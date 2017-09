Bandera de La Concha Un reencuentro seis años después Reencuentro. Vicky Piñeiro, con una diadema blanca junto a María Alonso y Eli Pescador, a la derecha, en sendas imágenes de La Concha de 2011. / ARIZMENDI/IRAOLA Remeras de San Juan e Hibaika reviven la remontada de Galicia a Zumaia. Eli Pescador, Leire Alcalá y Natalia Díaz esperan que Vicky Piñeiro y Andrea Oubiña no repitan la única voltereta que se ha visto en La Concha O.O.G. SAN SEBASTIÁN. Jueves, 7 septiembre 2017, 16:00

En nueve ediciones de la Bandera de La Concha femenina, solo se ha conocido una única remontada. Sucedió en 2011, cuando Galicia-Rianxeira dio la vuelta a los algo más de cuatro segundos que Zumaia sacó de ventaja en la primera jornada. Era la cuarta victoria consecutiva de las gallegas. Al cabo de doce meses, lograron aún una quinta. Fue la última antes de que Gipuzkoa pasara a marcar el paso de las traineras.

Seis años después de aquella voltereta, varias de sus protagonistas se vuelven a reencontrar en la misma situación. En el bote zumaiarra, una Enbata cedida por Zarautz, coincidieron tres remeras que en la actualidad militan en Hibaika: las errenteriarras Eli Pescador y Leire Alcalá, que fueron la tres de babor y de estribor, respectivamente, y la proel castreña Natalia Díaz. Por su parte, las dos gallegas en la plantilla de San Juan, Andrea Oubiña y Vicky Piñeiro, bogaron en la embarcación de las Rías Baixas.

En la primera jornada, disputada el 4 de septiembre, Zumaia dio la campanada en la primera jornada. Galicia y Getaria-Tolosa partían como favoritas. Sin embargo, las zumaiarras, entrenadas por Kike Manterola, se crecían aquel año cuando la mar se mostraba brava. Aquella mañana con viento del noroeste sacaron rédito a la calle cuatro. Aventajaron en 4.32 a Galicia y en 5.02 a Getaria-Tolosa. En esta trainera remaron otras dos tripulantes de la Batelerak, las tolosarras Ioana Alijostes e Irati Larrañaga.

Eli Pescador, remera de Hibaika: «La ventaja con Zumaia en 2011 nos cogió de sorpresa; ahora en Hibaika es distinto, tenemos otra madurez»

Vicky Piñeiro, remera de San Juan: «Debemos salir igual que con Galicia: convencidas de que la bandera es posible, pero no será fácil»

Una semana después, se invirtieron las tornas. Zumaia llegó a la ciaboga a cinco segundos de sus dos rivales y no pudo reaccionar a la vuelta. Galicia se adelantó a Getaria-Tolosa al coger una ola a la altura de la barra. Las gallegas acabaron dándose un chapuzón en La Concha. Las zumaiarras se dieron un baño de multitudes en la rampa. Celebraron su tercer puesto -a más de once segundos- como un triunfo.

«Ahora la situación es diferente», matiza Eli Pescador, que por segunda vez en su vida encara la segunda jornada de la Bandera de La Concha con ventaja: los 2.66 segundos con los que Hibaika superó a San Juan el domingo pasado. Orio está a 10.58 y Arraun Lagunak, a 19.98. «Para nosotras aquella vez fue una sorpresa ganar la primera jornada. Seguramente no estábamos preparadas para responder ante dos traineras muy fuertes. Ahora tenemos otra madurez y nos sentimos con mucha confianza para pelear por la bandera. Otra cosa es que ganemos».

En el bando contrario, a Andrea Oubiña no hay modo de refrescarle aquella remontada. «De verdad que no me acuerdo. Sé que ganamos, pero no recuerdo si salimos por delante o no», señala la de O Grove. La mala pasada de su memoria puede tener una justificación: encadenó las cinco victorias gallegas en La Concha y otras dos con San Juan.

Su compañera Vicky Piñeiro sí recuerda el camino para voltear la desventaja inicial. «Ahora estamos igual de tranquilas que entonces y con la misma intención. Debemos salir convencidas de que la bandera es posible. Hay que tener en cuenta que las regatas femeninas son de solo diez minutos, así que no te lo puedes pensar mucho, porque luego no hay casi tiempo de reaccionar», señala la remera de Cangas, bicampeona mundial de ergómetro y ganadora de La Concha en 2010 y 2011. Vive su primer año en San Juan, tras pasar antes por Mecos, Astillero, Meira y Zumaia (2015). En 2016 no remó.

Hibaika, aún sin Concha

A diferencia de las bateleras, vencedoras en la bahía las tres últimas temporadas, en la Madalen solo hay una remera que ha subido por la rampa del muelle como campeona. Es la cántabra Natalia Díaz, que en 2013 venció con Zumaia. Tras sufrir aquella remontada en Donostia, al año siguiente Eli Pescador y Leire Alcalá regresaron a casa cuando Hibaika sacó trainera.

Las errenteriarras han estado muy cerca del triunfo en las tres ediciones que ganó San Juan. Hace un año se quedaron a segundo y medio. Cuando a Eli Pescador se le pregunta si merecen ya un triunfo, responde que «todas las traineras que estamos ahí nos lo merecemos, porque entrenamos muy duro. Pero sí es verdad que en los últimos años hemos estado muy cerca y nos hemos llevado palos muy duros».

«¿Pero sabes lo que más valoro?», continúa. «Que pese a los varapalos casi todo el equipo hemos seguido remando juntas. Eso es muy buena señal de que estamos unidas y que somos muy luchadoras. Si algo nos caracteriza es que aunque nos veamos por detrás, peleamos hasta el final».

Piñeiro coincide con Pescador a la hora de calificar a Hibaika. «Son muy peleonas y sabemos que el domingo nos lo van a poner muy difícil. En la primera jornada hicieron una gran regata. Están fuertes y este año han demostrado que en la ría o en la mar si no está muy movida, son muy duras de batir. Y en contrarreloj, más».

Tanto Piñeiro como Oubiña resaltan la «muy buena regata» de San Juan el primer día, aunque lamentan que ambas traineras fueran «en tandas diferentes. Además, Orio les apretó, y cuando tienes un rival al lado que te está apretando, siempre sacar un punto extra».

Tanto en Hibaika como en San Juan piensan que si la mar presenta las olas de más de dos metros que ayer por la tarde recogían las previsiones, los 2.66 de diferencia entre ambas tripulaciones «son muchos pero pueden no ser nada».

«Es una simple ola», puntualiza Oubiña. Una ola con la que Natalia Díaz, Leire Alcalá y Eli Pescador pueden sacarse la espina de 2011, mientras las gallegas confían en poder firmar la segunda remontada.