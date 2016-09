«En la Bandera de La Concha somos más favoritos, pero no los únicos»

Hondarribia y Bermeo asumen el rol de principales aspirantes a la Bandera de La Concha, que mañana (12.00, ETB1) conocerá su primera jornada. La ubera que deja atrás el transcurso del verano les obliga a acaparar ese protagonismo. Lo admiten abiertamente como Jon Salsamendi, el preparador txo, o lo deslizan entre líneas como su colega hondarribiarra, Mikel Orbañanos.

«Si analizamos el verano, Hondarribia y nosotros tenemos las mayores opciones, pero eso es solo un dato estadístico que refleja lo que ha sucedido hasta ahora», apunta Salsamendi. El pasado, sin embargo, poco importa en La Concha, «una regata especial», coinciden ambos técnicos, conscientes de que mañana partirán de cero.

No contará ni las cinco victorias bermeotarras en las últimas seis regatas ligueras, ni la clasificatoria del jueves, donde los hondarribiarras superaron a Bermeo por diez segundos. Orbañanos minimiza el dato en una eliminatoria que «debes afrontar con respeto porque sales con el objetivo y casi la obligación de estar dentro, y por eso quiero mandar ánimo a quienes se veían con opciones pero se quedaron fuera. En nuestro caso, en las regatas siempre intentamos poner en práctica lo que hacemos en los entrenamientos, y en ese sentido estamos contentos porque nos amoldamos a las condiciones de la mar e hicimos una buena regata». A su juicio, siempre es mejor completar una buena regata, pero lo importante era tramitar uno de los siete pasaportes en juego.

Tampoco Salsamendi profundiza en hacer balances. «Los entrenamientos de lunes a miércoles eran importantes para ultimar la preparación de La Concha y también del final de Liga y seguramente no eran los más apropiados para la clasificatoria, pero nos metimos sin demasiados problemas, que es lo que vale».

Ayer fue un día de velar armas en casa, sin acercarse a Donostia, por donde solo aparecieron el día de la clasificatoria. Hoy se ejercitarán en la bahía y mañana, el primer asalto.

Rivales peligrosos

Lo harán en las condiciones que no deseaban: en tandas distintas. «El primer domingo siempre prefieres remar en la primera tanda y con el rival al lado. No ha podido ser esta vez», lamenta Orbañanos, consciente de que, como en las dos ediciones precedentes, sobre el papel, el bote txo es su principal obstáculo hacia la bandera. El oriotarra, sin embargo, valora que «sí vamos a tener tres rivales muy duros», en alusión a Kaiku, San Juan y Orio, a los que ambos técnicos ven con opciones.

Para Salsamendi, «Kaiku tiene equipo para ganar a cualquiera en cualquier regata. Orio igual, y más viendo la atención que le prestan a esa regata y el espectacular salto que ha dado desde Zarautz. San Juan siempre está en la pelea de la tanda de honor y está en ese pañuelo». Y no ignora a Zierbena, cuyo equipo «no tiene nada que ver con el de la liga, dominaron en bateles y trainerillas y no tienen nada que peder».

El preparador de Urdaibai, también oriotarra, reconoce que sus «principales rivales», los cuatro que le siguen en la general de la Liga, bogarán en la primera tanda, lo que les obligará a «hacer nuestro trabajo» sin quitar ojo del GPS, que reflejará los tiempos de la primera serie.

La primera tanda, mejor

En este sentido, Orbañanos recuerda que en el camino de La Concha «hasta el último» se cruzan «varios sorteos, de calles, de tandas..., que pueden tener su influencia». Tanta, que Salsamendi teme que «la diferencia de calles o de tandas puede ser más decisivo que el potencial de cada equipo».

Ambos preferían la primera tanda. «Históricamente ha solido tener mejores condiciones, pero hasta que no llega el momento nunca sabes lo que te vas a encontrar. El año pasado nosotros marcamos el mejor tiempo en la segunda», apunta Orbañanos. «Por eso», su primera obligación es «centrarnos en realizar lo mejor posible nuestro trabajo y ver qué pasa después».

Salsamendi también recuerda la victoria hondarribiarra en la primera jornada, aunque «la ventaja no fue grande». Coincide con su paisano en que «tradicionalmente todos queremos la primera tanda», pero no lamenta su suerte: «En nuestra cabeza no lo vemos como un problema o una excusa, sino como un reto: iremos en la segunda y al margen de los principales rivales».

Reclaman deportividad

Uno y otro prefieren olvidarse de los factores externos y centrarse en «lo que está en nuestra mano». Que es remar y dejar el sacar las bolitas que determinan las tandas y las calles para su delegado.

«Solo pido no tener mala suerte y jugar todos con deportividad. En los últimos años hemos tenido la suerte de conseguir victorias, con la única presión de hacer bien nuestro trabajo. Como deportistas, las derrotas que más duelen son aquellas que se dan fuera de la deportividad, con maniobras que alteran el resultado. Todos queremos ganar, pero solo espero que sea con deportividad en todos los aspectos», apunta Mikel Orbañanos.

Desde la otra tanda, Jon Salsamendi ruega que «la posible variación de mar o viento sea la mínima posible y que en la clasificación final de la Bandera de La Concha se acabe imponiendo el mejor trabajo en el agua», que Orio, San Juan o Kaiku también se imaginan firmándolo mañana en la bahía.

«Somos más favoritos, pero no los únicos», concluyen.