«Queríamos madurar la regata en la ida»

La Concha repite la historia una y otra vez en los últimos años. Urdaibai logra pequeñas ventajas en la primera jornada y ayer sacó una renta de cuatro segundos, que nunca es decisiva, pero sí importante. El entrenador de Urdaibai Joseba Fernández estaba tranquilo en el muelle donostiarra al finalizar la regata y todavía estaba analizando lo sucedido. Para empezar hizo una primera valoración. «Hemos hecho una gran regata. En la salida hemos perdido un poco, pero luego el objetivo era ir madurando la regata en el primer largo. Me ha extrañado que Hondarribia haya perdido esos segundos en la segunda parte del primer largo. Sabíamos que a la vuelta de la calle cuatro iban a venir bien y el largo de vuelta era fundamental. Hemos hecho un buen trabajo».

El patrón Vicente Carpintero puede ganar su primera Concha, pero en la rampa del muelle estaba contenido. «La primera jornada hemos cumplido con creces. Ahora queda la segunda jornada y para eso hay que seguir trabajando bien esta semana y salir en la segunda jornada también a ganar la regata».

El récord siempre es especial, pero los remeros de Urdaibai preferían no mirar esa marca, ya que la bandera está todavía en el aire. «No sé decir si el récord supone algo especial. Si se puede ganar la bandera, batir la marca y todo mejor que mejor. Pero el objetivo es la bandera».

El que también estaba contento en la rampa del muelle era el azkoitiarra Jon Unanue. Ya es un veterano en la tripulación de Urdaibai y se mostraba contento con la regata realizada. «Hemos hecho nuestra regata sin fijarnos en los demás. Hemos sido capaces de realizar una regata completa y estamos contentos con eso y el resultado».

En las apuestas previas Urdaibai era el máximo favorito a la Bandera y después de lograr cuatro segundos de renta, en la segunda jornada serán todavía más favoritos. Unanue no piensa en eso. «El siguiente domingo, como siempre, vendremos a comenzar de cero, como si no hubiéramos cogido ninguna ventaja. Esa pequeña ventaja siempre es mejor tenerla a favor que en contra, pero saldremos a tope y luego ya se verá».

«Sabíamos que manteniendo esa velocidad de crucero con el avance de los minutos íbamos a lograr a sacar ventaja poco a poco. Seguimos trabajando palada a palada y al final ese colchón de cuatro segundos son bienvenidos y buenos para afrontar la segunda jornada».

Urdaibai ha demostrado que con mar movida es también el que mejores resultados ha cosechado y no les preocupa que haya buena o mala mar. «Si miramos los resultados de los últimos años el mar siempre ha sido aliado de Bermeo. Este año hemos tenido algunos altibajos, pero ya le hemos cogido el truquillo y estamos remando a gusto».

Las sensaciones de los oriotarras eran contradictorias escuchando a Gorka Aranberri. «No hemos tenido la mejor suerte con las tandas. En la segunda tanda han tenido algo más de viento a favor hacia fuera y a la vuelta se ha calmado totalmente. Son los caprichos de la metereología. Con el tiempo que hemos hecho me he quedado impresionado, hemos hecho un regatón. Y Urdaibai y Hondarribia se han salido. Hay que felicitarlos y ya está». Tener a Kaiku tan cerca no les afectó ya que sabían que a la vuelta la cuatro era mejor. «La Isla protegía la calle cuatro a la vuelta y nosotros teníamos que hacer lo nuestro. En la bahía hemos vuelto a estirar la ventaja. Nosotros lo hemos dado todo, nos hemos vaciado y nos vamos decepcionados. Pero con el trabajo bien hecho. Para la segunda jornada pedimos que haya un poco más de mar». Gorka Aranberri, Orio