31 segundos de los verdes, una brecha que escocía más en su orgullo que en su confianza. «Hemos remado lo mejor que podemos en estos momentos», valoró su técnico, Jon Salsamendi, consciente de que el trabajo de abril les impide aún disponer de la soltura que exigía ayer la mar. No les habría venido mal algún efectivo del batel que remó por la tarde. San Pedro, tan cerca de la San Nikolas que unos meses antes se dio un baño de gloria en las mismas aguas de La Concha, tan nítido su dominio en la segunda tanda ante Getaria y Zumaia. «Estamos en el buen camino», se reconfortó su técnico, Mikel Arostegi. Los getariarras alimentaron su Esperantza, guiada por un chaval en su segundo año sénior, Unax Eizagirre, tras el paso de Ander Etxegoien a la Libia.

CLASIFICACIÓN 100 aniversario federación de cofradías 1. Hondarribia 20 29.60 2. Orio 21 00.66 a 31.06 3. San Pedro 21 09.43 a 39.83 4. Getaria 21 24.49 a 54.89 5. San Juan 21 41.16 a 1:11.56 6. Zarautz 21 46.40 a 1:16.80 7. Donostiarra 22 01.75 a 1:32.15 8. Zumaia 22 02.28 a 1:32.68 9. Mutriku 22 30.44 a 2:00.84

También al resto de cuadrillas se les vio felices con su cesta bajo el brazo. San Juan es consciente de que este año en lugar de redes tiene cañas, lo que siempre requiere más paciencia. «Es lo que nos toca», señalaba Juan Mari Etxabe. Tirará de pericia y no tanto de experiencia. Lo acusaron ayer, algo precipitados y con solo dos remeros del equipo de 2017, que se ha desintegrado, aunque reservaron el cuarteto del batel. Zarautz, cerca de los rosas y sólida vencedora de la primera tanda, se reconfortó al poder también con Zumaia. Los rojillos vuelven a reconstruir un plantel que ayer no llegó a los 22 años de edad. Donostiarra presentó su segunda tripulación y con ella dejó una esperanzadora tarjeta de visita. Y Mutriku, tras solo un año en el agua, tiene claro que lo importante no es pescar sino estar pescando, por mucho que en 2017 lograra la gesta de ganar en la bahía su primera bandera.

Ritmos muy bajos

Los síntomas de superioridad que se percibían en Hondarribia desde tierra, por efectivos y fijación, quedaron confirmados en la txanpa inicial. Suya fue la más explosiva. Al minuto de regata, aún mantenía la chispa, con 37-38 paladas. Al salir del Aquarium, los patroneados por Ioseba Amunarriz se ajustaron a 31-32 paladas -el ritmo de crucero de la mayoría ayer-, y en un largo con el viento y las olas de dos metros -nobles desde tierra, traicioneras y nada generosas en el agua- ya tenían 14 segundos sobre Orio, que eran 22 tras dos largos. Luego se equilibraron las fuerzas y primó el deseo de disfrutar de la pesca, de la remada, en homenaje a las nueve cofradías que faenaban y decidieron fundar la federación hace cien años.