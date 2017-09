Bandera de La Concha Las 32 banderas de Orio Los aficionados de Orio presentes en el muelle donostiarra corean un nuevo grito de guerra recordando el 'affaire' de la bandera de 1939 MIGUEL ÁNGEL MATA Domingo, 10 septiembre 2017, 21:11

La afición de Orio ya tiene nuevo grito de guerra... al menos hasta dentro de doce meses. La marea amarilla que un año más ha inundado Donostia coreaba eufórica "¡No son 30, son 32!» para festejar la victoria de su trainera, que este domingo se ha llevado su 32ª Bandera de La Concha con una actuación memorable en un mar inclemente que ha estado cerca de suspender la regata. Los aguiluchos amplían así su dominio histórico en la prueba, siendo de largo los que más victorias tienen en su haber y más que duplicando el palmarés de su inmediato perseguidor, San Pedro, que enarbola 15 triunfos.

El cántico hace referencia a que hace un año, en la edición de 2016, Orio competía en las Olimpiadas del remo con 30 banderas en su palmarés. La victoria de este domingo hace la número 32.

¿Cómo se explica esta aparente contradicción si, obviamente, no ha habido otra Bandera de La Concha de por medio?

Todo se explica por un debate histórico que, aparentemente, está ya resuelto desde el pasado mes de junio.

En septiembre del año pasado, el Ayuntamiento de Donostia, organizador de la regata, consideró que el triunfo de Orio en la regata celebrada en la bahía el 10 de abril de 1939 no debía incluirse en el palmarés, ya que no se trataba propiamente de la Bandera de La Concha. El consistorio se remitía a archivos históricos, estudios y hemeroteca, para concluir que, en efecto, aquella regata se denominó Regata de la Victoria y se organizó junto a otros actos para celebrar el triunfo franquista en la Guerra Civil, finalizada nueve días antes.

El principal argumento se encuentra en el estudio publicado en 2001 'Regata de La Concha (1879-2001)' del historiador Rafael Aguirre, en el que este explica que la mencionada Regata de la Victoria no podía considerarse como La Concha por las marcadas diferencias con la de septiembre.

Características diferentes

Según este documento, aquella regata no cumplía ninguna de las características de la Bandera de La Concha: no se celebró en septiembre (o finales de agosto en su defecto), la distancia era diferente (solo 1,5 millas), y solo bogaron tres embarcaciones (Orio, Getaria y San Sebastián). Además, las crónicas de la época explicitaban que aquel año no habría regatas de La Concha.

A pesar de que el propio Aguirre considera en publicaciones posteriores que la bandera de 1939 debe computar para Orio, el año pasado, el Ayuntamiento donostiarra decidió suprimir la bandera de 1939 del palmarés. Así, la competición cumplía un aniversario redondo (120 ediciones) en un año especial para la capital guipuzcoana, que se encontraba en plena celebración de la Capitalidad Cultural Europea.

Es por ello que el año pasado Orio remó en La Concha con 30 banderas en su haber.

Finalmente la cuestionada bandera ha vuelto a Orio en junio pasado, después de que Donostia Kultura, organizadora de la Bandera, corrigiese su postura y devolviese a Orio su 31ª bandera.