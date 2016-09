«La Bandera de La Concha no la gana siempre el mejor»

Hondarribia o Urdaibai, Urdaibai o Hondarribia. Eso apunta el curso del verano, las apuetas y los propios protagonistas que este mediodía (12.00, ETB1) descorcharán la CXX Bandera de La Concha.

Sin embargo, «La Bandera de La Concha muchas veces la gana uno de los mejores equipos, pero no siempre el mejor», advertía ayer Xabier Etxebeste, remero de la Ama Guadalupekoa, a pie de la misma rampa del muelle en la que el próximo domingo confía en recibir musus y abrazos en medio de un mar verde hondarribiarra.

«Si hacemos nuestro trabajo lo mejor que sabemos, somos un bote muy rápido y tenemos mucha confianza», subraya el donostiarra, consciente de los rivales que tendrá al lado, San Juan, Orio y Kaiku. «En la Bandera de La Concha será importante tener la cabeza fría y centrarnos en lo nuestro, porque cualquiera de ellos te puede meter el morro», considera.

«Ojalá, esa sería la idea», tercia Alain Osanbela, remero de Orio, justo antes de abandonar el muelle por las escaleras del Aquarium en compañía de Xabier Arraras, presidente de San Juan.

El aguilucho habla casi también en nombre de la Erreka, de la que formó parte dos años. «Ya conocemos el camino del éxito: aguantar a Hondarribia. Pero ¡a ver quién es capaz! Tanto ellos como Urdaibai tienen otro punto. La lógica nos sitúa junto a Kaiku y San Juan, pero como San Juan tenga el día, te cruje. Estará bonito».

La determinación de su mensaje contrasta con las dudas de la San Nikolas hace tres semanas. «Parece que hemos dado con la tecla, porque el bote es otro. Remamos igual, pero ahora disfrutamos». Que no es poco en La Concha.

Tandas diferentes

Etxebeste y Osanbela, como cualquiera que haya seguido la temporada arraunlarri, son conscientes de que en la primera tanda de hoy se repartirán varios billetes para la tanda de honor del día 11. Por el nivel de los contendientes, y por el hecho de que «históricamente -coinciden-, la primera tanda suele tener unas condiciones algo mejores».

«Contra eso no podemos hacer nada», responde Jon Unanue, remero de Bermeo-Urdaibai. «Sabemos que nuestros rivales directos están en la primera tanda y, aunque Tirán y Zierbena lo pueden hacer bien, puede que nos toque hacer una contrarreloj, pero intentaremos hacer frente a las referencias de Hondarribia», añade el azkoitiarra.

Durante la mañana de ayer, pocos hacían referencia al cuarto bote en liza: Donostiarra. En la Torrekua II tienen asumido su rol en esta cita. «Dar guerra. No nos queda otra. Esperar que alguno no tenga el día e intentar darle guerra», destaca su remero Hegoi Intxauspe.

Los donostiarras disputarán próximamente el play off de ascenso a la ACT. «El club se juega más en el play off que en La Concha», recoge Intxauspe, que evita pensar en el play off, lo que sería «un suicidio», en opinión de su entrenador, Joserra Mendizabal. «Cuando por la mañana suene el despertador, nadie se acordará del play off y estaremos tensos para disputar La Concha», concluye el remero zarauztarra, que reconoce a Bermeo a «otro nivel».

Olas de metro y medio

La embarcación txo se expone al riesgo de bogar en la segunda tanda y al margen de las traineras más potentes. Aunque no se espera un cambio muy sustancial entre una tanda y otra, Unanue ruega para hoy «salir vivos y con opciones para el segundo domingo. Al menos, «no tener mala suerte».

La fortuna volverá a tener su protagonismo. El sorteo de calles puede agudizar las escasas diferencias entre las favoritas. En la bahía se esperan olas en torno al metro y medio y el viento, del norte quizá con algo de componente este, no será muy fuerte.

Entre los protagonistas no parece haber consenso por la calle preferida. No es malo de partida. «A mí dame la tres y, si no, la cuatro», prefiere Xabier Etxebeste. Alain Osanbela opta «por la uno. El viento del norte entra desde Hondarribia, y esa calle está algo más resguardada para salir. Luego ya, habrá que remar igual».

Jon Unanue es más pragmático. «La preocupación por las calles las dejo para los delegados y el entrenador, que es quien hace la estrategia. Los remeros no podemos influir en el sorteo, así que tendemos que adaptarnos a lo que nos toque.

Orio sube la cotización

La buena actuación de Orio en la clasificatoria ha aumentado su cotización en Kirolbet, la casa oficial de apuestas de la regata. El favoritismo recae en Urdaibai y Hondarribia, cuyos triunfos hoy se cotizan a 1,90 y 2 euros, respectivamente, por euro jugado. La victoria de Orio se pagaría a 14 euros, Kaiku, a 16; y San Juan, a 30.

La Bou Bizkaia y la Ama Guadalupekoa son las grandes favoritas pero en La Concha «no siempre gana el mejor».