«Si tuviera que apostar para la Bandera de La Concha, lo haría por San Juan y me cubriría con Hibaika»

La igualdad por la que las traineras femeninas vienen trabajando año a año llega esta vez también a la Bandera de La Concha. No solo porque por primera vez se ha abierto la participación a dos tandas, como en los hombres, sino porque la bicefalía que componen San Juan e Hibaika guarda un claro paralelismo con la versión masculina. Además, como Hondarribia y Urdaibai, las dos favoritas en la regata femenina bogarán hoy (11.00, ETB1) en tandas diferentes.

«Si tuviera que apostar hoy por alguna, lo haría a favor de San Juan pero me cubriría también con Hibaika», opina Xanti Zabaleta, entrenador de Orio-Babyauto, la trainera que más se ha acercado este año a los dos botes femeninos más fuertes.

Incluso, ha batido en varias ocasiones a sus rivales, pero nunca a los dos a la vez. El oriotarra asume que la Batelerak y la Madalen «están un peldaño por encima» de su Txiki. «Son dos tripulaciones hoy por hoy superiores, que llevan también un tiempo trabajando juntas. Personalmente, me gusta más la remada de San Juan, pero Hibaika físicamente es muy fuerte», valora Zabaleta.

Las trainera oriotarra bogará hoy en la segunda tanda, junto a San Juan, Hernani y Deusto. En la primera lo harán Hibaika, Donostia Arraun Lagunak, Cabo y Zarautz-Getaria. «A las 11 de la mañana no creo que haya gran variación entre una regata y otra. Un poco más tarde sí que puede haber algo más de cambio, porque históricamente y además con marea baja, sí hay más riesgo de que levante más viento, pero no dan mucho».

Espera una mar «bonita para remar. Se espera una vaga más marcada que hoy -por ayer-», por lo que apuesta por la tripulación «que más goce con la remada». Hibaika y San Juan han disfrutado numerosas veces este verano, pero «quizá San Juan lo ha hecho más en los días señalados».

Darle tiempo al tiempo

Xanti Zabaleta, exremero de clubes como Zumaia -del que también fue entrenador-, Orio y Urdaibai, sabe lo caro que es entrar en La Concha masculina. «Eso mismo les he querido transmitir esta mañana a las remeras en la charla anterior al entrenamiento. He tratado de contarles lo que es este escenario, lo que supone en la historia, lo que se vive. Y se me ponía la carne de gallina. Quiero que valoren lo que es La Concha».

Pero «tiempo al tiempo. El remo femenino sigue dando pasitos y llegará el día en el que el nivel suba y haya más equipos en esa primera fila. Aún habrá altibajos, pero esto ya está en marcha», explica.

Asegura sentir aún «las mariposas para arriba y para abajo» en el estómago antes de una regata. «El día que no sienta eso, lo dejaré», afirma. Pero a sus remeras, y al resto de rivales, les recuerda «que disfruten de la regata. Es un día bonito, especial», que los nervios ponen en riesgo ese disfrute. «El jueves, en la clasificatoria, ya tuvieron eso que llaman miedo escénico y al principio fueron atenazadas. Luego se soltaron y fueron mejor, pero acabamos con un sabor agridulce».

Por ello, incide en que «hemos hecho bien los deberes y tenemos ganas de mostrar a la gente ese trabajo». Y el mejor modo es «disfrutando».