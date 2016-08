Bandera de La Concha: Cinco traineras 'seguras' y otras cinco para dos plazas

«Las cinco primeras de la ACT... y...», y ahí comienzan las dudas y las variantes en la tradicional quiniela que este periódico realiza con miras a la clasificatoria de la Bandera de La Concha entre los doce clubes de la ACT, que son los integrantes del grupo A en el orden de salida de mañana.

La gran mayoría de los distintos delegados y presidentes que han realizado la porra comenzaron su respuesta con la misma retahíla de seis palabras: «Las cinco primeras de la ACT... y...». A partir del sexto puesto surgían los interrogantes, el suspense, estirado en ocasiones para ordenar los cinco nombres 'seguros': Urdaibai, Hondarribia, Kaiku, San Juan y Orio, que figuran por este orden en la clasificación liguera.

A tenor de cómo ha ido la temporada, tanto la Ama Guadalupekoa como la Bou Bizkaia son las dos grandes favoritas a la bandera. Nadie las ve fuera mañana. Tampoco se cierne ninguna duda sobre Kaiku tras ser última en Castro -con tres remeros del filial- y octava el domingo en Portugalete -por una calle uno tan tortuosa como imposible-.

Para muchos, San Juan es la cuarta en la parrilla de salida de la clasificatoria de la Bandera de La Concha, con «una gran regularidad en agosto», mes en el que prácticamente no ha bajado del cuarto puesto. Un gran mérito.

Llama la atención que tampoco ha habido titubeos con la San Nikolas, una embarcación que hasta su propio técnico reconocía antes de la regata de Zarautz, el 13 y 14 de agosto, que no andaban como esperaban: «Después de Zarautz tenía mis dudas, pero en las últimas cuatro regatas han dado un salto», coincidían varios. Otro situaba a los aguiluchos «por detrás de San Pedro hace dos semanas, pero han mejorado mucho y ahora les veo dentro».

Aquí se dibuja la línea que separa el consenso de las dudas, la especulación en el voto, a veces resueltas por el amiguismo o el paisanaje. Cualquier criterio, y más si no hay euros en juego, vale para completar las siete equis de la porra.

A juzgar por el escrutinio, otra trainera que salvaría la eliminatoria de la Bandera de La Concha de mañana es Tirán. Lo haría por mayoría absoluta: ocho votos de doce. La séptima plaza está casi tan repartida como codiciada. A los de Moaña les siguen Zierbena, con seis sufragios, San Pedro, con cinco; Astillero, con tres; y Cabo, con dos: el suyo y el de sus vecinos gallegos.

A los galipos les avala su versión sin cupos; a San Pedro, sus últimas regatas; y a Tirán, Cabo y Astillero, algún zarpazo y lo que hayan podido guardar pensando en La Concha.

Portugalete y Zumaia, no han recibido ninguna equis. Para la Jarrillera, «su» Bandera de La Concha serán las dos regatas del play off de permanencia. La Telmo Deun despide el verano en Donostia. Si en la liga dio la cara hasta la última palada, mañana defenderá su suerte. «Si acierta en la mar... Pero es que no hablamos de acabar entre los nueve o diez primeros. El octavo tampoco vale y tendrían que fallar varios para que entre Zumaia o Portugalete», resolvía un presidente.

Orio, San Pedro, Tirán, Cabo, Hibaika o las chicas de Hondarribia se dejaron ver ayer en el muelle

Este argumento también parece valer para las embarcaciones del grupo B. Hay quien alaba el rendimiento en la mar de Ondarroa y Getaria, dos de las rivales en la ARC-1 de Donostiarra, clasificada ya de oficio. También hay quien alude al buen nivel que mostró Ares en el Teresa Herrera, pero nadie se moja por ellos.

Coincidiencia con la afición

La opinión de la cátedra coincide con la de los aficionados a juzgar por los momios que ofrece Kirolbet, la casa de apuestas oficial de la regata de la Bandera de La Concha, que da la opción de aventurar la ganadora de la eliminatoria. En este apartado, Hondarribia y Urdaibai ofrecen un premio de 1,18 euros por cada uno jugado. Les siguen Kaiku (3,75) y San Juan y Orio (8). Algo más lejos, Tirán y Ziérbena (18) completarían las siete favoritas. Son las únicas siete en las que se cobra más apostando en su contra que a favor. A las puertas del éxito se quedarían Cabo, Astillero (30) y San Pedro, con 80 euros por cada uno jugado.

Precisamente jugar la clasificatoria es lo que hay que hacer. Y luego, comprobar los aciertos en el boleto.