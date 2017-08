Remo | Bandera de La Concha A salir airosos de la mar Hondarribia y Orio, mano a mano durante la Bandera de Zarautz. / JOSÉ MARI LÓPEZ Hondarribia, Orio, San Juan y San Pedro ultiman con «confianza e ilusión» su puesta a punto con miras a La Concha OSKAR ORTIZ DE GUINEA SAN SEBASTIÁN. Martes, 29 agosto 2017, 15:03

Hondarribia, Orio, San Juan y San Pedro, las cuatro traineras guipuzcoanas de la ACT, las cuatro con más opciones de resultar bendecidas por la mar en la clasificatoria de la Bandera de La Concha, han reforzado sus convicciones durante las dos últimas regatas en Galicia.

Hondarribia, con un primer puesto y un segundo; Orio, con un segundo y un sexto; y San Juan, con un sexto y un quinto; firmaron sendos resultados que el jueves les permitirían salvar la criba donostiarra. San Pedro, en cambio, se quedó en un décimo y en un octavo puestos que serían insuficientes. «El sábado salimos en la tanda más perjudicada por el viento y el domingo fuimos octavos pero a seis segundos de todo un Zierbena y a tres del quinto puesto. En la zona media de la Liga hay mucha igualdad», explica Urko Kortajarena.

Los sanpedrotarras partieron hacia Galicia «con la intención de desbancar a Ondarroa del octavo puesto de la general y así poder estar en las dos últimas regatas. Pero el sábado el viento nos dejó el objetivo muy difícil para el domingo. Los dos días, Cabo nos remontó en el último largo. Sin embargo, volvimos muy a gusto con nuestras regatas».

También regresó con «muy buena sensación» San Juan, considera Endika Pérez. «Los dos días fuimos de atrás hacia adelante, remando muy bien, físicamente también nos vimos bien y, además, el resultado fue bueno, algo que no siempre se da. El domingo tuvimos una regata muy, muy dura con Zierbena».

Orio vivió sensaciones contrapuestas. «El sábado remamos muy a gusto. Hicimos una gran regata pero se nos quedó un sabor agridulce porque por unas centésimas se nos fue la bandera como nos pasó en Getxo», recuerda Unai Lizarralde. El oriotarra no remó el domingo pero «tampoco es que hiciéramos una mala regata, pero el resultado no fue tan bueno. Nada más. La ilusión y la motivación que tenemos para La Concha borra lo negativo».

Es lo que hicieron en Hondarribia el domingo en cuanto les bajaron las pulsaciones tras ser batidos por Urdaibai en Boiro. «Al principio piensas en el punto que has perdido de cara al liderato, pero con la cabeza fría ya pensamos que el fin de semana fue muy positivo, con una bandera y un punto más cerca de Urdaibai», resalta Julen Castrillón.

El hondarribiarra valora las «buenas sensaciones» tenidas. En Moaña «vivimos un minuto de tensión al final de la regata, porque nos veíamos por delante y de pronto llegó Orio y no sabíamos quién había ganado». El triunfo les dio «confianza» para la cita de Boiro, pero ante el 19:04 de Urdaibai poco se puede hacer. Fue un tiempazo».

El jueves solo vale entrar

Con miras a la clasificatoria de La Concha, los cuatro coinciden en su porra. Urdaibai, Hondarribia, Orio, Kaiku y Zierbena son las cinco traineras que ven «fijas» entre las siete elegidas. La retahíla con la que inician su respuesta es la misma: «Los cinco primeros de la ACT y...».

San Juan también copa el favoritismo. Como patrón de la Erreka, Endika Pérez lo hace desde la obligación, pero también desde el «convencimiento. «En julio, al igual que les pasó a Zierbena o Tirán, fuimos algo irregularres. Entonces aún no sabes cuál va a ser tu lugar, te entran dudas y hubo resultados raros. Pero a finales de mes y durante todo agosto, hemos cogido una línea muy buena, muy regular. En la mar nos manejamos muy bien y tenemos confianza en poder entrar», indica el sanjuandarra. Sus titubeos llegan para el séptimo puesto: «Veo muy fuerte a San Pedro, con las ideas claras, pero también es verdad que Tirán no suele fallar en La Concha. Va a ver mucha rivalidad. Como pasaitarra, me gustaría que entrara San Pedro, que le da vida al pueblo».

«Yo también veo dentro a San Juan», asegura Lizarralde. «Para la séptima plaza tengo más dudas. Me gustaría que se metiera un equipo como Ondarroa, que ha hecho un verano de mucho mérito, pero me da que se va a meter Tirán», vaticina Lizarralde. El oriotarra apuesta por la San Nikolas. «Viendo cómo ha ido el verano, podemos pensar que si no pasa nada raro deberíamos clasificarnos. La mar es la mar y siempre entraña un riesgo».

Castrillón cita las cinco de todos, «Ondarroa y San Juan. También tienen opción Tirán, San Pedro, Cabo, o incluso Meira y Santurtzi si tienen el día. Se prevé algo de mar y se podría dar alguna sorpresa. Nosotros lo afrontamos como una regata más, para ir con la mayor naturalidad y esperamos poder entrar».

La Libia es una de esas traineras que puede marcar la diferencia en las apuestas. «Aparte de los cinco que todo el mundo da como fijos, los otros dos puestos están muy caros entre nosotros, San Juan, Tirán, Ondarroa, Cabo... Samertolameu es una incógnita porque no tenemos referencias. Nosotros tenemos confianza. Es importante aguantar de brankas y la clave será acertar en popare, algo que se nos está dando bien. Estamos muy mentalizados para La Concha. Iremos a disfrutar, a remar bien y veremos dónde estamos».