«Las remeras me lo ponen fácil»

Gorka Barbado llevaba quince años trabajando las categorías inferiores de Hibaika, cuando de pronto le plantearon tomar las riendas de la trainera femenina, la principal alternativa al poder de San Juan. «Al principio te asusta, porque la responsabilidad y la repercusión son mucho mayores», reconoce el errenteriarra. Tras las dudas lógicas sobre «si daría la talla», se siente pleno de «confianza» sobre el rendimiento de la Madalen.

HIBAIKA A.E. Remeras. Irene Abreo, Zuriñe Alberdi, Leire Alcalá, Olatz Aranburu, Natalia Díaz, Alazne y Amaiur Esnaola, Amaia Etxabeguren, Amaya Gezala, Maddi Iriarte, Elene Lopetegi, Jasone Mitxelena, Jone Oliban, Nerea Orena, Olatz Ortega, Eli Pescador, Uxue Rodríguez, Nerea Seijo, Itziar Souto, Cristina Tacu. Pat.: Naroa Galdos e Inge Ugarte.

«Las remeras me han ayudado mucho», agradece. A muchas ya las había dirigido cuando tenían 12 años. Con Iker Cortés -anterior entrenador- tenía una gran relación, y estaba cerca de la trainera, así que no he tenido problemas. Al contrario».

Hibaika-Jamones Ancín venía firmando buenas campañas con los botes pequeños, pero este año, aunque mantienen el bloque, han estado más lejos de lo esperado respecto a San Juan. Barbado no se muestra preocupado. «Ya lo esperábamos. Junto a mi ayudante, Gorka Ibarluzea, y el preparador físico, Mikel Odriozola, decidimos trabajar la potencia, y hemos pasado más horas en el gimnasio y menos en el agua. En bateles y trainerillas rotamos en la Liga y fuimos con un bote más fuerte a los campeonatos, pero San Juan fue mejor. El tiempo dirá si nos equivocamos, pero la planificación la hemos llevado como queríamos».

Entiende que la Batelerak vuelve a ser la trainera a batir. «Va a ser difícil ganarles, por que son las campeonas, mantienen el bloque y se han reforzado. Pero para eso trabajamos y lo vamos a intentar». En el estreno del sábado en Bilbao estuvieron a siete segundos de las sanjuandarras. «Acabamos contentos porque estuvimos cerca y tenemos margen de mejora. Ese día tuvimos dos juveniles de primer año, que no es que sean menos, y faltaban por incorporarse las remeras que vienen del móvil», como la irundarra Nerea Seijo (Santiagotarrak) y la moldava Cristina Tacu (Astillero).

De la cantera de Hibaika, este año tendrán cuatro juveniles: las remeras Uxue Rodríguez, Itziar Soto y Maddi Iriarte y la patrona Inge Ugarte, que en 2016 estuvo cedida en Arraun Lagunak. Las tres últimas integraron el batel que en 2015 ganó el título estatal promesa junto a Lierni Almandoz y Cristina Cabañas.

Los entrenamientos de Hibaika ahora enfocan al play-off de acceso a la Liga Euskotren, el 8 y 9 de julio en Orio y Donostia. «Son las dos regatas más importantes, porque no entrar en la Liga Euskotren sería un fracaso. El nivel ha subido y equipos como Hernani o Arraun Lagunak te pueden dar un susto, pero esperamos no fallar esos días».

Las errenteriarras nunca han ganado esta liga ni La Concha. «Nos haría ilusión ganar uno de esos títulos, pero nadie nos presiona. Confiamos en el trabajo y esperamos completar un buen verano».

Hibaika mantiene otro bote en la Liga ARC-2, de nuevo con Alex Orena de técnico. El domingo fueron terceros en su estreno en Erandio.