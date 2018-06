Borja Rodrigo, presidente de la ACT: «Decir que somos la mejor competición del verano no es una bilbainada; el Tour y el Mundial acabarán...» Borja Rodrigo emprende su segunda Liga Eusko Tren al frente de la ACT. / ACT El presidente de la ACT analiza el inicio de la Liga Eusko Label, que arranca hoy en Bilbao OSKAR ORTIZ DE GUINEA Domingo, 24 junio 2018, 09:05

Tras presidir la Federación Vizcaína, Borja Rodrigo sucedió el año pasado a Pedro Andueza al frente de la ACT.

- ¿Cómo afronta la temporada?

- Con ganas e ilusión. El año pasado nos dejó muy buenas sensaciones. Deportivamente fue una edición para recordar por su alto nivel y la máxima igualdad, con imágenes espectaculares por el estado de la mar, como en un campo nuevo como A Coruña. Este año, con 19 regatas y la incorporación de algún campo nuevo como el de Orio o la vuelta a Castro y el nivel deportivo que presentan las tripulaciones, tenemos muchísima ilusión.

- A falta de regata exterior, no es mal comienzo el de Bilbao.

- Para Bilbao es una cita importante, y así lo tienen encuadrado dentro de sus eventos estratégicos por el concepto de deporte, de la ría y del interés que genera. Que esté en la ACT, es importante. Y tiene el elemento diferenciador de la contrarreloj en la primera jornada. La regata exterior se ha intentado, pero la coyuntura económica aún es difícil y más para cuestión de recursos de ámbito deportivo. Por ello, hemos ponderado más en hacer esfuerzos en dos aspectos: incrementar en una jornada más que no cuesta a la asociación porque es una regata privada, y dedicar más recursos a la Liga Euskotren.

- Con Donostiarra y Santurtzi aumentan el nivel deportivo.

- Nos da pena perder dos clubes como Ares, que dejó su impronta con su frescura y un estilo particular, y Astillero, un club fundador. Además, perdemos la presencia cántabra, que no es bueno para nuestros intereses comerciales. Su hueco se ha cubierto con dos clubes muy potentes, Santurtzi, con 50 años de historia, y Donostiarra un proyecto importante con menos años. Son dos clubes que vienen con intención de quedarse.

- ¿A quiénes da el favoritismo?

- Orio, Hondarribia y Bermeo llevan tiempo dando mucha guerra. Ojalá sea cosa de alguno más, y desde el cuarto va a haber un nivel más alto y parejo que el año pasado, con Zierbena, Cabo, Santurtzi y Donostiarra, sin olvidarnos de San Pedro y Ondarroa, que han hecho una transición importante. Para ganar la Liga es otra cosa, pero hay muchas candidatas a las banderas. Hay que poner en valor también al resto de clubes que han tenido muchas bajas y están haciendo un gran esfuerzo por mantenerse.

- Hay una apuesta clara por priorizar la mar y quitar cronos.

- No era lo mejor acumular regatas en la ría o contrarrelojes. Con esa máxima, se han buscado regatas en línea y en mar. Mantenemos cuatro regatas en Galicia, con dos citas en A Coruña. Recuperamos Castro, para mí el mejor campo en cuanto a regata y afición. Orio también será en mar... Y están Getxo, Donostia, Zierbena, Zarautz...

- ¿Balance de su primer año?

- Soy optimista 'per se', así que mi valoración es positiva. Me ayudó conocer el remo por mi trayectoria como directivo de club (Deustu) y mis años en la federación. He tenido mucha ayuda de los clubes y el entorno, pero esto es más intenso de lo que uno se imagina. Los deportistas, clubes y patrocinadores se juegan mucho, y la exigencia en la gestión es máxima.

- ¿Qué opina de la Liga ETE?

- Más que una liga, es una asociación. Su nacimiento es algo natural. La Liga Euskotren surgió hace diez años cuando no había ningún entramado femenino normalizado. La Euskotren ha sido un faro, un reclamo que ha redundado en un mayor apoyo para los clubes de abajo. A partir de ahí, la ETE llena un hueco que no existía y va a hacer una gran labor. Dada su limitación de apoyos, es lógico que se haya apoyado en la ARC y la ACT, donde todos podemos aportar.

- ¿Qué puede aportar la ACT?

- La Liga Euskotren, que tras diez años está muy asentada, y un desarrollo normativo que favorece a la ETE, porque tendremos ascensos y descensos, lo que permitirá a los clubes trabajar con más planificación, previsión y estabilidad.

- ¿Puede crecer más la Liga Euskotren en cuanto a regatas y clubes?

- Los crecimientos abruptos, en lo deportivo y lo funcional, no son deseables. Hay que ir con vista larga. El paso de ocho a catorce regatas, más las dos del playoff que disputará la cuarta clasificada, ya es un paso. Hay que ir dando pasos pero sin perder la excelencia en el rendimiento de la competición. No se trata de abrir las puertas a más clubes, sino de que madure el resto de la competición femenina. En el segundo nivel hay botes aún muy incipientes. Hay capacidad de crecimiento, pero de manera sostenible sin perder de vista tres aspectos: el rigor deportivo, que sea técnicamente viable en los campos y el interés deportivo y de producción televisiva.

- ¿Se han sentido partícipes del proceso de creación de la ETE?

- En el remo todo te va llegando... Sabíamos que había un debate y un trabajo que se iba haciendo. Los responsables de la ETE lo han hecho con la mejor voluntad y la Liga Euskotren, a través de la ACT, ha hecho su desarrollo normativo, ha dado forma al calendario, aumentado las regatas y premios. Sabíamos que llegaría el día de casar ambos proyectos. El camino ha sido el que ha sido y quiero ser positivo.

- ¿Cómo ve la Liga ARC-1?

- Veo una pelea importante en la tanda de honor. Quizá más igualada que los años anteriores, donde siempre había un par de traineras por encima de la media. Veo cinco tripulaciones parejas, y veremos más de dos o tres ganadores de regata. Puede ser un verano intenso e interesante. Por debajo hay dos equipos que lo pueden pasar peor.

- ¿Qué desea en su segundo año?

- El trabajo más arduo a nivel institucional se ha hecho durante el primer semestre, y ahora hay que velar por que la competición salga bien a nivel deportivo y para televisión, público y patrocinadores. Si superamos las expectativas de cada cual, me daré más que satisfecho. Si tras mi segundo año consideran que mi labor es meritoria de seguir adelante, lo valoraremos.

- ¿Cuesta vender la Liga?

- Mucho. A menudo las marcas públicas y privadas que aportan al remo, más que un patrocinio, casi hacen una donación. Porque reciben imagen en televisión, pero no ingresos televisivos o de una entrada como otros deportes. Debemos valorar lo conseguido estos años y las marcas que nos acompañan. Tenemos audiencias muy altas, y en redes sociales somos trending topic casi cada fin de semana. No es una bilbainada decir que somos la mejor competición del verano. El Mundial acabará, el Tour, también... La única competición que dura tres meses sin perder un ápice de interés es el remo.