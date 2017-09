Duelo en La Concha

Esta mañana el ambiente en la rampa del muelle será menos distendido que durante la sesión fotográfica de ayer, con Alex, Endika, Imanol y Niko de espaldas a la mar que deberán encarar este mediodía (12.00 horas, ETB-1). «Mirad a la cámara», requiere José Mari López. Click... click... «Aguantad un poquito», sugiere el fotógrafo a los representantes de las cuatro traineras guipuzcoanas que afrontan hoy la primera jornada de la Bandera de La Concha, mientras cambia el objetivo y retrasa su posición. Click... click... click... «Un momento más...». Otro cambio de lente, ahora el tele, y nuevos pasos atrás enfocando a los cuatro remeros, que bromean ante la situación. Mejor sin duda que sea el reportero quien haya ido dando esos pasitos atrás a lo largo de la rampa, que no ellos, a unos palmos del agua. Ese agua con el que deben coquetear hoy.

A las once de la mañana, solo Niko Yurramendi (Donostiarra) se había entrenado ya. «La mar está muy movida», alerta. Si se confirma el flojísimo viento sur previsto, las condiciones hoy serán bien diferentes. «Igual no está tan plato como se anuncia. Habrá que verlo en el momento de la regata», reflexiona el contraespalda de babor de la Bantxa.

«Si cambiaran las condiciones de una tanda a otra, egoístamente los remeros queremos que nos favorezcan. Pero lo justo sería que fueran parecidas para todos», desea Endika Alberdi (Orio).

Los remeros de Donostiarra madrugaron ayer para entrenarse a las nueve de la mañana. Coincidieron con las remeras de San Juan, Hernani, Donostiarra y Arraun Lagunak-Donostia. Luego, la bahía se cerró al paso de embarcaciones por una competición deportiva y fue después, a partir de las 11.30 horas, cuando fueron saliendo Hondarribia, Orio, Tirán, Bermeo y Kaiku. Zierbena lo hizo poco después de las campanadas del mediodía. Un pinchazo en el camino a Donostia retrasó su llegada. Hoy esperan ser puntuales.

Las mujeres de Hibaika, Deusto y Mecos-Riveira no se ejercitaron en Donostia. Tampoco los hombres de San Juan. Su ‘embajador’ en la fotografía de estas páginas es Imanol Etxenike. El donostiarra, de 19 años, es una de las promesas que vienen pegando fuerte desde abajo. «Remar en La Concha es un sueño», reconoce. Aún deberá esperar. Ayer le tocó remar el play-off de la ARC con la segunda trainera. Subraya el mérito de la Erreka que prepara Juan Mari Etxabe, que «viene de atrás hacia adelante y en las últimas semanas ha dado un salto». Pero sostiene que la bandera «es cosa de tres», en alusión a Orio, Bermeo y Hondarribia.

Alex Udabe (Hondarribia) coincide con el joven donostiarra, pero cree que el trío se reducirá hoy a una pareja. «Pienso que uno de los tres se va a descolgar. Ceder diez o doce segundos el primer día es muy difícil de remontar a dos embarcaciones», señala el espalda de babor.

Orio irá en la primera tanda, con Hondarribia y Bermeo en la segunda. «Lo mejor para los tres sería compartir tanda», señalan Udabe y Alberdi. Los amarillos abren fuego primero. «Kaiku y Zierbena no son mala referencia. Pero lo principal es poder hacer nuestra regata», señala el ‘aguilucho’. «El sorteo nos situó así, y en La Concha hay que contar con la suerte», apunta Udabe.

Los cuatro coinciden en que «no parece que vaya a haber muchas diferencias entre tandas». Ayer sí que vieron la mar «muy sucia, pero se prevé un gran cambio: no parece que habrá mucho viento y será sur. Es mejor para todos que no haya grandes diferencias». En ese escenario, Udabe advierte del rol que puede jugar Kaiku. «Por lo visto este verano, no está para ganar pero sí para poner las cosas difíciles al tercero».

No recuerdan una edición así

Ayer escribíamos que desde la década de los 90, en aquellos años bajo el látigo de San Pedro, Orio, San Juan y Donibaneko, no se recuerda una edición con tres aspirantes al triunfo tan igualados. «Es verdad. Ha solido haber dos traineras candidatas, pero la tercera bajaba algo como puede pasar este año con Kaiku», afirma Udabe. Hace dos o tres años, por ejemplo, Orio precisaba de una dosis de suerte con la calle o la tanda para hacer frente a Bermeo y Hondarribia. «Este año vamos con toda la ilusión -manifiesta Alberdi-. En la Liga nos hemos visto capaces de competir de tú a tú con Hondarribia y Urdaibai, aunque sin la presión de tener que disputar todos los puntos como ellos. La Concha es la gran regata, y confiamos en nuestras opciones». Yurramendi añade que «hay que ir así. Como en una regata no vayas convencido, no vas a dar tu 100%». Y así, a tope, partirán los cuatro botes guipuzcoanos frente a Bermeo, Kaiku, Zierbena y Tirán.