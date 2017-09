Bandera de La Concha Entre amigos anda el juego Beñat Eizagirre (Urdaibai), Unai Etxeberria (Orio) y Urko Redondo (Hondarribia), ayer en la playa de Zarautz. / JOSÉ MARI LÓPEZ Beñat Eizagirre, Unai Etxeberria y Urko Redondo se ven con opciones de ganar la bandera. Bermeo, Hondarribia y Orio, las tres traineras en menos de diez segundos, solo piden no bogar por la calle uno, y se conjuran para acertar en popare, que «será la clave» OSKAR ORTIZ DE GUINEA ZARAUTZ. Sábado, 9 septiembre 2017, 09:21

4.28 de Bermeo a Hondarribia y 9.78 a Orio. 2,5 metros de ola. 6 nudos de viento, con ráfagas de 25 km/h. La cabeza de Beñat Eizagirre, Urko Redondo y Unai Etxeberria, como la del resto de sus compañeros en la Bou Bizkaia, la Ama Guadalupekoa y la San Nikolas, respectivamente, es una centrifugadora de datos en la que dan vueltas todas las cifras de la regata de mañana. Durante la semana, al cabo del día miran varias veces las previsiones meteorológicas. Y terminan haciendo vudú mental con un número. El uno. Harían desaparecer esa bola del sorteo de calles.

«Al que le toque ir por ahí está condenado de antemano», vaticina Unai Etxeberria (Orio, 1988). «Con el viento del noroeste se formarían muchas olas de rebote. Y como el de la calle dos vaya a fastidiarte...», teme Urko Redondo (Orio, 1986). Para ambos, el primer andén será el ataúd de las ilusiones de cualquiera. Incluidas las de Bermeo pese a que parte con ventaja. «Está claro que tendríamos que hacer la proeza del año si queremos ganar la bandera», coincide Beñat Eizagirre (Pasai Donibane, 1987).

«La Concha siempre es así», coinciden. «Para ganarla se deben dar varios factores: tener un buen equipo, llegar en el mejor momento y tener la suerte de tu lado. Es muy difícil que coincida todo a la vez».

Estos tres remeros guipuzcoanos saben de lo que hablan. Solo ante Urko Redondo se alinearon una vez todos los astros. Fue tal día como hoy hace diez años, la última victoria de Orio en la bahía donostiarra. «La víspera cumplí 21 años. De pronto te ves tan joven con la bandera y no valoras lo que cuesta ganar. Pero acabo de cumplir 31 años -los hizo ayer- y no lo he vuelto a lograr. Ahora sí que soy consciente de lo difícil que es ganar La Concha, y por eso tengo más ganas de ganar la segunda que la primera».

Eizagirre y Etxeberria nunca han conocido la sensación de lucir la bandera más preciada en la popa de su trainera. El oriotarra apunta que «me ha tocado ganar alguna jornada, 2008, 2010... pero no la bandera». «Menuda exhibición en 2010, nos pasasteis en el segundo largo. Y por la calle uno, que pegaba viento de Francia y aquel día no fue mala», añade el sanjuandarra.

Tras una vida de rosa, Eizagirre recaló este año en Bermeo. «Tenía decidido dejar de remar, porque ahora vivo en Mutriku y trabajo en Berriatua y necesitaba descanso. Pero no siempre tienes la ocasión de remar en un equipo como Urdaibai». Nunca había visto tan cerca La Concha. «Tan cerca y a la vez tan lejos», puntualiza.

Está algo más próximo que Redondo y Etxeberria. Antes de que el 'hondarribiarra' se sumara a la tertulia, el aguilucho es muy gráfico: «Con la mar las diferencias se reducen, pero esos casi diez segundos son tres traineras. Y cuando estás a esa distancia, al primero lo ves allá a lo lejos», gesticula estirando el brazo. Sin oír a su excompañero, el proel de la Ama Guadalupekoa pone un ejemplo similar para escenificar los 4.28 segundos de pérdida. «Si nos dieran la salida cuatro segundos más tarde, piensa dónde estaría ya Bermeo e intenta remontarles. No es fácil».

En este sentido, no recuerdan «un verano tan igualado» como este, en el que «la mayoría de las regatas se han decidido por menos de tres o cuatro segundos, algunas en foto-finish. Y mira la regata de A Coruña, con aquella mar, y las tres traineras acabamos en dos segundos».

Estos datos favorecerían mañana a los de Joseba Fernández, pero Redondo y Etxeberria se aferran a las exhibiciones de Urdaibai en Boiro y el Campeonato de España o a las de Orio y Hondarribia en cada jornada de Zarautz. Una actuación semejante llevaría el éxtasis a sus pueblos.

«Cuatro segundos no es nada, es una ola», alienta Etxeberria. «Una ola que coges tú y no el otro», apostilla Eizagirre. «Va a ser una regata muy bonita para ver, pero muy dura de jugar», remata Redondo.

Convienen en que «la bandera se va a jugar en el largo de popare». «En el primer largo se sufrirá muchísimo contra las olas y el viento», alerta Eizagirre. «Será clave aguantar a estos, que con tantos vatios...», añade Etxeberria. «Quien tenga más aire y acierte a la vuelta tendrá mucho ganado», remata Redondo.

Desde niños

Durante el reportaje y la sesión fotográfica queda patente la buena sintonía entre los oriotarras y el sanjuandarra. «Comenzaríamos a la vez, en torno al año 98, somos de edades similares y desde infantiles y cadetes hemos compartido muchas regatas de bateles, trainerillas... También alguna juerga. En el remo haces amigos, las tortas quedan para el agua».

Los tres se muestran optimistas ante sus opciones para mañana. Y no descartan a Kaiku tras su «regatón» del primer domingo. «Con esa mar... Hasta alguna de la primera tanda la puede liar», aseguran. «Ya pasó en 2005».

Orio se ha repuesto del «palo» del domingo. «No esperábamos tener a Kaiku tan cerca, pero sabíamos que estábamos haciendo una buena regata. Cuando en meta nos dijeron 19:03 pensábamos que si no hacíamos el mejor tiempo nos quedaríamos a tres o cuatro segundos. Vernos luego a diez fue duro».

«Antes de la regata no daba sensación de que se pudiera hacer récord», sostienen. «En el calentamiento vimos que el viento empujaba para fuera y la corriente a la vuelta, pero no como para récord», detalla Redondo.

Las dos tripulaciones guipuzcoanas se muestran «esperanzadas» ante la posibilidad de que mañana puedan batir a Bermeo. Etxeberria percibe «gran ilusión. Hace ya diez años que Orio no gana. Estamos más cerca que otros años. La llegada de Jon Salsamendi generó ilusión entre los aficionados. Venía de ganar la Liga y las tres últimas Conchas y estamos convencidos de que vamos a tener nuestras opciones. Una vez que Urdaibai y Hondarribia nos sacaron unos puntos en la Liga, nos centramos en La Concha, pero cada semana hemos dado un gran rendimiento ganando o estando cerca».

Redondo, que vive en Orio, percibe «esa ilusión en la calle». Pero defiende el verde de Hondarribia. «En 2016 hicimos un gran año, pero igual fue algo injusto perder la Liga y La Concha al final. Este año tenemos mejores sensaciones. Estamos yendo a más y esta semana hemos dado otro saltito. Mikel (Orbañanos) también está convencido y vamos con ganas».

«Vamos a tener que pelear hasta el final -presagia Eizagirre-. Pero de momento hemos metido la proa y estamos preparados para sufrir. Con todos los cambios que sufrió Urdaibai y la llegada de Joseba, no esperábamos semejante rendimiento».

Pese a ese nivel, Hondarribia y Orio están al acecho de la bandera. Salvo sorpresa, entre ellos andará mañana el juego de La Concha. Que no lo vicie el sorteo de calles.

«De momento hemos metido la proa, pero la bandera está tan cerca y a la vez tan lejos...» Beñat Eizagirre. Bermeo-Urdaibai

Pronóstico de Beñat Eizagirre 1 Bermeo-Urdaibai 2 Hondarribia 3 Orio-Babyauto 4 Kaiku-Producha

«Ya son diez años sin ganar Orio La Concha; mañana estamos convencidos de que tendremos opciones» Unai Etxeberria. Orio-Babyauto

Pronóstico de Unai Etxeberria 1 Orio-Babyauto 2 Bermeo-Urdaibai 3 Hondarribia 4 Kaiku-Producha

«Con 21 años gané mi única Concha. Era joven y casi no valoré su dificultad; ahora con 31 tengo más ganas» Urko Redondo. Hondarribia

Pronóstico de Urko Redondo 1 Hondarribia 2 Bermeo-Urdaibai 3 Orio-Babyauto 4 Kaiku-Producha